2026 DotAI 年度大會圓滿舉行

新領導層將推動印度、澳紐、亞太及日本以及中東及非洲地區的客戶增長與收益。 印度孟買2026年1月14日 /美通社/ -- 全球數碼基建解決方案供應商 Black Box（孟買證券交易所：500463）（印度國家證券交易所：BBOX）今日宣佈，任命 Sameer Batra 為全球系統集成（GSI）業務的首席商務官，負責涵蓋印度及國際市場的業務。這項策略性任命突顯了 Black Box 致力透過協助大型企業現代化及擴展其數碼基建，以推動印度、澳紐、亞太及日本以及中東及非洲地區持續增長的承諾。 在人工智能（AI）、雲端應用、數據中心擴充、網絡及協作技術，以及日益增長的網絡安全需求帶動下，這些地區正面臨強勁增長；Black Box 已作好充分準備，透過綜合的端對端解決方案支援客戶。

「受惠於持續的基建投資及強勁的客戶需求，國際市場是 Black Box 的重要增長引擎，」Black Box 行政總裁 Sanjeev Verma 表示，「Sameer 的領導對於協助客戶設計、部署及管理其數碼基建，同時加速各地市場由合作夥伴主導的創新及業務增長至關重要。」 Sameer 將領導 Black Box 的 GSI 國際市場業務，加強對重點垂直行業的關注，並深化客戶及合作夥伴關係。這包括協助客戶重新定義何謂「基建就緒」，讓他們能夠現代化、擴展及保護其數碼環境，同時推進 Black Box 建立 20 億美元營運規模業務的宏願。

Sameer 在全球 IT 服務行業擁有超過三十年的豐富經驗。在加入 Black Box 之前，他擔任 Tech Mahindra 全球增長辦公室的高級副總裁，領導多個地區的策略性增長計劃。在此之前，他曾在 IBM 擔任多個高級領導職位，推動印度及亞太地區的增長及客戶成功。 「隨著國際市場的企業增加對數碼基建的投資，Black Box 憑藉其全球佈局及廣泛的產品服務，具備獨特優勢以滿足這方面的需求，」Sameer Batra 表示，「我很高興能加入傑出的 Black Box 團隊，推進整體國際業務策略，並為我們的客戶及持份者創造長遠價值。」

Black Box Ltd. 簡介 Black Box（孟買證券交易所：500463）（印度國家證券交易所：BBOX）是數碼基建解決方案的全球領導者，為《財富》100 強及全球頂尖企業提供網絡及系統集成、託管服務及科技產品。Black Box 的業務遍及美國、歐洲、印度、亞太地區、中東及拉丁美洲，服務涵蓋金融服務、科技、醫療保健、零售、公共服務及製造業等領域。 Black Box 擁有一支約 3,500 名專業人員組成的全球團隊，並與領先的技術供應商建立了策略合作夥伴關係，提供涵蓋網絡集成、數碼連接基建、數據中心建設、現代化工作場所解決方案及網絡安全的端對端解決方案。其科技產品組合透過在視聽（AV）、物聯網（IoT）、KVM、網絡、基建及線纜方面的尖端解決方案，提升企業的業務營運。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.blackbox.com

匯聚 AI 實戰領袖 三大科技巨頭站台 拆解企業轉型關鍵 香港2026年1月14日 /美通社/ -- 2026 年全球科技界的焦點著重於 AI 應用，在香港，一場標誌著本地 AI 發展分水嶺、最大型的 AI 盛會 —— 「DotAI 2026 Everyone.AI 年度 AI 實戰者大會」 於上週五（1月9日）假尖沙咀 K11 Atelier 圓滿舉行。 點擊此處下載高清圖片 這場全場爆滿、匯聚逾 200 位企業決策者、教育界領袖、技術專家、AI 實戰用家的盛會，不僅聯同 Microsoft、Google 及 HP 三大科技巨頭展示了最新的企業級解決方案，更首度在港提出了 語境工程取代提示詞工程的技術演進路線。針對困擾市場的 AI 轉型焦慮，大會定下了明確目標：協助香港企業走出「AI 試玩」舒適圈，提供實戰地圖跨越「AI 落地」分水嶺，正式告別缺乏產值的 AI 工具探索期。大會更首度公開了一套基於 70+ 間企業實戰數據研發的「AI 企業落地 SOP」，成功為 2026 年的香港 AI 應用定下了「去偽存真、務實落地」的全新強心針。

