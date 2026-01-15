Merz Aesthetics® 委任韓國女星宋慧喬為 BELOTERO® 亞太區品牌大使 引領仿生透明質酸療程 宣揚細節成就自然美

BELOTERO ® 透過BBMT仿生技術 模仿皮膚天然結構 展現自信光芒

韓國女星宋慧喬（Song Hye-kyo）與 Merz Aesthetics® 攜手合作 於亞太區宣揚自然效果 香港2026年1月15日 /美通社/ -- 全球領先的醫學美容公司 Merz Aesthetics® 今日宣佈，委任韓國著名女星宋慧喬為 BELOTERO® 的全新亞太區品牌大使。 宋慧喬將於 BELOTERO® 備受矚目的全新廣告企劃「Nature is in the Details」（細節．成就自然美）中亮相，重點展示品牌開創性的仿生技術（Biomimetic technology），標誌著 BELOTERO® 在亞太區邁開新一章。發佈會於全球醫學美容重鎮——首爾舉行。

這亦標誌著一個重要里程碑：BELOTERO® 面世超過 20 年。這款仿生透明質酸（HA）填充劑在結構、功能和效果上均模仿皮膚[1]，使其能像皮膚組織一樣運作，同時提供安全、自然的效果[2],[3],[4],[5]。 宋慧喬攜手 BELOTERO® 宣揚真我美學 作為亞洲最具影響力的女演員之一，宋慧喬憑藉在電視劇及國際知名劇集中獲獎無數的精湛演技，定義了韓流文化。她的多樣性、優雅和真誠贏得了評論界的讚譽及全球數百萬人的愛戴。 宋慧喬分享了她對這次合作的興奮之情：「對我而言，美一直在於忠於自我。BELOTERO® 與我的價值觀不謀而合，因為它能以一種忠於個人特質的方式去提升自然美。」

是次活動於首爾威斯汀朝鮮酒店（Westin Seoul Parnas）舉行，聚焦 BELOTERO® 的仿生技術如何應付消費者對自然和安全的訴求。2024 年 YouGov 的一項調查顯示，亞太區受訪消費者中，超過一半在考慮醫美療程時優先追求「自然效果」，而安全性仍是影響品牌選擇的最重要因素[6]。 仿生設計成就自然效果 BELOTERO® 以 BBMT 技術（Belotero® Biomimetic Matrix Technology）製造，其凝膠被設計成具有不同密度的凝聚網絡，以支持無縫的真皮層融合[3]，並在各種膚質上[7],[8],[9],[10],[11]實現自然效果[5]。它能精準且無縫地與皮膚融合，表現得更像皮膚的自然延伸，而非外來物質。

結果是：煥然一新、年輕的效果，外觀細緻微妙，觸感平滑，在保留每位患者獨特性的同時提升個人魅力。這與「自信支柱全球研究」（Pillars of Confidence Global Study）中的一個關鍵洞察相符，該研究發現 69% 的亞太區受訪者尋求醫美療程是為了反映他們的內在感受[12]。 自然效果框架（The Natural Outcomes Framework） 「自然美學框架」首次詳載於同行評審期刊《Journal of Cosmetic Dermatology》，定義了透明質酸填充療程中何謂「自然效果」，並以安全性為實現這些成果的基礎[13]。 該框架建立在四大元素之上： 觀感（See） — 效果細緻逼真，保留獨特面部特徵

— 效果細緻逼真，保留獨特面部特徵 觸感（Touch） — 皮膚觸感平滑均勻，無硬塊或凹凸不平

— 皮膚觸感平滑均勻，無硬塊或凹凸不平 感覺（Feel） — 患者感覺不到異物感，保持自我認同與自信

— 患者感覺不到異物感，保持自我認同與自信 神態（Express） — 面部表情保持靈動真實，絕不僵硬

在這個社交媒體充斥著「濾鏡自拍」的時代，人們對正常的認知往往被扭曲，這種現象被稱為「感知漂移」（Perception Drift），長期的接觸會逐漸重新校準我們對美的定義及看待自己倒影的方式[14]。這種漂移導致人們越來越偏好感覺真實的效果，以及讚頌個性的自然外觀。 BELOTERO® 兌現了這一承諾，超過 95% 的受訪患者對其療程效果表示高度滿意[15],[16]。 Merz Aesthetics® 亞太區總裁 Lawrence Siow 表示：「BELOTERO® 代表了醫學美容的新標準，其生物仿生技術賦予人們力量，讓他們自然地展現真我，同時擁有自信與安心。」

「展望未來，我們很高興能突破自然之美的界限。宋慧喬是 BELOTERO® 的完美品牌大使，她體現了真實、優雅的永恆之美，以及那份激勵著亞太區數百萬人的從容、自然與自信。」 臨床驗證的安全性，實現本質之美 BELOTERO® 以臨床驗證和安全性享譽全球。其配方僅包含安全、有效運作所需的必要成分，具有低免疫原性，即使重複治療也能將延遲性發炎反應（DIR）的風險降至最低[7],[17]。BELOTERO®在製造過程中不使用較高 DIR 風險相關的低分子量（LMW）透明質酸作為起始原料[17]。

Merz Aesthetics® 地區科學與臨床服務高級副總裁 Dr. Owen Sunga 表示：「我們的仿生設計在每一步都以科學為指導，確保 BELOTERO® 能安全且可預測地與皮膚融合。我們致力於提供表現自然、符合最高科學標準的創新填充劑，讓醫生和患者對一致且自然的效果充滿信心。」 超越傳統的填充劑 隨著 BELOTERO® 邁入第三個十年，它繼續為醫學美容的自然效果樹立標竿，尊重個性，提升安全性，並激發自信。隨著宋慧喬擔任新任亞太區品牌大使，Merz Aesthetics® 將繼續致力於引領醫學美容的未來，與亞太區的全球專家、教育家及臨床領袖合作，提供可靠、自信且忠於自然的效果。

高清圖片下載： link — 完 — 關於 BELOTERO® BELOTERO® 是一系列能與肌膚高度融合的仿生透明質酸皮膚填充劑。它主要用於填充細紋、中度至重度皺紋及法令紋，以及恢復面部豐盈度[19],[20],[21],[22],[23]。BELOTERO® 擁有多種多樣的產品，專為適應不同面部區域及注射深度而量身定制。它們可以單獨使用或組合使用，根據皮膚的結構和功能需求，解決不同的肌膚問題。截至 2026 年 1 月，BELOTERO® 已在全球出貨 1,800 萬支，並有約 150 份文獻支持產品的科學性和功效[24]。如需最新消息及更多關於 BELOTERO® 的資訊，請瀏覽 http://www.belotero.com.hk 。

關於 Merz Aesthetics® Merz Aesthetics® 是一家全球領先的醫學美容公司，擁有悠久的歷史，致力於賦予醫療專業人員、患者及員工力量，讓他們自信地度過每一天。我們的目標是幫助世界各地的人們展現、感受和活出最好的自己——無論他們如何定義。經臨床驗證，其產品組合包括注射劑、儀器及皮膚護理療程，旨在以高標準的安全性和功效滿足每位患者的需求。作為一家擁有超過 115 年歷史的家族企業，Merz Aesthetics® 以與客戶建立如家人般的獨特聯繫而聞名。Merz Aesthetics® 的全球總部位於美國北卡羅來納州羅利市，業務遍及全球 90 個國家。它是 Merz Group 的一部分，該集團成立於 1908 年，總部位於德國法蘭克福。了解更多資訊請瀏覽 merzaesthetics.com 。

