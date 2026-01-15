Castrol 隆重呈獻：《Drive Me To The Moon》

Castrol 攜手 Lunar Outpost 發佈全新紀錄片於侯斯頓太空中心舉行全球首映 倫敦2026年1月15日 /美通社/ -- Castrol 今日宣佈推出與總部位於科羅拉多州、行星移動及太空基建領導者 Lunar Outpost 合作製作的精彩「寓教於樂」紀錄片——《Drive Me to the Moon》。影片獨家公開幕後製作過程，深入揭示實現下一代月球移動技術所需的頂尖工程與創新巧思。 本片標誌著 Castrol 與 Lunar Outpost 歷時三年的合作成果——「Lunar Voyage 1」(LV1) 任務。該任務成功研發出首部商業月球車，並成為首部抵達月球南極的探測車。作為合作的一環，Castrol 為 Lunar Outpost 位於科羅拉多州的先進任務控制中心（即監測及操控 LV1 的基地）提供了專業技術支援。此外，Castrol 亦為探測車上的載荷——麻省理工學院媒體實驗室的 AstroAnt，提供了專用的太空級潤滑油。

《Drive Me to the Moon》完整記錄了 LV1 從測試到著陸的歷程，展現了在太陽系最嚴酷環境中取得成功所需的精準度、耐力與協作精神。影片收錄了 Lunar Outpost 團隊、前美國太空總署 (NASA) 及歐洲太空總署 (ESA) 專家，以及 Castrol 技術專家的深度訪談，闡述科學界與工業界的跨界合作如何重新定義太空探索的可能性。 此項目延續了 Castrol 自 1960 年代以來在太空領域的深厚耕耘。Castrol 的太空級潤滑油曾應用於多項 NASA 的里程碑式行動： 從阿波羅任務和火星探測車，到穿梭機計劃、國際太空站及哈勃望遠鏡。Castrol 在太空中的每一項應用，都轉化為我們在地球上的技術基石。無論在何處運作，我們都秉持同樣的嚴謹態度、信念與專業知識。

紀錄片首映正值月球探索的關鍵時刻——NASA 的阿提米絲計劃正致力於讓太空人時隔 50 多年後重返月球。 首映禮於侯斯頓太空中心的太空禮堂舉行，由前 NASA 幕僚長 Gabe Sherman 主持，來自全球航天及工程界的重量級嘉賓雲集。放映結束後隨即舉行專題研討會，探討影片製作歷程、月球工程的挑戰以及商業太空探索的未來，參與嘉賓包括： Chris Lockett，Castrol 電氣化與技術高級副總裁

AJ Gemer，Lunar Outpost 聯合創始人兼首席技術官

Rod Pyle，《Ad Astra》雜誌作家兼總編輯

Anita Sengupta，Hydroplane 行政總裁 Castrol 電氣化與技術高級副總裁 Chris Lockett 表示：「《Drive Me to the Moon》講述了一個在充滿未知的環境中挑戰極限、驗證技術的故事。這項工作體現了我們的品牌精神——太空任務所需的精準與創新，同樣引領著我們在地球上的發展，從電動出行到工業系統，乃至更多領域。」

Castrol 美洲區副總裁 Fabiana Neves 指出：「這部電影展現了當想像力遇上創新時所迸發的火花。Castrol 與 Lunar Outpost 的合作反映了驅動我們前行的開拓精神——突破界限，創造出無論在深空還是日常生活中都能展現卓越性能的技術。在侯斯頓這座建基於太空探索的城市舉辦首映，意義非凡。」 負責製作本片的 Polar Media 創始人兼創意總監 Joe Kane 表示：「《Drive Me to the Moon》超越了火箭發射的表象，揭示了人類探索背後的真實故事。從 Lunar Outpost 團隊到 Castrol 工程師，我們都擁有突破界限的共同動力。這部電影提供了真實的幕後視角，讓觀眾一窺成就這一切的技術與專業知識，內容兼具教育意義與娛樂性。」

Lunar Outpost 行政總裁 Justin Cyrus 表示：「與 Castrol 的合作對於推進我們的任務控制中心及籌備未來的月球探索發揮了關鍵作用。《Drive Me to the Moon》頌揚了協助人類時隔 50 多年後重返月球的人員、合作夥伴關係與毅力。我們正攜手為人類永久駐留太空——以及在地球以外生活和工作的未來——奠定基礎。」 對於 Castrol 而言，這部紀錄片反映了其持續在極限環境下測試技術的使命——無論是在月球還是地球。影片將於 2026 年 2 月在 Castrol YouTube 頻道上架。按此觀看預告片。 編輯須知： 自 NASA 歷史性的阿波羅任務以來，Castrol 已在太空領域深耕七十年，提供任務關鍵的太空級潤滑油。

Bp 的財團實驗室成員資格 (CLM) 已擴展至 Castrol，協助其在實現 MediaLabs 使命方面擔當領導角色，創造具變革性的技術、體驗與系統，讓人們重新構想及設計生活。

Castrol 簡介

Castrol 是全球領先的潤滑油品牌之一，擁有引以為傲的創新傳統，致力於燃點先驅者的夢想。 我們對性能的熱情，結合合作夥伴關係的理念，使 Castrol 在過去超過 125 年來，成功研發出各類潤滑油、冷卻液及潤滑脂，成為陸地、航空、海洋及太空中無數技術壯舉的核心動力。

Castrol 隸屬於 bp 集團，服務汽車、海事、工業及能源領域的客戶與消費者。憑藉我們對優質與尖端技術的承諾，旗下產品在創新與高性能方面享譽全球。如欲查看更多資料，請瀏覽：castrol.com Lunar Outpost 簡介

Lunar Outpost 是行星移動與太空基建的領導者，致力為極端環境開發先進的機械人系統。從促成首部商業月球車登陸月球，到支援 NASA 的月球地形車項目，Lunar Outpost 正引領通往可持續月球基建及地月經濟的道路。隨著多個任務已落實簽約，公司正協助塑造太空未來，使其成為全球經濟的延伸。如欲了解更多資訊，請瀏覽 lunaroutpost.com。

影片 - https://www.youtube.com/watch?v=TPw0nFkNY9I