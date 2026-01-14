宏利傾力支持 --「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show

香港和澳門2026年1月15日 /美通社/ -- 宏利香港及澳門（「宏利」）宣布傾力支持「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show以展現其對心理健康的重視，並視其為全方位健康的重要基石。宏利亦希望透過歡笑與共享體驗，為社區傳遞喜悅。這項活動同時彰顯宏利澳門慶祝成立30周年的重要里程碑，持續提供值得信賴的財務規劃方案與建議服務社區，同時致力推廣情緒健康。

這項活動將由荷里活人氣影星及棟篤笑高手歐陽萬成領銜演出，以呈獻全新綜藝體驗。觀眾可欣賞精彩多元的內容，包括棟篤笑、特別表演及嘉賓互動，屆時特別嘉賓王嘉爾、Tyson Yoshi及尹光亦會登場，展現獨特魅力，共同打造一場喜慶難忘的盛會。