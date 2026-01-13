晶泰科技連中兩項國家科技重大專項課題， 引領AI for Science 和新材料產業升級

新學院進一步強化Teoxane對亞太地區科學教育與臨床合作的長期承諾 日內瓦2026年1月14日 /美通社/ -- Teoxane（泰奧賽恩）將於今年1月在泰國曼谷正式啟用其首個亞太(APAC)區域學院，進一步拓展其全球醫學教育網絡。該學院位於曼谷One Bangkok第四號樓12層，配備現代化教學環境，旨在支持高質量的臨床培訓。 作為專為區域卓越發展打造的中心，學院將透過以科學為基礎的教育體系、實踐操作技術及專家交流，全面提升持證醫美專業人士的專業能力，並進一步鞏固Teoxane與全球增長最快的醫美市場之一亞太地區關鍵意見領袖(KOL)及臨床專家的長期合作關係。

「亞太地區是全球最具活力的醫美市場之一。設立首個亞太區域學院，體現了我們對塑造未來醫美行業的專業人士的堅定承諾與信任。」——Teoxane運營總監Can Ongen 學院於1月13日正式啟用，Teoxane管理層與亞太區域合作夥伴齊聚曼谷，共同見證這一重要里程碑。「亞洲消費者正將醫美視為一種生活方式，更加注重膚質改善、個性化方案及自然精緻的效果。學院將幫助專業人士以科學、精准的方式滿足這些需求。」——Teoxane亞太區副總裁Krishna Sai 推動亞太地區醫學教育發展

學院課程由國際專家聯合開發，採用循證醫學體系，涵蓋MLT 3.1®注射理念及 ATP™個性化美學評估方法。培訓形式包括：

• 實操研習會

• 專家圓桌會議

• 區域學術研討會

• 現場教學與數位化學習資源 以「培訓師培訓」及Teoxane babyGLOW™正式啟動 學院首期課程將重點介紹Teoxane最新的膚質管理創新方案——Teoxane babyGLOW™，由該方法體系的核心專家之一、注射專家Silvia Caboni醫生領銜授課。在2025年第四季度於西班牙進行試點發佈後，來自歐洲醫師及媒體的初期回饋普遍積極，不僅高度評價其科學基礎，同時認可該療程契合現代生活方式——快速、低維護、舒適體驗、即刻煥亮效果及極短恢復期。

提升亞太地區醫美實踐標準 學院將提供量身定制的發展路徑，在Teoxane以玻尿酸(HA)為核心的產品組合及二十餘年科研積累支持下，全面提升醫美實踐的科學性與藝術性。 「該學院使我們得以深化使命：透過嚴謹、實踐導向、源於真實臨床經驗的教育體系，全面提升醫美實踐水準。透過與區域專家的緊密合作，我們能夠陪伴專業人士完成從基礎技能到高階精進的完整學習旅程。」——Teoxane全球醫學教育與醫學事務總監Mounia Heddad Masson博士 關於Teoxane Teoxane由Valérie Taupin於2003年創立，專注於玻尿酸相關解決方案的研發。憑藉逾20年的專業積累，Teoxane已成為面部美學科學領域的先行者。公司秉持獨特願景，通過深度科學研究，開發高性能皮膚填充劑、皮膚增強劑及醫美護膚產品，拓展醫美治療的更多可能性。透過傾聽市場需求、持續教育以及推動行業安全標準建設，Teoxane正引領醫美行業邁入全新發展階段。在這一理念下，即便是微創美容專案，也能對患者的自我形象及整體幸福感產生深遠影響。

深圳2026年1月14日 /美通社/ -- 今天，以 AI+機器人賦能新藥與新材料研發的創新平台型企業晶泰科技（2228.HK）宣佈，其孵化企業 ReviR 溪礫科技（下稱「ReviR」）的創新藥管線 RTX-117 近日成功實現中美「雙報雙批」（IND 獲批）的里程碑成果，結合多項合作的成功進展，晶泰科技將獲得由 ReviR 支付的總計數千萬港幣的里程碑付款。ReviR 將繼續完成 RTX-117 的後續臨床開發，晶泰科技有權參與該管線的銷售分成及後續授權收益分成。 CMT 由基因變異引起，具有進展性強、致殘性高的特點，既是一種罕見病，也是一類最常見的遺傳性周圍神經病，全球患者總數超過 260 萬。RTX-117 由晶泰科技基於其 AI+ 機器人藥物研發平台與 ReviR 合作開發，是國內首款針對 CMT 的 1 類創新藥管線，也是當前國內唯一一款從疾病相關的病理通路出發，從分子源頭干預疾病進程的 CMT 藥物，有望打破 CMT 長期缺乏有效治療藥物的僵局，撬動全球超 100 億美元的潛在治療市場。值得注意的是，RTX-117 除了適用於現有 CMT 患者群體，還具備極大的適應症拓展潛力，潛在覆蓋人群預估超過 5000 萬，是現有 CMT 患者數量的近 20 倍。

