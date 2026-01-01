洗樓王 2026 年重塑品牌定位　發布新口號「品牌活動 策劃首選」引領整合服務升級

香港 - 2026年1月14日 - 自 2013 年起以街頭推廣及派傳單服務起家，洗樓王 Flyer King 於踏入 2026 年之際，正式公布全新品牌口號——「品牌活動 策劃首選」。新口號不僅象徵企業品牌形象的重要升級，亦標誌公司在累積多年實戰經驗後，於 2026 年明確確立由「執行團隊」邁向「全方位市場推廣夥伴」的發展方向。 洗樓王創辦人 楊慧娜 (Chloe Yeung) 表示，品牌是企業長期經營的累積成果，而推廣策略亦必須隨市場變化持續進化。新口號的推出，正是公司在多年實務經驗基礎上，對未來發展方向的清晰回應。

由街頭走向整合行銷：企業轉型故事的下一章 多年來，洗樓王憑藉大量前線推廣活動所累積的市場洞察，逐步觀察到消費者決策模式已由單一接觸，轉向跨平台、多觸點的整合體驗。隨着市場環境日趨複雜，品牌對「整合式推廣」的需求持續提升，公司於過去數年間不斷調整服務結構，並於 2026 年全面落實轉型方向，將業務由傳統派街執行，拓展至品牌活動策劃、線上線下整合推廣、戶外廣告、活動製作及內容營銷等多個層面。



公司指出，推廣已不再是一次性的執行任務，而必須同時兼顧 策略設計、現場體驗及後續曝光管理，才能構成具延伸性與持續效益的有效推廣鏈。





面向未來：由執行單位走向長期策略夥伴

隨着經驗累積與能力深化，洗樓王近年與更多企業建立長期合作模式。踏入 2026 年的新發展階段，公司進一步加大投入於活動策劃、創意設計、跨平台內容整合及品牌管理，並持續拓展整合式推廣策略，協助品牌建立可持續的曝光與互動。





創辦人 楊慧娜 (Chloe Yeung) 指出，其核心理念始終明確：

品牌推廣並非一次性的操作，而是一項讓品牌持續被看見、被記住的長期工程。





基於此，團隊在強化街頭推廣執行力的同時，亦同步提供活動策劃、跨平台曝光策略、體驗設計及後續推廣優化，讓品牌於街頭、線上及活動場景中建立一致且具記憶點的曝光布局。





4A 廣告商會會員：企業轉型成果的象徵 於 2025 年 9 月，洗樓王正式加入香港 4A 廣告商會成為附屬會員，為企業多年轉型歷程奠下重要基礎。洗樓王創辦人 楊慧娜 (Chloe Yeung) 指出，這項專業認可不僅是對團隊過往努力的肯定，亦成為公司邁向 2026 年新定位的重要起點，推動團隊於策略規劃及活動策劃層面持續深化，進一步提升整體服務水準。



