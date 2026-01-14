円通科技搶進 B5G 低軌通訊衛星國家隊，助攻台灣太空通訊自主化！

北卡羅來納州夏洛特2026年1月15日 /美通社/ -- Bank of America 今天公佈了 2025 年第四季財務業績。新聞稿、補充文件及投資者簡報可於Bank of America的投資者關係網站查閱，網址為：https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings。 載有 Bank of America 財務業績的《Form 8-K》表格同時亦可於美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 網站查閱，網址為：https://www.sec.gov。 投資者電話會議資訊

主席兼行政總裁 Brian Moynihan 和執行副總裁兼財務總監 Alastair Borthwick 將於今天東部上午 8:30 在投資者電話會議中討論財務業績。若想收聽此會議，請撥打 1.877.200.4456（美國）或1.785.424.1732（國際）加入會議， 會議編號是79795。請在會議開始前 10 分鐘撥入。

投資者可瀏覽該公司投資者關係網站的「活動和簡報」區，以收聽會議的現場音頻，以及查看簡報投影片。 投資者電話會議的重播資訊

投資者可於 1 月 14 日中午至 1 月 23 日晚上 11 時 59 分瀏覽投資者關係網站，或致電 1.800.934.4850（美國）或 1.402.220.1178（國際）查看投資者電話會議的重播。 Bank of America

Bank of America 是全球領先的金融機構之一，為個人消費者、中小型企業和大型企業提供全方位的銀行、投資、資產管理以及其他金融和風險管理產品和服務。該公司在美國提供無與倫比的便利，為 6,900 萬消費者及小型企業客戶提供約 3,600 個金融中心、約 15,000 部自動櫃員機及獲獎的網上銀行服務，有著約 5,900 萬認證的線上使用者。Bank of America 是財富管理、企業和投資銀行業務以及廣泛資產類別交易的全球領袖，為世界各地的企業、政府、機構及個人客戶服務。Bank of America 透過一系列創新、易用的網上產品及服務，為約 400 萬小企業戶提供業界領先的支援。此公司在美國、其領土及超過 35 個國家/地區營運和服務客戶。Bank of America 公司股票（紐約證券交易所：BAC）在紐約證券交易所上市。

新竹2026年1月15日 /美通社/ -- 國家太空中心（TASA）推動的「Pathfinder 通訊酬載基頻模組雛型體開發」計畫，自今年6月完成決標後，研發進程持續推進。由無線通訊領導廠商円通科技（YTTEK）承攬之關鍵通訊模組，近期已完成關鍵設計階段，正式進入原型實作與驗證階段，象徵台灣在 B5G 低軌衛星通訊自主化道路上邁出實質的關鍵一步。

以 SDR 核心技術，打造衛星通訊酬載的關鍵模組 此次招標是 TASA 正在執行的 Beyond 5G（B5G）低軌通訊衛星計畫中的重要環節。該計畫預計發射兩顆實驗衛星，當中 1A 衛星的通訊酬載由國際廠商 Cesium Astro 標得。而具有產業鏈自主研發示範意義的 1B 衛星的通訊酬載則由 TASA 主導，結合國內頂尖廠商及研究機構共同合作開發，建立台灣低軌衛星通訊自主化的典範。 円通科技將以軟體定義無線電（SDR）為核心，負責前期驗證的1B Pathfinder通訊酬載基頻與收發架構的設計與實作，並已依計畫時程展開驗證工作，為後續系統整合與太空環境測試奠定基礎。

加速台灣「太空製造」，搶佔全球 B5G 競爭先機 TASA 的 B5G 實驗衛星計畫肩負著技術驗證與產業鏈建構的雙重使命。其中第二顆衛星（1B）計畫在2030年發射。円通科技此次參與前期驗證的1B Pathfinder通訊酬載的核心設計，展現了台灣在太空通訊關鍵模組上實現自主研發與供應鏈本土化的決心。 円通科技總經理陳文江表示：「我們很榮幸能成為 TASA 國家隊的核心成員。円通將運用自身在 SDR 系統設計與無線通訊收發機的深厚實力，專注於開發關鍵通訊收發模組，目標是打造高性價比、高整合性的台灣自主通訊酬載。」

實現太空級可靠度：円通科技獲TASA實績驗證 円通科技專注於衛星與國防用無人機通訊領域，旗下HyperSDR高速衛星地面收發機已獲太空中心驗證能成功接收並解碼TASA福爾摩沙五號及NASA Landsat-8、Landsat-9 衛星的訊號，展現其系統穩定度與太空通訊實績。 隨著前期驗證的1B Pathfinder通訊酬載正式邁入驗證階段，円通科技將進一步累積從設計、驗證到系統整合的完整經驗，為台灣未來低軌衛星通訊、B5G 與後續 6G 太空通訊應用奠定關鍵基礎。 關於円通科技 (YTTEK Technology) 円通科技為軟體無線電（SDR）的領導者，專注於衛星通訊、國防用無人機、學術研究的創新與研發。我們致力於提供經過驗證、可靠且高度整合的無線通訊解決方案，協助客戶加速產品開發，確保卓越效能。

