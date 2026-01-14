Uniper 與 AM Green 訂立長期承購協議 每年從印度進口高達 50 萬噸可再生氨

Uniper 行政總裁 Michael Lewis： 「這是印度與歐洲之間首批大規模供應走廊之一」

「這是印度與歐洲之間首批大規模供應走廊之一」 AM Green 創辦人 Anil Kumar Chalamalasetty：「標誌著印度在全球能源轉型中的里程碑」 德國杜塞爾多夫及印度海得拉巴2026年1月14日 /美通社/ -- Uniper Global Commodities SE（下稱「Uniper」）與 AM Green Ammonia India Private Limited（下稱「AM Green Ammonia」）今日宣佈，雙方已簽署一項具約束力的長期承購協議，採購獲認證為「非生物來源可再生燃料」（RFNBO）的可再生氨。這項協議開創了印度企業的先河。今日在艾哈邁達巴德，在德國總理弗里德里希•梅爾茨閣下及印度總理納倫德拉•莫迪閣下的見證下，Uniper 行政總裁、大英帝國司令勳章（CBE）得主 Michael Lewis 先生與 AM Green 集團創辦人兼主席 Anil Kumar Chalamalasetty 先生交換了協議文件。

根據協議，Uniper 每年將從 AM Green 的綠氨項目承購高達 50 萬噸產品。首批貨物預計最早於 2028 年，從 AM Green Ammonia 位於安得拉邦卡基納達、現正興建的首座年產100萬噸（1MTPA）工廠輸出。該合約是印度力爭成為全球領先綠氫及綠氨出口國的重要里程碑，並與印度總理提出的「國家氫能使命」願景相呼應。 對 Uniper 而言，此協議代表其為歐洲客戶構建多元化可再生及低碳分子組合的重要一步。作為工業原料及潛在的氫載體，可再生氨將有助於化工、化肥、煉油及未來的航運等工業領域實現脫碳。Uniper 與 AM Green Ammonia 將繼續與認證機構緊密合作，確保為歐洲終端用戶提供具可追溯性及高誠信度的報告。

Greenko Group 及 AM Green 創辦人 Anil Kumar Chalamalasetty 表示：「這項合作夥伴關係標誌著印度在全球能源轉型中的里程碑。AM Green 的可再生氨旨在符合嚴格的歐洲 RFNBO 合規標準。而這一切，皆源於我們獨特、穩定且可調度的清潔電力方案。這將促使包括氨、鋁、化工及其他能源密集型產業等多個下游行業，能夠顯著降低其在印度乃至全球的碳排放。」 Uniper 行政總裁 Michael Lewis (CBE) 指出：「與 AM Green Ammonia 的協議是我們戰略中的關鍵基石，旨在為客戶提供大規模且可靠的可再生及低碳分子。綠氨是令高碳排放的化工、化肥生產脫碳的最具潛力解決方案之一，透過轉化為綠氫，亦可用於煉油產業。重要的是，得益於其成熟的生產工藝及無需碳原料的特性，與其他可再生及低碳分子相比，綠氨提供了最低的二氧化碳減排成本。只要有清晰、穩定且可信的規則，配合採購及需求側措施——例如針對可再生分子的明確配額，以獎勵經核實的減排表現——我們便能在保障競爭力的同時加速脫碳。我們很自豪能協助建立印度與歐洲之間首批大規模供應走廊之一。」

Greenko Group 及 AM Green 聯合創辦人 Mahesh Kolli 表示：「我很高興地分享，我們與 Uniper 的合作夥伴關係，重申了我們以適合大規模採用的價格，提供碳足跡最低的氫/氨，以推動全球能源系統脫碳的承諾。這一成果反映了我們團隊的專注協作與嚴謹執行，並得到我們的投資者 Gentari、GIC（新加坡政府投資公司）及 ADIA（阿布扎比投資局）的戰略合作夥伴關係所加強——共同打造一個能夠以速度和可靠性在全球範圍內提供綠氨的綜合生態系統。」 Uniper Global Commodities 中東區行政總裁 John Roper 評論道：「我對達成這項里程碑式協議感到非常高興和自豪。這是我們團隊敬業與毅力的明證，他們的合作精神、創新思維及共同願景將我們的抱負化為現實。我們攜手為可持續的未來鋪平了道路，並展示了透過真誠合作所能取得的成就。此外，這份里程碑式協議表明，透過協調供應、認證及需求側激勵，我們可以將具競爭力的可再生分子大規模引入歐洲工業，實現真正的減排。」

AM Green Ammonia 項目組合簡介 AM Green Ammonia 是 AM Green、Gentari、GIC 及阿布扎比投資局（ADIA）共同組成的合作夥伴關係。AM Green 正於卡基納達、杜蒂戈林及坎德拉開發綠氨工廠組合。該組合的首座工廠產能達 100 萬噸（1 MTPA），位於安得拉邦卡基納達，目前正處於建設階段，並已於 2024 年達成最終投資決定（FID）的關鍵里程碑。AM Green Ammonia 已啟動其綠氨工廠的建設工程，使其成為全球少數幾家在建的大型 RFNBO 合規綠氨工廠之一。該工廠已取得顯著進展，包括地盤工程、批出所有主要合約及獲得關鍵審批，預計於 2028 年開始供應綠氨。該發展項目得到著名的合作夥伴網絡支持，包括 Casale、Air Liquide、Rely（Technip Energies 與 John Cockerill 的合資企業）、Toyo、Gentari、NTPC Renewables 等。該項目全面運作後，將有助於創造超過 600 個本地就業機會，預計每年可避免約 200 萬噸二氧化碳排放。

AM Green 簡介 AM Green 是 Greenko Group 旗下的專屬平台，專注於生產可再生氫並將其大規模轉化為可再生氨。AM Green 創建了一種獨特的可再生能源發電架構：利用抽水蓄能電站支援來自 2.3 吉瓦（GW）風能及太陽能總容量的基本負載電力供應，並採用先進的歐洲電解槽及氨合成技術。在透過全球投資者及技術合作夥伴的支持下，AM Green 最近作出了最終投資決定，於卡基納達開發一個世界級設施，每年可生產高達 100 萬噸可再生氨。 Uniper 簡介 總部位於杜塞爾多夫的 Uniper 是一家業務遍及 40 多個國家的歐洲能源公司。公司擁有約 7,500 名員工，在確保歐洲能源供應方面發揮關鍵作用，特別是在其核心市場德國、英國、瑞典及荷蘭。Uniper 擁有 14 吉瓦（GW）的靈活發電能力，是可靠電力生產的中流砥柱。Uniper 是領先的天然氣貿易商，也是西北歐最重要的液化天然氣（LNG）進口商之一，其廣泛的採購組合增強了供應安全性。Uniper 在可再生能源、氫能及其他低碳能源載體方面的投資正推動能源系統的轉型。

Uniper 為其本土市場德國約 1,000 個市政當局及工業公司提供能源及服務。此外，Uniper 亦是德國最大的天然氣儲存設施及水力發電廠營運商。 本新聞稿可能包含基於 Uniper SE 管理層當前假設及預測以及 Uniper 目前可用之其他信息的前瞻性陳述。各種已知及未知的風險、不確定性及其他因素可能導致公司的實際未來結果、財務狀況、發展或業績與此處給出的估計存在重大差異。Uniper SE 無意且不承擔任何責任去更新這些前瞻性陳述或使其符合未來事件或發展。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/uniper--am-green---50--302660922.html SOURCE AM Green