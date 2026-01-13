熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Jan-15 11:07
更新：2026-Jan-15 11:07
PR Newswire

Avestar Capital 新加坡辦事處開幕

香港和澳門2026年1月15日 /美通社/ -- 宏利香港及澳門（「宏利」）宣布傾力支持「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show以展現其對心理健康的重視，並視其為全方位健康的重要基石。宏利亦希望透過歡笑與共享體驗，為社區傳遞喜悅。這項活動同時彰顯宏利澳門慶祝成立30周年的重要里程碑，持續提供值得信賴的財務規劃方案與建議服務社區，同時致力推廣情緒健康。

這項活動將由荷里活人氣影星及棟篤笑高手歐陽萬成領銜演出，以呈獻全新綜藝體驗。觀眾可欣賞精彩多元的內容，包括棟篤笑、特別表演及嘉賓互動，屆時特別嘉賓王嘉爾、Tyson Yoshi及尹光亦會登場，展現獨特魅力，共同打造一場喜慶難忘的盛會。

活動詳情：

日期及時間： 2026年2月21日（星期六）晚上8時及2026年2月22日（星期日）下午6時
地點： 銀河綜藝館
票價： 港幣/澳門元 880 / 780 / 680 / 480 / 380
語言： 以英語為主，適度輔以廣東話和普通話

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「在宏利澳門慶祝成立30周年的重要時刻，我們很高興能支持這項促進情感共鳴、凝聚人心的活動。我們深信，真正的健康不僅止於財務穩健，更涵蓋身體與心理健康。透過支持這項活動，我們期望為客戶創造有意義的體驗，並啟發家庭以全面的方式實踐健康生活。」

宏利將繼續透過創新方案及有意義的合作，致力協助人們輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。宏利對澳門市場的承諾，體現在其長期耕耘，以及其澳門辦公大樓將更名為「宏利廣場」作為象徵。

如欲了解更多有關「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show的資訊，請瀏覽
https://www.manulife.com.mo/zh-hk/individual/promotions/jimmy-o-yang-show.html

宏利香港及澳門概覽

宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。

宏利概覽

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲及歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營業務。通過「宏利財富與資產管理」，本公司為全球個人客戶、機構客戶以及退休計劃成員，提供全球性投資、理財建議及退休計劃服務。截至2024年底，本公司有超過37,000員工、超過109,000代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,600萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。 

並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-show-302661851.html

SOURCE 宏利香港及澳門

新加坡2026年1月15日 /美通社/ -- 全球領先的風味科學與營養解決方案提供商凱愛瑞(Kerry)今日發佈《2026全球風味圖譜》，為食品飲料行業呈現了迄今為止最全面、最具前瞻性的風味演變全景。該報告基於1200多名科學家、上百位風味專家的研究以及廣泛的跨區域消費者調研，為製造商提供了一份基於數據的快速風味趨勢指引。

As consumer expectations continue to fragment and intensify, the 2026 Taste Charts captures the crossover between indulgence and wellness, tradition and novelty, and global inspiration and local identity that are increasingly shaping flavour decisions (PRNewsfoto/Kerry Group)

今年的圖譜由六大品類擴展至八大品類：清爽型飲料、酒精及酒精風味飲品、茶飲咖啡可可、鹹味零食、甜味食品、湯品與調味醬料、肉製品與主餐以及營養補充品。圖譜旨在展示當下市場「縱享體驗」與「健康需求」相互融合、全球靈感與本土特色交織並存的動態趨勢。

亞太、中東及非洲(APMEA)風味趨勢

「甜辣風潮」興起 甜辣組合正迅速流行，尤其是在Z世代中。東南亞地區出現了辣味水果飲品和辣椒風味糖果，而南非則見證了甜辣醬、辣味蜂蜜零食和辛辣番茄薯片的廣受歡迎。

精妙辣感與全球-本土融合
非洲多地喜愛在零食、醬料和烤肉中採用辣椒粉主導的混合風味。在澳大利亞和新西蘭，法士達調味粉正成為增長迅猛的新寵，廣泛應用於料理套裝、醃製肉類及鹹味零食。

