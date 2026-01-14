信和置業榮獲MSCI環境、社會及管治評級「AAA」

ESG策略及可持續實踐達國際標準

香港2026年1月14日 /美通社/ -- 信和集團（「集團」）欣然宣布，信和置業有限公司（「信和置業」）（股票代號：0083.HK）於MSCI環境、社會及管治 (ESG）評級中由「AA」級提升至最高「AAA」級，印證信和置業在應對重大ESG挑戰與機遇方面的持續努力，與國際標準接軌。

MSCI ESG評級覆蓋全球逾17,000名發行人，旨在評估企業相較於同業，在管理長期、具有財務重要性的可持續發展相關風險與機遇方面的能力。評估範疇包括碳排放、綠色建築、健康與安全，以及供應鏈管理等，協助投資者識別更具可持續增長潛力的企業。信和置業於2025年的評級榮獲「AAA」級，名列「房地產開發與多元化活動」行業中最佳的5%企業。