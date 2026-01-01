致富證券尖沙咀雙店盛大開幕 全力打造香港最強投資服務網絡

香港 - 2026年1月15日 - 致富證券欣然宣布在尖沙咀核心商業區隆重開設兩間全新分行，進一步鞏固其作為本地券商中分行網絡最完善之一的市場地位。新分行地址分別為：

- 九龍尖沙咀彌敦道131號栢麗購物大道地下G21號舖

- 九龍尖沙咀海防道41號地下



致富證券栢麗大道分行開幕

此次擴張，充分體現致富證券對「一對一專屬服務」的承諾，並以高人流地段為策略重心，旨在更好服務香港零售投資者，吸引追求專業、便利及多元化投資選擇的客群。



打造全方位投資生態圈，線上線下無縫結合

2026年，致富證券將進一步擴展香港分行網絡，並打造全港最強「全方位投資生態圈」，結合線上平台與線下服務，讓客戶隨時隨地獲得專業支援。新分行不僅是交易支援點，更是專業投資服務中心，提供：

- 一對一專業服務，協助客戶度身制定投資策略

- 定期投資講座及APP教學工作坊，提升投資知識



創新推廣策略，深耕多元客群

近年，致富證券採取策略性分行布局，除傳統民生區外，亦進駐旺角、落馬洲、西九龍地鐵站等高流量地段，並結合地推策略及開戶車推廣，以創新方式吸引不同背景的客戶。我們的目標不僅是擴張，而是打造香港最強投資服務品牌，讓每位投資者都能享受專業、便利及創新的投資體驗。







https://chieftrade.com/

https://www.facebook.com/chiefgroup

https://www.instagram.com/chiefanshk