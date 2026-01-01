TUMI 喜迎馬年推出限量系列

關於 TUMI

自1975年起，TUMI 始終致力於打造世界一流的商務、旅行及性能卓越的奢華日常用品，設計理念旨在升級、精簡並美化忙碌中的生活面貌。我們將完美的功能性與創新精神融為一體，承諾作為您的一生旅伴，助力熱愛生活與追尋築夢的您實現理想。更多關於 TUMI 的資訊，請訪問 TUMI.com，並關注 TUMI 的 Instagram、 TikTok、 Facebook 和 YouTube。



TUMI 及 TUMI 標誌為 Tumi, Inc. 的註冊商標。© 2026 Tumi, Inc.