企業告別 AI 試玩期：從指令優化轉向資訊生態構建 過去兩年，香港商界經歷了生成式 AI 的「試玩期」。然而，DotAI 聯合創辦人楊廣澤先生在開場演講中一針見血地指出，2026 年將是 AI 的「落地年」。 「我們不再追求單一工具的效率提升，而是追求AI 優先思維。」阿澤指出，市場的痛點已從缺乏工具轉變為缺乏語境。這標誌著語境工程的興起 —— 企業應專注於構建一個包含企業數據、業務邏輯(SOP)的「資訊生態系統」，讓 AI Agent 能在準確的語境下自主運作。這份實戰精神在大會場地贊助商、JW Family Office 身上得到最佳印證：創辦人 Jim Wong 即場分享如何利用 AI Agent，僅用一個月便構建出涵蓋 8 大業務板塊的綜合平台，向在場企業家親身示範了打破傳統框架的「AI 速度」。

確立「AI-First」思維 由 User 進化為 AI Leader 針對市場普遍的「AI 疲勞」，DotAI 聯合創辦人劉泰麟 (Jimmy Lau) 在會上倡議從業者確立「AI-First (AI 優先)」思維，停止在工具追逐中空轉。 Jimmy 指出，2026 年的關鍵在於回歸「第一性原則」——在解決問題之初便將 AI 納入核心策略。他同步發佈 2026 職場進化三部曲，更以「Be Water My Prompt」演繹此思維，並展示如何利用 AI Agent 打破職能界限。以 AI 社交媒體推廣為例，他展示了一套全自動化流程：AI 自動在 X (Twitter) 爬取專家內容，早上 11 點精準給出 5 個建議，經確認後自動撰寫內容並調用 Banana 模型生成風格化圖片，將數小時的工作壓縮至 15 分鐘內完成。

「AI 的目標不應止於省時，而是創造十倍的可能性。」他強調。為協助企業落地，DotAI 同步發佈了獨家「SOP 智能梳理工具」。企業只需上傳工作錄影，AI 即能自動生成標準化 SOP 及自動化診斷報告，精準識別出 70% 可被自動化的工作流，真正協助港企跨越落地分水嶺。 HP、Microsoft 與 Google 戰略交匯 構建香港企業 AI 落地鐵三角 為了讓 AI 真正落地，必須依賴穩固的基礎設施。大會罕有地集結了 Microsoft 、HP 與 Google 的高層代表，分別從硬件終端、軟件生態與數據模型三個維度，構建了香港企業 AI 落地的「鐵三角」：

Microsoft： Microsoft 香港傳訊主管 Bobo Wong 指出，Microsoft 365 Copilot 已演變為企業的數位員工。透過 Copilot Studio，非技術人員也能以 Low-code 方式構建專屬 Agent，且在「Run on Trust」承諾下，確保企業數據不被用於訓練公共模型。

HP 香港個人系統商務產品業務總監 展示了內置 NPU 的新一代 AI PC，強調敏感數據無需上雲即可在本地高速運算，為金融及法律界提供安全避風港。 Google： Google 策略行業銷售代表 Grace Li 演示了 Gemini Enterprise 的 100 萬 Token 上下文窗口技術，能一次性分析整年財報或長達一小時的會議記錄，配合 NotebookLM 進行跨數據源推理，突破了過往 AI記性差的瓶頸，此外，會場更驚喜公佈了 Google AI Agent Store 的發展計劃，預示著一個標準化的企業級智能體應用生態即將誕生，讓企業能像下載 App 一樣便捷地部署 AI Agent

