Savaya Group旗下全新海濱度假勝地Zumana落戶巴厘島標誌性庫塔海灘

首家餐飲企業獲南豐集團「正值租約」量化其社會影響力 香港2026年1月15日 /美通社/ -- 譚仔國際有限公司 （「譚仔國際」或 「公司」，譚仔國際連同附屬公司統稱「集團」），作為香港領先的連鎖飲食集團之一，欣然宣佈其首創的「豬腩肉廚餘升級再造計劃」屢獲殊榮，囊括多項具影響力的可持續發展及公共關係（「公關」）大獎，彰顯集團在策略企劃、綠色創新及社會回饋方面的卓越表現。最近，此升級再造計劃於「第六屆香港公共關係獎 2025」的「公關案例 – 企業可持續發展」類別中獲頒優異獎。

早前，此升級再造此計劃已獲得多項業界殊榮，包括「聯合國可持續發展目標香港成就獎2025 — 項目獎」，以及於「Marketing Interactive PR Awards 2025」中勇奪「最佳公關活動－公眾意識」及「最佳公關活動－ESG」兩項銀獎。 首家餐飲企業獲南豐集團「正值租約」量化其社會影響力 除屢獲業界肯定外，此升級再造計劃更是在南豐集團可持續發展租戶協作計劃「正值租約」下，首個由餐飲企業發起、並由南豐集團成員 SEWIT Consultancy 進行全方位社會影響力評估的項目。評估採用系統化及量化的方式，深入分析項目帶來的社會影響力，並提供具體可行的改進建議。

譚仔國際在此項目中促成了獨特的跨界合作，邀請香港專業教育學院（「IVE」）學生參與食品科技研發，香港知專設計學院（「HKDI」）學生負責產品的廣告創意及包裝設計，並有新生精神康復會的學員參與生產過程。 根據評估數據，此計劃的社會投資回報率（「SROI」）為1：2.03x，即每投資1港元可創造出2.03港元的社會價值。100%參與計劃的精神復元人士表示對未來就業的信心有所提升，而合作的NGO夥伴亦認為此計劃具高複製性，日後可擴展至其他企業合作。此外，78%參與的大專學生表示在其相關學科知識有所增長，而平均56%學生則指出，在譚仔國際員工的悉心指導下參與真實商界項目，不但能將所學付諸實踐，亦有助豐富個人履歷，從而加強對未來就業的信心。

由復康學員協助舉行的升級再造工作坊亦進一步擴大計劃的影響力，吸引超過300人參與，包括譚仔國際的員工、業務夥伴及社區人士。這些活動成功提升了參與者對廚餘升級再造的關注，其中91%的參與者表示相關知識有所增加。計劃亦提升了公眾對譚仔國際可持續發展工作的認可，有77%的公眾人士及83%的學生表示對集團在社會共融及環境可持續發展方面的工作有更深了解。 譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生表示：「我們秉持『潤澤社區』、『提人為本』及『綠色倡議』三大ESG支柱，發揮創新精神，透過此計劃將廚餘帶來的挑戰，轉化為推動綠色創新和創造長遠社會影響力的機遇。此計劃融合教育、復康及社區共融元素，帶來多層面綜合效益。對於集團在推動可持續發展的卓越表現獲多個獎項肯定，並獲嚴謹及量化的方式加以驗證，我們感到十分鼓舞。在此成功的基礎上，我們將進一步推動可持續發展，並期望為社區帶來更深遠和廣泛的正面影響。」

南豐集團董事總經理張添琳女士表示：「南豐集團一直致力為租戶賦能，透過提供度身訂造的工具，助其有效地量度及驗證社會影響力，進而優化相關決策。是次與譚仔國際的合作，匯聚了我們的『正值租約』和譚仔國際的升級再造計畫，充分展現全面的社會影響力評估如何能轉化為實質的正面成果。這僅是雙方合作的序章；我們衷心祝賀譚仔國際獲得多項殊榮，並期待未來繼續並肩同行，為社會創造深遠且持久的正向改變。」 關於譚仔國際有限公司

譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本、澳洲及馬來西亞，餐廳總數逾240間，並計劃進軍菲律賓市場。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」和國際品牌「譚仔香港米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。

