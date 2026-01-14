Kat Florence Hotel 隆重推出每日尊享 La Mer 按摩服務、源自米芝蓮的「無限品嚐」法式甜品工坊，以及北歐冬季水療體驗

香港2026年1月15日 /美通社/ -- 國內疫苗頭部企業艾美疫苗（06660.HK）1月15日發佈公告，公司研發的迭代工藝高效價人二倍體狂犬疫苗，目前III期臨床現場工作已順利完成。這標誌著該疫苗正式進入新的階段，為未來商業化上市奠定堅實的基礎。在當前疫苗行業從「規模擴張」轉向「價值競爭」的臨界點上，艾美疫苗這款迭代狂苗產品，將憑藉硬核的商業價值，為公司業績帶來強力支撐。 在同質化嚴重的疫苗市場，差異化是最強競爭力。艾美疫苗的迭代工藝高效價人二倍體狂苗，在多個方面體現出明顯的差異化及技術優勢。其一，具有超高效價的明顯特點，動物試驗表明，免疫後可產生高保護水準的抗體，在同一劑量條件下，其效價顯著高於已上市的人二倍體狂犬疫苗。該疫苗支持「五針法」、「四針法」等靈活接種方式。

其二，與傳統的初代人二倍體狂犬疫苗相比，艾美研發的這款疫苗，率先突破了傳統工藝中病毒滴度低、產量低的技術瓶頸，在純化工藝上進行了優化創新，在產品品質和安全性方面均得到顯著提高。這不僅是公司研發實力的體現，也是全球狂犬疫苗高效價工藝領域的重大突破。 此外，艾美已建設完全滿足國際化標準的迭代工藝高效價人二倍體狂犬疫苗車間，並已完成商業化規模的三期臨床試驗樣品的生產，具備該產品規模化生產的能力。 差異化的技術競爭實力，增強了市場對艾美迭代工藝高效價人二倍體狂苗商業化前景的信心。與傳統的Vero細胞狂犬疫苗相比，人二倍體狂犬疫苗使用了人二倍體細胞代替了Vero細胞，該細胞與人同源，具有天然的安全性優勢。目前市場上的人二倍體狂犬疫苗與Vero細胞狂犬疫苗相比，價格高出3到5倍，具有更高的產品附加值。更重要的是，該產品是公司全球化佈局的一部分，可貢獻額外收益，強化公司的市場地位，為公司持續穩健發展增加新動力。

艾美疫苗在狂犬疫苗領域的佈局堪稱行業獨有，從傳統Vero細胞疫苗到人二倍體狂苗、迭代無血清狂苗，再到前沿mRNA疫苗的完整產品矩陣，多層次、多維度的產品佈局策略，為公司構建了強大的技術壁壘和市場競爭優勢。 中國是全球最大的狂犬疫苗市場，根據灼識諮詢統計，在產品更新迭代、 狂犬疫苗普及度提高的推動下，預計於2030年達148億元。有分析認為，隨著多款迭代狂犬疫苗產品陸續上市，艾美將形成覆蓋不同價格帶與需求場景的產品矩陣，在國內外市場實現「技術溢價+規模效應」的雙重增長。

這位享譽全球的頂級珠寶藝術家，將其標誌性的精湛工藝與非凡品味，注入全新時代的訂製「全包式」奢華體驗，讓極奢華設施成為每一次入住中不可或缺的基本配備 加拿大安大略省伊洛拉2026年1月15日 /美通社/ -- The Kat Florence Hotel，由七度打破世界紀錄的稀世寶石珠寶藝術家 Kat Florence 修復並親自設計，於本月正式宣布推出一系列全新升級的極致奢華「全包式」體驗。 Kat Florence 成長於加拿大的伊洛拉小鎮，當地風景如畫、亦是她的度假酒店所在地。她親自斥資數百萬，將這座建於 1848 年的歷史石灰岩建築悉心修復，使其重現今日無可挑剔的優雅風貌。 Florence 表示：「我對待一個空間的方式，就如同我對待一顆稀有寶石一樣， 它的歷史與本質會告訴你，它希望成為什麼樣子。 我的角色，就是尊重那段故事，並將其昇華。 我們精心準備的賓客禮品與設施，同樣與空間本身直接呼應，並體現我們「真正的第二個家」這一核心理念。 我們非常興奮地揭開酒店的全新篇章，將更多標誌性的體驗帶給賓客，涵蓋身心療癒、自然體驗、米芝蓮級的美饌，以及世上最奢華的自我護理精華（La Mer）。」