匯聚全港 AI 實戰領袖：由行業總會到前線 AI 實戰者的深度集結 除了科技巨頭的戰略加持，DotAI 更榮幸邀請到多位在 AI 實戰領域極具號召力的重量級嘉賓親臨現場，印證了大會作為香港 AI 發展風向標的地位。出席嘉賓包括香港數碼科技界先驅、香港無線科技商會（WTIA）主席 Keith Li（李勁華）；致力於打破語言壁壘、專注研發廣東話 AI 工具的 Cantonsup AI 創辦人 Tim Wong；港台知名 Threads 平台 AI 實戰者、以高頻發佈 AI 實戰心得見稱的 Prompt Case 主理人 Matt Chan；以及來新晉 AI 企業、Kuse AI 市場總監 Ken Choi，與引領全球 AI 藝術風潮的 Epic World AI Art Community Lead Organizer Ka Wing。

這群 AI 實戰專家的雲集，不僅帶來了第一手的落地經驗，更成功打破了台上台下的界限，讓全場 AI 愛好者與資深實戰者在派對氛圍中進行高密度交流，將線上的「點讚」轉化為線下的真實連結，共同編織出全港最強的 AI 實戰人脈網。 沉浸式 AI 互動區：讓 AI 由雲端落地 變得「看得見、摸得到」 為了貫徹「實戰」精神，大會特設多個互動體驗專區，將 AI 技術從虛擬雲端拉回現實地面，目標要令 AI 成為大眾「真正摸得到」的生產力工具 。 AI Coding 賦能遊戲體驗 ：針對學界與公眾，現場展示了多款由 AI Coding 輔助開發的互動遊戲（如「AI 為食夾夾樂」）。這不僅展示了 AI 在編程教育中的賦能效果，更讓參與者在娛樂中體驗 AI 的邏輯與應用，為教育界提供了生動的教學範本。

：針對學界與公眾，現場展示了多款由 AI Coding 輔助開發的互動遊戲（如「AI 為食夾夾樂」）。這不僅展示了 AI 在編程教育中的賦能效果，更讓參與者在娛樂中體驗 AI 的邏輯與應用，為教育界提供了生動的教學範本。 AI 實習生電商計劃 ：攤位展示了由「AI 實習生」推動的「AI 電商計劃」。從產品設計、文案撰寫到AI 模特兒構建，所有展出的 AI 產品均由 AI 賦能打造。這不僅示範了「一人企業」的可行性，更為青年創業提供了低成本、高效率的實戰路徑。

：攤位展示了由「AI 實習生」推動的「AI 電商計劃」。從產品設計、文案撰寫到AI 模特兒構建，所有展出的 AI 產品均由 AI 賦能打造。這不僅示範了「一人企業」的可行性，更為青年創業提供了低成本、高效率的實戰路徑。 AI PC 極速實測：現場配置了多部 HP 高效能 AI PC，讓參加者親手測試在「斷網」或「高私隱」環境下跑動 AI Agent 的速度，體驗本地端算力帶來的安全與流暢 。

DotAI 希望透過這些落地體驗，向公眾證明 AI 是每一位香港人都能掌握的實體紅利。 教育界焦點：50 萬「智啟學教」津貼實戰攻略 針對教育局最新發出為每所公帑資助學校提供 50 萬港元「智啟學教」津貼，DotAI 發布了針對性的學界解決方案。大會展示了其中兩個教學模組，分別為「AI 為食夾夾樂」(Grab a Bite)、「AI 照相館：夢想成真機」，示範如何將娛樂體驗轉化為生涯規劃課程。此方案符合津貼對「跨學科」及「全校參與」的審計要求，協助校方將資金轉化為實質的 AI 素養教學成果。

