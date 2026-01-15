行業首創「投資人視角」直播帶貨，首程控股（0697.HK）打通機器人生態銷售閉環

香港2026年1月15日 /美通社/ -- 隨着機器人產業加速邁入商業化落地階段，首程控股（0697.HK）在機器人投資與生態構建方面再傳重要進展。公司宣佈，將於本週日（1月18日）晚 19:50，在抖音號和視頻號同步上線國內首個專注於機器人產品銷售的全場景直播平台——破壁人計劃直播間。 該平台的正式推出，標誌着首程控股正在加速打通機器人產業從研發製造到終端消費的線上線下銷售通道，通過「機器人 + 銷售」的創新模式，推動機器人產品由行業級應用逐步走向大眾消費市場，為機器人產業商業化提供新的落地路徑。

打造國內首個機器人銷售型直播平台，構建「展示—交易—交付」閉環 破壁人計劃直播間並非傳統意義上的品牌展示或內容直播，而是一個以產品銷售與交易轉化為核心目標的機器人直播平台。該直播間將聯動宇樹科技、松延動力、雲深處、微分智飛等多家機器人生態企業，實現從產品展示、互動體驗到即時下單、銷售轉化的一站式閉環。 在傳統的直播帶貨模式中，產品推銷和商業化宣傳往往佔據主導地位。然而，破壁人計劃直播間將通過投資人視角，深度解讀行業發展趨勢與被投企業的戰略佈局，不僅展示了核心產品的優勢，還剖析了產品背後的技術創新、品牌理念以及未來發展規劃。

這種形式將行業分析與產品展示巧妙融合，讓觀眾在瞭解企業核心產品的同時，也能洞察其行業地位及未來競爭力。與傳統的直播推銷模式相比，這一方式更加註重行業深度解讀與品牌價值傳遞，為企業提供了一個有效的直接對接消費者的舞台。 業內人士普遍看好這一創新模式，認為它能夠幫助被投企業提升品牌口碑的同時，促進市場轉化，並加速從產業佈局到市場認可的過程。這一新模式或將在機器人行業及其他相關領域掀起營銷傳播的新風潮，推動更多企業突破傳統營銷的侷限，邁向更廣闊的市場前景。

構建近百家機器人代理商網絡，打通生態商業化落地通道 在拓展產業生態層面，首程控股不單純依賴資本投資，還着力構建覆蓋機器人企業與市場場景的服務網絡。目前，首程已建立起約 100 家機器人公司代理合作伙伴的網絡體系，為投資企業提供產銷銜接、渠道推廣與訂單生成等支持，推動機器人產品更快速地進入市場和實際應用場景。 這一代理體系不僅是商業化推廣渠道，更與公司投資佈局邏輯緊密結合，通過代理網絡提前構建剛需訂單、收集市場反饋，為被投企業迭代優化產品提供第一手實戰數據，從而助力整體生態快速成長。

機器人投資組合整體回報顯著突破 明星項目收穫豐厚回報 在投資成績方面，首程控股在機器人領域的佈局成績亮眼。最受關注的案例當屬自變量機器人項目。該具身智能企業在近期完成約 10 億元人民幣 A++ 輪融資，首程控股早期參與投資的基金基於本輪融資估值，已實現超過 10 倍的投資回報，這一成績凸顯出首程控股在前沿科技賽道投資眼光的精準與前瞻性。 此外，首程控股在機器人賽道上的投資組合還包括宇樹科技、銀河通用等核心企業。這些企業不僅在技術研發層面持續推進，還在推進 IPO 或資本化進程，部分企業已進入上市輔導階段，或在機器人各細分領域中佔據重要市場位置。

這些項目的成長，不僅為產業技術突破創造條件，也為首程控股的投資組合貢獻持續價值增量，實質性地將投資潛力轉化為可觀察的商業成果。 不僅是單個項目的表現搶眼，首程控股機器人投資組合整體也實現了顯著的回報。據首程控股董秘康雨透露，首程控股在機器人賽道的投資組合賬面回報已超過 4 倍，這一成績頗為難得，尤其是在當前一級市場估值波動較大的背景下。 公開分析指出，這一回報表現並非偶然，而是公司以「系統性佈局」和「精選優質企業」策略為基礎的結果。首程控股投資覆蓋多個機器人產業關鍵細分賽道，從本體制造到智能系統、從近場服務到工業應用，通過多維度佈局構建一個可互相協同、相互成就的生態體系，從而最大化組合回報潛力。

從投資人到生態構建者：首程控股的深度戰略路徑 首程控股對機器人領域的長期投入，不僅停留於資本層面，而是強調「資本 + 場景 + 生態」的協同發展模式。一方面，公司通過產業基金持續篩選具有核心技術與成長潛力的企業進行投資佈局；另一方面，通過代理商網絡與自有場景資源，為被投企業提供真實企業級應用場景和商業化驗證。 這種「從資金到落地」的全鏈路支撐，使得資本與技術相結合、技術與需求相匹配，從而實現了投資價值快速迭代及穩健增長。業內觀點認為，這種佈局模式為中國機器人領域的創新生態構建樹立了新的參考範式。

隨着機器人技術在工業自動化、服務場景、智慧城市等領域應用的不斷深入，機器人產業正在進入更成熟的商業化階段。首程控股在這一產業浪潮中持續佈局並取得實質性成果，其投資回報與生態建設成果不僅提升了資本市場對機器人賽道的關注度，也為國內機器人企業拓展落地路徑提供了寶貴樣本。 未來隨着直播活動的展開、被投企業邁入更大規模商業化階段，以及資本市場對優秀科技項目的重新定價，首程控股有望在機器人產業價值兑現方面迎來更大突破。