果味煥新體驗 西瓜風味持續引領東南亞和非洲的飲品創新。與此同時，柑橘風味在澳大利亞和新西蘭增長最快，並拓展至酒精飲品、無醇仿酒飲品及茶咖品類。

傳統風味現代化演繹 經典風味正通過現代創意煥發新生，例如東南亞的椰漿飯芝士蛋糕和牛油果布朗尼冰淇淋，以及中東的棗味芥末、扎塔爾香料冰淇淋和駱駝奶開心果冰咖啡。

微縱享時刻
小巧便捷的零食在中東和南非日益流行，包括辣椒檸檬零食、能量球、迷你布丁、即烹蛋白質等產品。

療愈與功能性風味 中國市場持續融合東西方養生智慧，將薑黃、黃芪、陳皮、螺旋藻和巴西莓等成分融入到飲料、乳製品和零食中。

極致主義與植物風味：

在中國和中東，濃郁的超濃奶茶、醇厚抹茶與可可風味、以及奢華的巧克力主題新品不斷湧現。同時，南非和亞太地區則流行橙花、木槿、路易波士和接骨木花等植物風味元素。

從洞察到行動

《2026風味圖譜》得到了凱愛瑞端到端數字平台KerryNow™的支持。客戶可通過該平台即時訂購樣品、探索風味組合、並獲得應用與法規支持，從而加速從概念到上市的創新進程。

凱愛瑞產品技術副總裁Leigh Anne Vaughan表示：「《2026風味圖譜》反映了當下消費者的飲食方式——他們追求風味的對比感、舒適感、層次感和意義。報告融合了感官科學、文化理解和真實消費數據，揭示了全球風味趨勢及其在地化詮釋。通過KerryNow™平台，我們將這些洞察與實際應用支持及快速樣品服務相結合，幫助客戶更自信地將創意轉化為產品，從容應對瞬息萬變的風味潮流。」

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302661852.html

SOURCE Kerry Group

這總部位於美國的家族辦公室加強全球據點，服務亞洲超級富豪家族

新加坡2026年1月15日 /美通社/ -- Avestar Capital 是美國領先的多家族辦公室，今天宣佈新加坡營運據點正式開幕。該據點名為 AVESTAR SINGAPORE PLC PTE. LTD.，標誌為該公司的全球擴張策略重要里程碑。新辦公室將作為 Avestar 的亞太樞紐，即將為該地區超高淨值 (UHNW) 家族，擴展該公司創辦人領導方法至度身訂造財富管理。

logo

Avestar Capital 由 Xerxes Mullan 創辦和領導，憑着美國財富管理嚴謹與全球家族動態深入理解，已於美國建立良好聲譽。該公司整合投資顧問、稅務及遺產規劃、慈善事業和下一代教育至一個單一兼無利益衝突的平台。這平台經過精心設計，務求於跨越多個司法管轄區，盡量發揮其服務家族利益與抱負的能力。

「新加坡是我們全球視野的自然延伸。」 Avestar Capital 行政總裁兼創辦人 Xerxes Mullan 表示，「亞洲的家族日益尋求了解跨多司法管轄區財富複雜的顧問夥伴，以及能提供機構級專業知識，同時又能保持靈活與非常個人化方法的合作夥伴。因此，這是 Avestar 成立的基礎。」

Avestar Singapore 行政總裁 Zal Devitre將領導新加坡辦事處，他擁有超過二十年國際財富管理與家族辦公室顧問經驗。

Devitre 表示：「我們的新加坡據點將協助我們於全球最活力兼最成熟財富中心之一，向客戶提供服務。現在，多個家族期望家族辦公室擁有全球據點、創新能力與長遠目光。Avestar 的模式——信任、謹慎與長遠成果為基礎——穩固地配合亞洲企業家與財富創造者的需要。」

Avestar Capital 為了配合此開幕，而將與跨越投資管理、稅務和法律顧問界的領先合作夥伴，加深合作，從而支援具跨國利益的家族企業。這反映該公司持續履行承諾，提供具全球視野兼與當地相關的解決方案。

新加坡的穩健監管框架與穩定經濟環境支持下，而崛起成為家族辦公室的首選目的地。Avestar 的進駐，突顯該公司服務亞洲商業家族、投資者與下一代領袖不斷變化需求的決心。

Avestar Singapore 的成立，標誌該公司為跨越幾代人的家族提供度身訂造財富策略、全球連結與長遠價值的使命，邁出明確的一步。

請關注連結： Avestar Capital：https://avestarcapital.com/ Xerxes Soli Mullan：https://avestarcapital.com/our-leadership/

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/avestar-capital--302661841.html

SOURCE Avestar Capital