本月正式啟動，酒店將推出僅限住客使用的私人北歐養生水療中心，這是一處隱身於戶外秘境中的露天靜謐療癒空間。 距離每間套房僅數步之遙，這座私密的養生花園設有手工打造的雪松桑拿屋、露天熱水池、用於冷熱交替療法的修復冷水池循環，以及火爐休憩區；並備有低調貼心、按需要提供的飲品與點心服務，全程悉心相伴。 原始而寧靜，尺度拿捏得宜，這座水療空間是 Florence 設計哲學在感官層面的延伸——處處體現純粹、平衡與精湛工藝。 為進一步提升深受住客喜愛的每日 60 分鐘全身按摩服務——由專業駐場註冊按摩治療師 (RMT) 於住客套房內私密提供——Kat 的每日程序即將加入她個人最鍾愛的自我護理產品。 自一月起，按摩療程將升級加入蘊含 La Mer The Renewal Oil 的臉部、頸部及胸頸護理結束程序（該款 La Mer 精華以每瓶定價 395 美元的 30 毫升迷你裝而聞名）。 該療程亦融合聲浴療法，以及北歐蒸氣與冰療的傳統手法，透過交替使用溫熱與冷敷毛巾，喚醒感官，營造溫度之間的和諧平衡，讓賓客回歸當下、身心沉靜。

為酒店的感官與身心療癒體驗再添亮點，12 月 18 日亦迎來 Kat Florence Hotel 全新無限概念甜品工坊的正式亮相——這是一項僅限住客專享的私密體驗，由主廚 Marc Collyer 領軍，每日呈獻可食用的藝術作品。該系列的烘焙甜品與手工朱古力將嚴選地球上最昂貴的食材精心製作。 儘管該系列每日更換，賓客仍可期待多款精緻佳作，例如：「以自家製焦糖千層酥皮配青蘋果魚子與榛子忌廉的千層酥」、「焦糖白朱古力泡芙，內餡為阿瑪雷娜櫻桃慕斯，配以焦橙與香檳粉末」，以及主廚的招牌手工牛角包——在烘焙前經過整整三天的發酵，成就層次格外深邃、風味極致濃郁的口感。 在與 Kat 合作之前，Marc 曾於英國科茨沃爾德 (Cotswolds) 地區的雙米芝蓮星級餐廳 Manor House 任職長達 14 年，期間不斷淬鍊其卓越的廚藝造詣與豐富的創意風格。 現於 Elora 靜修度假村中持續創新精緻甜品體驗的他，誠邀賓客在入住期間以不限次數的方式盡情品嚐各式佳作（全部免費；主廚精心設計、富藝術感、注重視覺效果的蛋糕、朱古力與甜品皆已包含於賓客體驗之中）。 此外，Marc 主廚每天清晨親自手工製作的自家牛油，並新鮮烘焙各式糕點、麵包等美饌，作為酒店度身訂造早餐服務的一部分，透過專屬管家親自送達至每間套房，讓賓客開始充滿活力的一天。 他的甜品計劃如今已成為酒店餐飲特色中不可或缺的核心支柱，融合精湛技藝、藝術美感，以及悠然自在、賓至如歸的體驗方式，將賓客引領至媲美米芝蓮水準的極致享受。

體現 Florence 對稀有與精緻品味的獨到眼光，酒店始終刻意保持尊貴私密的定位，任何時候最多僅接待 14 位賓客，並提供前所未有的 2 位員工對 1 位賓客的比例；相較之下，北美奢華酒店的平均比例約為 10:1。 其成果是一處兼具寧靜與私密性的靜謐聖所，為每一次入住提供度身訂造的專屬服務。 凡預訂 Kat Florence Hotel 的每一次住宿，皆包含她享譽盛名的一系列標誌性高端禮品、服務與體驗，悉心打造，只為呈現毫不費力卻極具個人專屬的感受： 每日於套房內享用 60 分鐘全身按摩，並包含注入 La Mer The Renewal Oil 的臉部、 頸部及鎖骨區護理程序（Kat 個人最鍾愛的自我護理程序）

