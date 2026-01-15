第17個創新綠色通道！先健CS一體式弓部三分支重建系統進入創新醫療器械特別審查程序

香港2026年1月15日 /美通社/ -- 隨着機器人產業加速邁入商業化落地階段，首程控股（0697.HK）在機器人投資與生態構建方面再傳重要進展。公司宣佈，將於本週日（1月18日）晚 19:50，在抖音號和視頻號同步上線國內首個專注於機器人產品銷售的全場景直播平台——破壁人計劃直播間。 該平台的正式推出，標誌着首程控股正在加速打通機器人產業從研發製造到終端消費的線上線下銷售通道，通過「機器人 + 銷售」的創新模式，推動機器人產品由行業級應用逐步走向大眾消費市場，為機器人產業商業化提供新的落地路徑。

打造國內首個機器人銷售型直播平台，構建「展示—交易—交付」閉環 破壁人計劃直播間並非傳統意義上的品牌展示或內容直播，而是一個以產品銷售與交易轉化為核心目標的機器人直播平台。該直播間將聯動宇樹科技、松延動力、雲深處、微分智飛等多家機器人生態企業，實現從產品展示、互動體驗到即時下單、銷售轉化的一站式閉環。 在傳統的直播帶貨模式中，產品推銷和商業化宣傳往往佔據主導地位。然而，破壁人計劃直播間將通過投資人視角，深度解讀行業發展趨勢與被投企業的戰略佈局，不僅展示了核心產品的優勢，還剖析了產品背後的技術創新、品牌理念以及未來發展規劃。

這種形式將行業分析與產品展示巧妙融合，讓觀眾在瞭解企業核心產品的同時，也能洞察其行業地位及未來競爭力。與傳統的直播推銷模式相比，這一方式更加註重行業深度解讀與品牌價值傳遞，為企業提供了一個有效的直接對接消費者的舞台。 業內人士普遍看好這一創新模式，認為它能夠幫助被投企業提升品牌口碑的同時，促進市場轉化，並加速從產業佈局到市場認可的過程。這一新模式或將在機器人行業及其他相關領域掀起營銷傳播的新風潮，推動更多企業突破傳統營銷的侷限，邁向更廣闊的市場前景。

構建近百家機器人代理商網絡，打通生態商業化落地通道 在拓展產業生態層面，首程控股不單純依賴資本投資，還着力構建覆蓋機器人企業與市場場景的服務網絡。目前，首程已建立起約 100 家機器人公司代理合作伙伴的網絡體系，為投資企業提供產銷銜接、渠道推廣與訂單生成等支持，推動機器人產品更快速地進入市場和實際應用場景。 這一代理體系不僅是商業化推廣渠道，更與公司投資佈局邏輯緊密結合，通過代理網絡提前構建剛需訂單、收集市場反饋，為被投企業迭代優化產品提供第一手實戰數據，從而助力整體生態快速成長。

機器人投資組合整體回報顯著突破 明星項目收穫豐厚回報 在投資成績方面，首程控股在機器人領域的佈局成績亮眼。最受關注的案例當屬自變量機器人項目。該具身智能企業在近期完成約 10 億元人民幣 A++ 輪融資，首程控股早期參與投資的基金基於本輪融資估值，已實現超過 10 倍的投資回報，這一成績凸顯出首程控股在前沿科技賽道投資眼光的精準與前瞻性。 此外，首程控股在機器人賽道上的投資組合還包括宇樹科技、銀河通用等核心企業。這些企業不僅在技術研發層面持續推進，還在推進 IPO 或資本化進程，部分企業已進入上市輔導階段，或在機器人各細分領域中佔據重要市場位置。

這些項目的成長，不僅為產業技術突破創造條件，也為首程控股的投資組合貢獻持續價值增量，實質性地將投資潛力轉化為可觀察的商業成果。 不僅是單個項目的表現搶眼，首程控股機器人投資組合整體也實現了顯著的回報。據首程控股董秘康雨透露，首程控股在機器人賽道的投資組合賬面回報已超過 4 倍，這一成績頗為難得，尤其是在當前一級市場估值波動較大的背景下。 公開分析指出，這一回報表現並非偶然，而是公司以「系統性佈局」和「精選優質企業」策略為基礎的結果。首程控股投資覆蓋多個機器人產業關鍵細分賽道，從本體制造到智能系統、從近場服務到工業應用，通過多維度佈局構建一個可互相協同、相互成就的生態體系，從而最大化組合回報潛力。

從投資人到生態構建者：首程控股的深度戰略路徑 首程控股對機器人領域的長期投入，不僅停留於資本層面，而是強調「資本 + 場景 + 生態」的協同發展模式。一方面，公司通過產業基金持續篩選具有核心技術與成長潛力的企業進行投資佈局；另一方面，通過代理商網絡與自有場景資源，為被投企業提供真實企業級應用場景和商業化驗證。 這種「從資金到落地」的全鏈路支撐，使得資本與技術相結合、技術與需求相匹配，從而實現了投資價值快速迭代及穩健增長。業內觀點認為，這種佈局模式為中國機器人領域的創新生態構建樹立了新的參考範式。