RTX-117 的作用機制在於精準靶向 CMT 致病的關鍵通路，通過抑制異常激活的整合應激反應（Integrated Stress Response, ISR），恢復 mRNA 的正常翻譯，從而發揮療效。據 ReviR 消息，臨床前數據顯示，RTX-117 展現出高藥效強度和高水平的靶點結合能力，對 ISR 抑制效果顯著，並能有效恢復模型動物的運動能力。 RTX-117 為晶泰科技與 ReviR 深度合作的一系列研發管線中首個里程碑成果，其臨床前數據及臨床獲批速度均超出雙方預期。即將開展的臨床研究將評估該突破性療法的安全性和有效性，為全球數百萬受 CMT 及相關疾病困擾的患者帶來潛在的治療希望。

關於ReviR Therapeutics (溪礫科技) ReviR Therapeutics 是一家處於臨床階段的全球生物技術公司，致力於結合 AI 技術與 RNA 生物學，開發高特異性、有效且安全的疾病修飾療法。憑借自研平台 VoyageR 深厚的技術積澱，ReviR 已在神經系統疾病和自身免疫領域佈局多條創新藥管線。其主要候選小分子藥物 RTX-117 當前正推進針對腓骨肌萎縮症（CMT）的臨床試驗，並持續拓展新適應症。 關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

深圳2026年1月14日 /美通社/ -- 近日，由晶泰科技(2228.HK)牽頭的 2025 年度國家科技重大專項 -- 「新一代人工智能國家科技重大專項」 中的科學智能體平台相關課題正式獲批立項。此前，晶泰科技還牽頭了 2025 年 「重點新材料研發及應用國家科技重大專項」 中材料數據高效自動化獲取的相關課題並成功獲批。2025 年接連兩次牽頭國家科技重大專項課題，是公司在科學賦能（AI4Science） 領域持續深耕取得的又一重要成果。新年伊始，晶泰科技曾作為深港科技創新合作區的代表企業，接受調研，向領導匯報其 AI+機器人平台賦能新材料、生物醫藥等領域創新的前沿進展。 此次捷報再傳，標誌著公司在 AI4Science 領域的平台能力與技術水平，獲得了國家層面的高度認可。

在「新一代人工智能國家科技重大專項」 中，晶泰科技牽頭課題圍繞 AI4Science 構建科學知識圖譜，打造人工智能試驗平台，實現垂直領域算法與 7X24 小時機器人試驗的高效閉環，賦能新藥及新材料領域研發。在「重點新材料研發及應用國家科技重大專項」 中，晶泰科技牽頭課題圍繞材料數據高效獲取與智能處理的重大需求，打造底層算法平台與基礎設施，為多元異構材料數據自動化挖掘與分析應用等一系列關鍵技術開發一體化集成平台。 兩大國家科技重大專項課題相輔相成，其核心競爭力在於晶泰科技 「AI 生成和設計-機器人高通量實驗驗證-數據反饋 AI 模型迭代」 的全流程閉環能力與成功的產業實踐經驗積累。作為 AI for Science 領域的標桿企業，晶泰科技不斷提升研發實力與交付能力，並成功將藥物研發領域的深厚技術積澱遷移至材料、能源、農業、消費健康等領域，獲得全球權威科研機構與領先企業的認可與選擇。

晶泰科技牽頭的兩項國家科技重大專項課題接連獲批，是對其堅持走自主創新發展道路的積極肯定，也為其未來繼續推動 AI+機器人等先進技術的產業化應用提出了更高要求。下一步，晶泰科技將繼續深耕 AI4Science 在生命科學與材料學領域的平台型技術研發，進一步推動科技與產業創新的深度融合，加快前沿科技成果的轉化與落地，為新質生產力的發展和中國式現代化建設注入持續創新動力。 關於晶泰科技： 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