首創「AI-in-One」全額回贈計劃奏效 一年逾百學員成功轉型 DotAI 更致力於長線人才培育。會上公佈了全港唯一「AI-in-One 實戰成長計劃」的週年成績單。該計劃容許學員在一年內無限次重覆參與 DotAI 三大核心實體課程系列，全面掌握「職場生產力」、「AI 數碼營銷」及「No-Code 商業應用開發」技能。 為鼓勵港人持續進修，DotAI 承諾只要學員滿足 100 小時學習時數，即獲 100% 全額學費回贈。計劃推行首年成效顯著，已成功吸引逾 100 位來自各行各業的實戰者參與，並有實戰者成功申請 100% AI 學費回贈。這不僅證明了香港人對轉型的熱誠，更為本地市場輸送了一批具備實戰能力的 AI 先鋒。

壓軸發佈：營銷 AI Agent「Advoo」正式招募測試 作為大會的「One Last Thing」，DotAI 震撼發佈了自主研發的 AI 營銷 Agent —— 「Advoo」。針對營銷人員需在多個工具間切換的痛點（例如：ChatGPT 寫文案、Midjourney 出圖、Canva 排版），Advoo 提供了一站式的解決方案。 Advoo 能根據用戶輸入的場景，自動分析賣點、定義品牌語氣、搜尋素材，並生成符合品牌 DNA 的高品質社群帖文與產品海報。更重要的是，它具備「記憶能力」，能隨著用戶的使用不斷學習其審美偏好，建立專屬的品牌資產庫。Advoo 現正開放 Beta 版招募測試，邀請全港營銷人員率先體驗「從意念到發佈」的秒速工作流。

全員賦能：獨家發佈《2026 實戰電子書》及 AI 路線圖 「未來的競爭，不是人與 AI 的競爭，而是懂語境工程的人與不懂的人之間的競爭。」阿澤在結語中展望，DotAI 將繼續扮演可靠的橋樑，協助香港人建立專屬的職場第二分身。 為確保在場每一位 AI 愛好者都能滿載而歸，DotAI 宣佈為所有出席者送上全套**「2026 AI 實戰裝備包」。這不僅包含匯聚 DotAI 全年教學精華的《2026 香港 AI 落地實戰電子書》，更附上了最新發佈的 DotAI 2026 AI 轉型路線圖 (Roadmap)，讓大家清晰掌握未來一年的技術佈局與轉型路徑。內容涵蓋：

獨家 SOP ：企業引入 AI Agent 的具體標準化流程，助你由零建立內部 AI 團隊 。

：企業引入 AI Agent 的具體標準化流程，助你由零建立內部 AI 團隊 。 DotAI 2026 路線圖 ：完整披露 DotAI 在企業培訓、SaaS 工具 (adboo) 及社群發展的戰略規劃，為你的職涯規劃提供參考座標。

：完整披露 DotAI 在企業培訓、SaaS 工具 (adboo) 及社群發展的戰略規劃，為你的職涯規劃提供參考座標。 工具清單：獨家揭秘 2026 年必備技能與 Top 10 AI 工具，教你精準選用「劍橋生」級別的 AI 模型 。 立即點擊以下連結，免費領取這份專為實戰者打造的《2026 香港 AI 落地實戰電子書》及路線圖：https://forms.gle/XduJmhBJHzWfL71N9 關於 DotAI

DotAI 成立於 2023 年，是香港領先的 AI 實戰教育與諮詢公司。我們致力於填補技術與應用之間的鴻溝，協助企業、學校及個人駕馭 AI 浪潮。截至 2026 年，DotAI已成功賦能金融、零售、地產及專業服務領域的領先企業，例如香港賽馬會、中國銀行、周大福、香港理工大學等，釋放團隊潛能並實現顯著的業務增長，並已服務超過 50 間大型企業及 3,000 名學員，推出全港首個「100% 學費回贈」的 AI 實戰課程，推動香港 AI 普及化。

