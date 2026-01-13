DXC 深化與 SAP 聯盟關係，獲認證為 RISE with SAP 驗證合作夥伴

重點摘要： DXC 獲確認為「RISE with SAP 驗證合作夥伴」，彰顯 DXC 協助客戶駕馭複雜 RISE with SAP 轉型的深厚專業知識與經驗。

身兼 SAP 合作夥伴及客戶雙重身份，DXC 憑藉自身實施 RISE with SAP 及 GROW with SAP 的實戰經驗，具備獨特優勢，能協助客戶更高效地實現現代化目標。

DXC 獲評為「SAP Business Suite 定位」認證學員人數最多的 SAP 合作夥伴，其 SAP 商業 AI 認證顧問團隊規模更冠絕同業，擁有遍佈 37 個國家的 2,200 名專家。 維珍尼亞州阿什本2026年1月14日 /美通社/ -- 領先的企業技術與創新合作夥伴 DXC Technology（紐約證券交易所：DXC）今日宣佈，正式獲確認為 RISE with SAP 驗證合作夥伴。這標誌著 DXC 躋身 SAP 認可的精英合作夥伴行列，以表彰其卓越實力、經認證的專業知識，以及協助客戶成功將 SAP 環境遷移至雲端的豐富經驗。此外，DXC 進一步拓展在 SAP 生態系統中的合作深度，除了致力於自身的 RISE with SAP 轉型旅程，更透過持續提升其 SAP 商業 AI 顧問及認證學員的技能，積極建立面向未來的能力。

面對日益複雜的技術環境及雲端遷移的迫切需求，DXC 憑藉深厚的 SAP 專業知識及專有工具，為企業提供無縫的端對端現代化方案。透過如 DXC Complete 等客製化產品（DXC 的跨平台託管服務供應商 (MSP) 方案），DXC 能實現 SAP 工作負載的無縫遷移、業務流程優化、應用程式管理及持續改進。作為 RISE with SAP 驗證合作夥伴，DXC 的能力已獲驗證與 SAP 的方法論完全接軌，確保為客戶帶來更高的一致性、速度及價值。 「我們對於獲選為 RISE with SAP 驗證合作夥伴深感自豪，這充分肯定了我們團隊多年來累積的專業實力。RISE with SAP 是眾多客戶尋求變革的重要驅動力，而 DXC 深知如何將其轉化為實質效益：更快的創新、更順暢的營運，以及真正推動業務突破的轉型。在我們全球 SAP 專家團隊的支持下，我們將繼續投資於人才培訓及能力建設，與客戶同步成長，攜手實現現代化目標。」

- DXC Technology 首席數碼資訊官 Russell Jukes 在協助全球客戶進行 SAP 現代化的同時，DXC 亦正積極推進自身的 RISE with SAP 旅程。此計劃於 SAP 第二季業績發佈期間公佈，讓 DXC 能以親身的實戰洞察與經驗支援客戶，協助他們自信地達成現代化目標。此外，DXC 最近成功從難以為繼的傳統 ERP 系統過渡至 SAP Cloud ERP，經歷了完整的過渡週期——從評估與選擇，到創造性地解決各類挑戰。最終，DXC 實現了成本節省、優化營運效率並改善了處理流程，同時累積了寶貴的轉型專業知識。

DXC 的 SAP 專業實力由超過 15,000 名 SAP 專屬專才支持，服務全球逾 1,000 家 SAP 客戶。DXC 早前協助澳洲領先煤炭生產商 Whitehaven Coal 在收購兩個新礦場後，緊接全面部署 SAP ERP 系統。憑藉豐富經驗，DXC 成功協助 Whitehaven 在規模倍增的同時，順利過渡逾 2,000 名員工及運行逾 150 個應用程式的系統，並將對生產的影響減至最低。 「隨著 DXC 深化與 SAP 的合作夥伴關係，我們在協助客戶成功駕馭轉型的同時，亦持續推進自身的 SAP 轉型。憑藉管理複雜 IT 遷移的第一手經驗，DXC 引導客戶經歷變革，並透過簡化、高效的方法實現更高價值。我們獲得 RISE with SAP 驗證合作夥伴的地位，印證了我們致力於在 SAP 環境中交付卓越服務的承諾。」

- DXC Technology 企業應用及技術總裁 Keith Costello 為配合 DXC 推動客戶採用 AI 的承諾，DXC 具備經證實的技能與專業知識，專門協助 SAP 客戶發掘 AI 價值——從加速工作流程的 Joule 代理，到在複雜多解決方案環境中運作的跨平台代理式 AI，以及在 SAP Business Suite 中提供洞察與智能的深度嵌入式商業 AI 應用案例。所有這些能力均聚焦於為客戶推動更佳的業務成果。

DXC 合資格 SAP 商業 AI 顧問團隊的增長速度位居全球同業之首，且 DXC 在「SAP Business Suite 定位」認證學員人數方面排名第一，展示了 DXC 在客戶 SAP 旅程的每個階段提供全方位支援的能力與承諾。DXC 擁有超過 60 年創新及為客戶交付關鍵任務 IT 系統的經驗，並榮獲 2025 年 SAP Pinnacle Award 的學習與技能增長獎項。欲了解更多關於 DXC 的 SAP 能力，請瀏覽 www.dxc.com/sap。 關於 DXC Technology DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化與業界特定軟件解決方案的深厚專業知識，而現代化、保護和營運全球部分最複雜的科技資產。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dxc--sap--rise-with-sap--302660982.html SOURCE DXC Technology Company