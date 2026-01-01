「年度品牌開倉節2026」於1月16日起一連四日在亞博登場 AbbyPay母公司交易寶任獨家支付合作夥伴 支援八大主題開倉專區全場電子支付

香港 - 2026年1月15日 - 踏入一月中旬，距離中華文化中最重要的傳統節日之一農曆新年越來越近，不少市民已密鑼緊鼓為節慶作準備。今年，手機收款應用程式AbbyPay的母公司交易寶 (The Payment Cards Group) 正式成為「年度品牌開倉節2026 」(下稱「首屆品牌開倉節」) 的獨家支付合作夥伴，為展覽集團在八大主題開倉專區的商戶服務，合力提升商戶及用戶的支付體驗並帶來嶄新的展銷場景。這個規模盛大的首屆品牌開倉節將於1 月 16 日至 1 月 19 日在亞洲國際博覽館舉行，場內全面使用電子支付，方便入場市民想買就買。



交易寶將全面支援首屆品牌開倉節的現場電子支付，並透過AbbyPay傾力為夥伴、商戶和用家打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗，構建合作共贏的營商生態圈。

首屆品牌開倉節為踏入2026年的香港盛事之一，為「粵車南下」政策實施後，首個面向大灣區居民的大型零售活動，共有超過400個商戶展位，分佈於八大精心策劃的主題開倉專區，包括時尚服飾、家電、潮流精品、美妝護理、健康食品、珠寶鐘錶、嬰幼兒用品及戶外運動等等，提供琳瑯滿目的各式各樣商品，全方位滿足市民辦年貨及迎新歲的需要。潮流品牌愛好者更不可錯過佔地超過6,600平方呎的「I.T MEGA冬日祭」展位，而Bauhaus、YAiCHi、德國寶、BOSCH、ELECTROLUX、SAMSUNG、SIEMENS、PHILIPS、HITACHI等人氣品牌亦會同場推出極具吸引力的開倉優惠。市民可於東涌乘坐免費接駁巴士往返會場，十分便捷。



交易寶是一間產品多元化的支付服務供應商，可因應商戶的不同業務和活動規模、性質、營運模式和目標客戶群，制定安全穩定且切合需要的支付方案，靈活配合商戶的業務發展。無論是傳統模式的卡機或靈活方便的AbbyPay手機收款方案，交易寶的專業團隊均可度身訂造，助商戶拓展商機，並減低創業及日常營運開支。交易寶將全面支援首屆品牌開倉節的現場電子支付，並透過AbbyPay傾力為夥伴、商戶和用家打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗，構建合作共贏的營商生態圈。任何商戶和機構如想了解我們的產品服務或加入我們的生態圈，歡迎致電3905 2568或通過WhatsApp (6046 9299) 與客戶服務人員聯絡，亦可電郵至：[email protected]。