憑藉高度標準化的營運流程、創新精神及追求高效的管理模式，集團致力為普羅大眾提供貼心而價格相宜的餐飲體驗，矢志把業務網絡擴展至全世界。 關於南豐集團

南豐集團是香港其中一家最大的私營綜合企業，業務遍及世界各地，主要包括地產項目、金融投資、酒店及航運等。集團由1954年創辦至今在香港已投資與開發的地產項目超過170個，其中包括住宅、辦公樓、商業、酒店與工業物業等。除本港地產項目外，集團亦策略性拓展中國内地一線城市房地產業務，亦積極投資海外房地產市場，如紐約、波士頓、倫敦等城市。

關於「 SEWIT Consultancy 」

SEWIT Consultancy 為南豐集團成員，憑藉專業的社會效益評估、策略規劃與價值創造，助力企業、租戶及社區把可持續發展工作做得更到位、更具成效。SEWIT Consultancy最初為推動集團內部可持續及創新轉型而成立；如今，SEWIT Consultancy 的服務已延伸至集團以外，結合數據分析和定制工具，為不同規模的機構提供切合所需的專業諮詢與支援，服務對象涵蓋租戶、合作夥伴、慈善團體及非政府組織。 為滿足社會對透明、可實踐的環境、社會及管治（ESG）領導力及共享價值的需求，SEWIT Consultancy 簡化社會效益評估流程，協助客戶聚焦於創造核心價值與正面社會影響，節省不必要的成本，讓資源更集中於高效的可持續發展工作。透過重塑社會價值的實踐與披露方式，SEWIT Consultancy為社會效益的透明度、可見度與公信力樹立新標準，引領香港及其他市場的可持續創新。

關於社會投資回報率

社會投資回報率（SROI）是一個用於量度及核算各項行動與活動所創造或破壞價值的框架。SROI以與經歷變革或對變革作出貢獻的人士或機構相關的方式，來量度這些變化，透過評估社會、環境及經濟成果，並以貨幣價值呈現，藉此闡述創造改變的故事。 新聞垂詢

印尼巴厘島2026年1月15日 /美通社/ -- Savaya Group攜手印尼知名酒店開發商PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi（簡稱「KAJA集團」），正式揭幕全新海濱度假勝地Zumana，該項目坐落於巴厘島標誌性的庫塔海灘海岸線上。

Zumana以沉浸式探索現代社會風貌為核心理念，打造了一處觀察、彰顯並頌揚人類行為、儀式習俗與自我表達的體驗空間。依託巴厘島享譽盛名的落日景觀，這裡將通過音樂、建築與群體歡聚的形式打造沉浸式體驗，消弭旁觀者與參與者之間的界限。 Zumana選址於巴厘島極具歷史意義的海岸地帶，旨在將庫塔重塑為現代度假勝地，為這片曾幫助巴厘島建立全球吸引力的區域賦予全新內涵。 Zumana由國際知名設計公司Rockwell Group操刀設計，總面積達35,000平方英尺，集海濱日間休閑體驗與可容納200人的特色餐廳於一體。賓客可從陽光愜意的午後時光，無縫過渡至黃昏后的高端餐飲與夜生活體驗。

Savaya Group首席執行官Alex Cordova表示：「依託Savaya在全球範圍的成功經驗，本項目彰顯了我們長期致力於將巴厘島打造成一個既具獨特身份又具全球影響力的目的地。我們全力開發植根本土、享譽國際的項目，為提升巴厘島的持久吸引力貢獻力量。我們的核心目標是為賓客創造離開后仍久久難忘的獨特體驗。」 KAJA集團董事總經理Nadia Tjahyadikarta補充道：「作為印尼本土企業，我們始終通過平衡國際合作與原創項目的策略，持續拓展自身業務版圖。本項目正是原創理念的典範，從構思到落地均秉持獨特的設計視角。通過與Savaya Group合作，我們很榮幸能為印尼及東南亞地區打造全新標杆級海濱度假體驗。」

Zumana計劃於2026年在庫塔海灘正式開業，此舉將進一步鞏固巴厘島作為全球領先生活方式、文化及度假勝地的地位。 官網：www.ZumanaBali.com 關於Savaya Group Savaya Group是一家專註於酒店及休閑產業的企業，在亞太及中東地區開發並運營餐廳、夜生活場所、康養中心及生活方式型度假目的地。集團旗下項目包括Savaya Bali、Desa Kitsuné以及Ina Ré，憑藉沉浸式度假體驗贏得全球廣泛認可。 關於KAJA集團 PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi（簡稱「KAJA集團」）是一家印尼酒店及生活方式開發商，創立於2016年，專註設計導向型項目開發，致力於為賓客提供高端體驗。