隨着機器人技術在工業自動化、服務場景、智慧城市等領域應用的不斷深入，機器人產業正在進入更成熟的商業化階段。首程控股在這一產業浪潮中持續佈局並取得實質性成果，其投資回報與生態建設成果不僅提升了資本市場對機器人賽道的關注度，也為國內機器人企業拓展落地路徑提供了寶貴樣本。 未來隨着直播活動的展開、被投企業邁入更大規模商業化階段，以及資本市場對優秀科技項目的重新定價，首程控股有望在機器人產業價值兑現方面迎來更大突破。

更正通知：我們已發布更新版本的新聞稿《保柏香港攜手 Cognizant 推出 AI 驅動業務流程即服務方案，革新醫療保險索償流程》，以反映語言優化，事實內容未作任何更改。請參閱更正後的新聞稿，以獲取最準確及最新資訊。 保柏香港攜手 Cognizant 推出 AI 驅動業務流程即服務方案革新醫療保險索償流程 策略性合作致力提升營運效率，透過更成熟及合規的業務流程有效管理風險 香港2026年1月15日 /美通社/ -- Cognizant（納斯達克：CTSH）宣佈與香港領先的醫療保險專家保柏香港建立策略性合作，推出本地首個以人工智能（AI）驅動的業務流程即服務（BPaaS）解決方案，推動醫療保險索償流程現代化。這項為期五年的合作，是 Cognizant 在香港簽訂的最大規模直覺化營運與自動化 (IOA) 服務合約。

憑藉 Cognizant 在 AI 驅動科技領域的先進專業知識，全新的 BPaaS 解決方案融合雲原生技術、生成式 AI 驅動的索償自動化流程，以及全面的詐欺、浪費與濫用 (FWA) 偵測功能。這一整合策略旨在提升保柏香港的生產力，協助加強法規遵循，並優化客戶體驗。新方案將推動保柏香港的關鍵績效指標（KPI），包括加快索償處理速度、提升客戶滿意度及增強營運效率。同時，該方案有助簡化合規流程，並支持保柏香港整合人才、知識與資源，實現更靈活的工作模式。透過縮短平均處理時間及提高自動化程度，保柏香港致力提升淨推薦值（NPS），進一步鞏固其在香港醫療保險市場的領導地位。

保柏香港首席資訊官林梓江表示：「我們非常高興能與 Cognizant 攜手合作，採用 AI 優先策略，簡化索償處理流程、減少營運摩擦並降低風險，為醫療保險樹立全新標準。這次合作是保柏香港的重要里程碑，象徵我們積極採用尖端科技，為客戶創造更大價值。憑藉 Cognizant 在人工智能驅動自動化及雲原生解決方案方面的專業，我們相信這項合作不僅能加速索償現代化，亦能支持保柏達成法規遵循目標，並提升客戶滿意度。我們的願景是引領市場營運卓越，推動創新，最終改善香港及其他地區社群的醫療保健成果。」

Cognizant 直覺化營運、自動化及產業解決方案集團總裁 Ganesh Ayyar 表示：

「我們與保柏香港的合作，彰顯了 Cognizant 對創新及為客戶創造卓越價值的共同承諾，並透過人工智慧驅動的營運模式實現這一目標。這項區域首創的合作協議，充分體現雙方攜手推動變革的決心。在 Cognizant，我們深信變革性 AI 的基礎在於數據。透過解決數據負債問題並運用我們的 AI 訓練數據服務，我們正將複雜化轉化為清晰度，為智能系統注入動力，使其能在客戶定義的參數下學習、適應並擴展規模。」

Cognizant 東盟及大中華區副總裁 Thomas Mathew 表示：「此合作關係充分彰顯我們推動區域數位轉型的堅定承諾。隨著合作持續深化，我們將把握重大機遇，支援保柏實現科技與營運目標，更廣泛地提供我們的 BPaaS 專業服務，並以規模化交付具變革性的解決方案。我們期待與保柏緊密合作，共同塑造醫療服務的未來，惠及數百萬民眾。」 關於Cognizant： Cognizant（納斯達克代碼：CTSH）工程師們致力協助現代企業。我們協助客戶現代化科技、重新構想流程和轉變體驗，讓他們能在日新月異的世界中保持領先地位。我們攜手，一起改善日常生活。請瀏覽 www.cognizant.com 網站或關注 @cognizant。

關於保柏集團 作為一家國際醫療保健企業，保柏七十多年來致力幫助人們活出更長壽、更健康和更愉快的人生，創造更美好的世界，並於全球服務超過6,000萬名客戶。我們不設股東，將所有盈利投資於業務中，為現在和未來的客戶提升醫療服務質素。 保柏（亞洲）有限公司於1976年成立，是香港的醫療保險專家，提供一站式本地及環球醫療保障計劃，以及醫療保健服務。我們因應不同的個人需要而度身訂造全面醫療保障計劃，並為不同規模的企業提供僱員醫療方案。我們由註冊護士、健康管理專員及醫生組成的團隊，提供各式各樣的專業醫療支援和健康建議。

