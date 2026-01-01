屈臣氏集團慶祝185年非凡旅程 持續增長、堅韌不懈、傳承使命

從香港第一家店舖發展成為遍佈31個市場、營運17,000家店舖的全球零售業領袖，屈臣氏集團一直堅守承諾，邁步向前

屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士站於描繪集團由香港一間藥房發展成為全球最大的國際健康與美容零售集團的六米高的壁畫前，慶祝集團成立185周年。

香港 - 2026年1月15日 - 作為全球最大的國際健康與美容零售集團，屈臣氏集團今日宣布正式為185周年揭幕，見證近兩個世紀以來的成長、韌性與不斷創新。屈臣氏集團於1841年在香港成立，從一家西藥房起步，發展成為全球零售業領袖，業務遍佈亞洲及歐洲31個市場，營運超過17,000家店舖，透過健康、美容、個人護理及保健業務，每日服務全球顧客，成為深受顧客信賴的品牌。儘管全球環境複雜多變，屈臣氏集團仍憑藉對顧客深入的了解、卓越營運及清晰的長遠策略，展現強勁增長。2025年，屈臣氏集團健康產品類別錄得8%增長，歐洲市場更達雙位數增幅；美容產品類別增長為6%，亞洲市場同樣錄得雙位數增幅。集團持續投資強化O+O（線下及線上）平台，O+O銷售錄得雙位數增長，反映顧客傾向跨渠道購物。全球會員人數更於年內新增1,000萬，由一億七千萬增長至超過一億八千萬。展望未來，屈臣氏集團計劃今年新增約1,000家店舖，並投資合共38億港元（約4.9億美元）於開設新店、升級店舖、增強零售科技及供應鏈，進一步擴大全球業務網絡及強化O+O平台。隨著顧客期望、科技及市場急速轉變，屈臣氏集團視轉變為機遇，而非障礙，大力推動創新、提升營運效能，並提供更卓越的顧客體驗除了業務增長，屈臣氏集團亦致力於為顧客、社區及地球帶來正面影響。集團將可持續發展融入日常營運中——從減少對環境的影響、支持負責任採購，到促進社區健康及推動健康教育。在全球青年就業承諾方面，屈臣氏集團達到重要里程碑，至今已招聘超過134,000名青年，並提供380萬小時培訓，超越了其承諾於2030年前創造20萬個就業機會的一半目標。此外，與微笑行動合作的「Give a Smile笑亮童心」計劃亦提前達成目標，成功為10,000名唇顎裂兒童提供免費修復手術，為下一代創造更美好的未來，展現集團對社區的關愛與承擔。為慶祝185周年，集團將於全球31個市場舉辦一連串慶祝活動，向一直與集團同心同行的同事、合作伙伴及顧客致謝，並與他們攜手邁向成功及美好的未來。回顧過去非凡里程並展望將來：「當我們計劃下一世紀時，事實是：我們無法預測100年後的世界，過去如此，現在亦然。」「今天，轉變比以往更迅速。市場瞬息萬變，科技重塑行業，顧客期望不斷提升，因此當我們討論下一世紀的策略時，重點不是預測未來，而是作好準備，迎接未來。」「我們的準備一如既往，堅守多年來的核心價值——履行對顧客、同事及合作夥伴的承諾，並堅持負責任的經營理念。」185年來，屈臣氏集團的故事象徵著適應力、抱負與使命感。從第一家店舖，發展至遍佈全球逾17,000家店舖，屈臣氏集團正邁向新篇章，專注於可持續增長與創新，並持續鞏固其在健康與美容零售業的領導地位。