凱愛瑞發佈《2026全球風味圖譜》，以數據洞察驅動未來風味創新

香港和澳門2026年1月15日 /美通社/ -- 宏利香港及澳門（「宏利」）宣布傾力支持「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show以展現其對心理健康的重視，並視其為全方位健康的重要基石。宏利亦希望透過歡笑與共享體驗，為社區傳遞喜悅。這項活動同時彰顯宏利澳門慶祝成立30周年的重要里程碑，持續提供值得信賴的財務規劃方案與建議服務社區，同時致力推廣情緒健康。 這項活動將由荷里活人氣影星及棟篤笑高手歐陽萬成領銜演出，以呈獻全新綜藝體驗。觀眾可欣賞精彩多元的內容，包括棟篤笑、特別表演及嘉賓互動，屆時特別嘉賓王嘉爾、Tyson Yoshi及尹光亦會登場，展現獨特魅力，共同打造一場喜慶難忘的盛會。

活動詳情： 日期及時間： 2026年2月21日（星期六）晚上8時及2026年2月22日（星期日）下午6時

地點： 銀河綜藝館

票價： 港幣/澳門元 880 / 780 / 680 / 480 / 380

語言： 以英語為主，適度輔以廣東話和普通話 宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「在宏利澳門慶祝成立30周年的重要時刻，我們很高興能支持這項促進情感共鳴、凝聚人心的活動。我們深信，真正的健康不僅止於財務穩健，更涵蓋身體與心理健康。透過支持這項活動，我們期望為客戶創造有意義的體驗，並啟發家庭以全面的方式實踐健康生活。」

宏利將繼續透過創新方案及有意義的合作，致力協助人們輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。宏利對澳門市場的承諾，體現在其長期耕耘，以及其澳門辦公大樓將更名為「宏利廣場」作為象徵。 如欲了解更多有關「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show的資訊，請瀏覽

https://www.manulife.com.mo/zh-hk/individual/promotions/jimmy-o-yang-show.html。 宏利香港及澳門概覽 宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。 宏利概覽 宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲及歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營業務。通過「宏利財富與資產管理」，本公司為全球個人客戶、機構客戶以及退休計劃成員，提供全球性投資、理財建議及退休計劃服務。截至2024年底，本公司有超過37,000員工、超過109,000代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,600萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。

並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-show-302661851.html SOURCE 宏利香港及澳門

新加坡2026年1月15日 /美通社/ -- 全球領先的風味科學與營養解決方案提供商凱愛瑞(Kerry)今日發佈《2026全球風味圖譜》，為食品飲料行業呈現了迄今為止最全面、最具前瞻性的風味演變全景。該報告基於1200多名科學家、上百位風味專家的研究以及廣泛的跨區域消費者調研，為製造商提供了一份基於數據的快速風味趨勢指引。 今年的圖譜由六大品類擴展至八大品類：清爽型飲料、酒精及酒精風味飲品、茶飲咖啡可可、鹹味零食、甜味食品、湯品與調味醬料、肉製品與主餐以及營養補充品。圖譜旨在展示當下市場「縱享體驗」與「健康需求」相互融合、全球靈感與本土特色交織並存的動態趨勢。

亞太、中東及非洲(APMEA)風味趨勢 「甜辣風潮」興起 甜辣組合正迅速流行，尤其是在Z世代中。東南亞地區出現了辣味水果飲品和辣椒風味糖果，而南非則見證了甜辣醬、辣味蜂蜜零食和辛辣番茄薯片的廣受歡迎。 精妙辣感與全球-本土融合

非洲多地喜愛在零食、醬料和烤肉中採用辣椒粉主導的混合風味。在澳大利亞和新西蘭，法士達調味粉正成為增長迅猛的新寵，廣泛應用於料理套裝、醃製肉類及鹹味零食。 果味煥新體驗 西瓜風味持續引領東南亞和非洲的飲品創新。與此同時，柑橘風味在澳大利亞和新西蘭增長最快，並拓展至酒精飲品、無醇仿酒飲品及茶咖品類。

傳統風味現代化演繹 經典風味正通過現代創意煥發新生，例如東南亞的椰漿飯芝士蛋糕和牛油果布朗尼冰淇淋，以及中東的棗味芥末、扎塔爾香料冰淇淋和駱駝奶開心果冰咖啡。 微縱享時刻

小巧便捷的零食在中東和南非日益流行，包括辣椒檸檬零食、能量球、迷你布丁、即烹蛋白質等產品。 療愈與功能性風味 中國市場持續融合東西方養生智慧，將薑黃、黃芪、陳皮、螺旋藻和巴西莓等成分融入到飲料、乳製品和零食中。 極致主義與植物風味： 在中國和中東，濃郁的超濃奶茶、醇厚抹茶與可可風味、以及奢華的巧克力主題新品不斷湧現。同時，南非和亞太地區則流行橙花、木槿、路易波士和接骨木花等植物風味元素。

從洞察到行動 《2026風味圖譜》得到了凱愛瑞端到端數字平台KerryNow™的支持。客戶可通過該平台即時訂購樣品、探索風味組合、並獲得應用與法規支持，從而加速從概念到上市的創新進程。 凱愛瑞產品技術副總裁Leigh Anne Vaughan表示：「《2026風味圖譜》反映了當下消費者的飲食方式——他們追求風味的對比感、舒適感、層次感和意義。報告融合了感官科學、文化理解和真實消費數據，揭示了全球風味趨勢及其在地化詮釋。通過KerryNow™平台，我們將這些洞察與實際應用支持及快速樣品服務相結合，幫助客戶更自信地將創意轉化為產品，從容應對瞬息萬變的風味潮流。」

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302661852.html SOURCE Kerry Group