深圳2026年1月15日 /美通社/ -- 2026年1月9日，由國家心血管病中心中國醫學科學院阜外醫院舒暢教授與先健科技（股份代號：1302.HK）聯合研發的Concave Supra一體式弓部三分支重建系統（以下簡稱「CS支架系統」）通過國家藥品監督管理局（NMPA）批准，進入創新醫療器械特別審查程序，即國家創新 「綠色通道」。

全球首創 顛覆性創新

「一體式」突破「無腦缺血」新境界 主動脈弓部病變區域解剖結構複雜、血流動力學特殊，被視為血管外科與腔內介入領域最具挑戰性的「技術高地」之一。在長期的臨床探索中，多種分支重建技術持續發展並不斷成熟，但在弓部三分支完全腔內一體化重建這一更高目標上，始終缺乏真正適配弓上複雜解剖、實現三分支同步重建的專用器械。 正是在這樣的背景下，舒暢教授團隊與先健聯合攻堅，CS支架系統應運而生，其專為主動脈弓三分支全腔內重建設計，採用獨特的主體中段下沉式開放結構+一體化設計，從根本上解決傳統腔內技術在全腔內弓部三分支重建中的多重技術難題，為複雜弓部病變提供了真正意義上的系統化、微創化、更安全有效的解決方案！

從容不迫 游刃有餘

主體中段下沉式開放結構，術中全程保障腦血流灌注，避免腦缺血風險 最短29mins完成三分支重建 分支佈局清晰，適配不同弓上分支解剖跨度，簡化分支超選流程 毫米級精準對位 自定位輸送系統，順應弓部解剖，分支開口精準對位 步步為營 穩定可控 多階段釋放機制協同，釋放過程穩定可控 長效通暢保障 一體式結構設計，橋接穩定，降低內漏風險，確保分支長期通暢 臨床驗證成果卓越 CS支架系統的可行性研究（FIM研究）由舒暢教授作為主要研究者（PI），於2023年6月完成全部10例患者入組。術後12個月隨訪顯示，受試者主動脈弓部及分支動脈與支架貼合佳，無內漏發生，各分支動脈通暢，無不良事件發生，初步驗證了該創新產品的安全性和有效性。

隨後開展的「前瞻性、多中心、單組目標值法」註冊臨床試驗計劃於全國25家權威中心入組103例患者，截至2025年12月31日已完成其中74例入組。階段性臨床結果進一步驗證了CS支架系統在全腔內弓部三分支重建中的臨床價值和應用前景： 即刻技術成功率100%；

術後30天全因死亡率僅1.49%；

術後30天致殘性腦卒中率僅1.52%；

未出現永久性截癱、逆行A型主動脈夾層等嚴重併發症；

無器械相關不良事件發生。 中國原創弓部三分支一體化重建技術已展現出攻克主動脈高難度病變的技術實力，也標誌著中國高端醫療器械的研發與臨床邁入世界領先水平！

創新無界 智領全球 CS支架系統獲批進入國家創新「綠色通道」彰顯了先健在高端醫療器械領域系統性、持續性自主創新的深厚實力。我們以原創技術回應重大疾病的臨床亟需，填補關鍵空白，並進一步驅動中國原研創新在複雜主動脈疾病治療等高技術壁壘領域走向全球引領！ 目前，CS支架系統已在德國、瑞士、希臘、中國香港成功完成多例臨床植入，其卓越性能和臨床價值受到了國際臨床專家的高度認可與廣泛關注。 該產品將與主動脈弓部分支重建煙囪技術創新產品矩陣、主動脈弓部分支重建原位開窗技術創新產品矩陣及SureCham單分支支架系統共同構成先健獨特的主動脈弓部病變腔內治療整體解決方案，讓全球血管介入治療領域的醫生以前所未有的信心從容、靈活、高效應對主動脈弓部分支全腔內重建挑戰。

關於先健科技： 先健科技公司(股份代號：1302.HK)是領先的心腦血管和外周血管介入醫療器械企業，於1999年成立於中國深圳，為國家級高新技術企業，國家工信部第三批專精特新「小巨人」企業。先健科技專注於心腦血管和外周血管介入醫療器械的研發、生產及全球化發展，不斷拓展業務領域並持續實現技術突破。公司在研、在售產品涵蓋結構性心臟病、外周血管病、心臟電生理等領域，並擁有全球首創的鐵基生物可吸收材料平台。截至2025年6月30日，公司已實現高質量全球專利佈局2,464項；目前累計17款產品獲國家藥品監督管理局（NMPA）批准進入「創新醫療器械特別審查程序」。秉承「創新」和「國際化」發展戰略，公司主要在售產品的市場份額長期處於國內領先地位，擁有7個境外子公司，銷售網絡覆蓋全球近120個國家和地區，是國內少有的業務具高度國際化的三類介入醫療器械企業。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/17cs-302662142.html SOURCE 先健科技公司