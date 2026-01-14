「2026年總台第一個爆款」！ CCTV-4 紀錄片《大西北》首輪播出收官

北京2026年1月14日 /美通社/ -- 近日，中央廣播電視總台CCTV-4（亞洲頻道）推出聚焦中國新時代西部大開發和區域協調發展的大型紀錄片《大西北》，以陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆五省區為敘事核心，展現西北地方在推進中國式現代化進程中的使命擔當與生動實踐。紀錄片一經推出即呈刷屏之勢，被網友稱為「2026年總台第一個爆款」。

《大西北》紀錄片共10集，每集時長40分鐘，以史料素材為經，以典型案例為緯，構建跨越古今的敘事框架。作為繼《大東北》之後又一展現區域協調發展的紀實力作，《大西北》的藝術表達兼具歷史厚度與時代溫度。