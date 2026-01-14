熱門搜尋:
出版：2026-Jan-14 13:41
更新：2026-Jan-14 13:41
PR Newswire

雷迪奧視覺慶祝創立二十週年，以先鋒LED技術重塑視覺體驗

分享：

深圳2026年1月13日 /美通社/ -- 全球現場演出、巡遊、演播室和裝置領域備受認可的LED顯示技術領導者雷迪奧視覺欣然宣佈，公司於2026年迎來創立二十週年，慶典主題定為超越舞台•熱愛不息 。自2006年陸晨在深圳創立瑞帝光電科技有限公司以來，公司始終致力於重塑視覺體驗，並為LED創新樹立行業新標桿。

二十年來，雷迪奧視覺已從一支精幹的先鋒團隊成長為全球行業的中堅力量，持續為全球創意工作者、設計師、技術專家與製作專業人士提供高性能LED解決方案。從早期突破性的LINX和Magic Cube系列，到Black Pearl、Carbon等標誌性產品，再到創新的Topaz平台，雷迪奧視覺始終引領現場視覺敘事體驗的革新。

陸晨表示：值此里程碑時刻，我們不僅將其視為對過往歷程的慶祝，更視作一次重燃創新動力、深化合作共塑行業生態的契機。我們始終聚焦於創造有價值的解決方案，並與社區共同成長。未來，我們將持續拓展視覺技術的邊界，讓每一個大膽構想照進現實。

雷迪奧視覺將於2026年2月3日至6日在巴塞羅那舉行的歐洲視聽技術及系統集成展（ISE 2026）上啟動二十週年慶典。全年將通過系列週年活動、產品展示及合作夥伴共創項目，全方位呈現公司的傳承脈絡與未來方向，向全球觀眾傳遞雷迪奧視覺的品牌故事。

展望未來，雷迪奧視覺將持續以融合卓越性能、可靠品質與創意靈活性的LED平台，全力支持現場演出、廣播電視、虛擬製作場景、固裝等領域的發展。

雷迪奧視覺首席戰略官Grace Kuo稱：對我們而言，LED顯示屏的未來不在於追逐潮流，而在於賦能真實場景下的創意表達。這二十年的成功征程屬於我們所有人——正是每一位珍貴的客戶、合作夥伴及兢兢業業的雷迪奧團隊成員，共同鑄就了這段歷程。無論是巡迴演出、永久裝置還是數字混合表演，市場對品質的期待始終如一：絕對的可靠性、視覺的精準度與系統的靈活性。在雷迪奧視覺，我們堅信卓越的視覺體驗不止於技術，更在於情感共鳴。我們熱衷於創造凝聚人心的驚艷時刻。

詳情請訪問：https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

聯繫方式：
[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/led-302660742.html

SOURCE 深圳市雷迪奧視覺技術有限公司

