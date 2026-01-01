熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-15 17:30
更新：2026-Jan-15 17:30
Media OutReach Newswire

「年度品牌開倉節2026」於1月16日起一連四日在亞博登場 AbbyPay母公司交易寶任獨家支付合作夥伴 支援八大主題開倉專區全場電子支付

分享：

香港 - 2026年1月15日 - 踏入一月中旬，距離中華文化中最重要的傳統節日之一農曆新年越來越近，不少市民已密鑼緊鼓為節慶作準備。今年，手機收款應用程式AbbyPay的母公司交易寶 (The Payment Cards Group) 正式成為「年度品牌開倉節2026 」(下稱「首屆品牌開倉節」) 的獨家支付合作夥伴，為展覽集團在八大主題開倉專區的商戶服務，合力提升商戶及用戶的支付體驗並帶來嶄新的展銷場景。這個規模盛大的首屆品牌開倉節將於1 月 16 日至 1 月 19 日在亞洲國際博覽館舉行，場內全面使用電子支付，方便入場市民想買就買。

交易寶將全面支援首屆品牌開倉節的現場電子支付，並透過AbbyPay傾力為夥伴、商戶和用家打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗，構建合作共贏的營商生態圈。
交易寶將全面支援首屆品牌開倉節的現場電子支付，並透過AbbyPay傾力為夥伴、商戶和用家打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗，構建合作共贏的營商生態圈。

首屆品牌開倉節為踏入2026年的香港盛事之一，為「粵車南下」政策實施後，首個面向大灣區居民的大型零售活動，共有超過400個商戶展位，分佈於八大精心策劃的主題開倉專區，包括時尚服飾、家電、潮流精品、美妝護理、健康食品、珠寶鐘錶、嬰幼兒用品及戶外運動等等，提供琳瑯滿目的各式各樣商品，全方位滿足市民辦年貨及迎新歲的需要。潮流品牌愛好者更不可錯過佔地超過6,600平方呎的「I.T MEGA冬日祭」展位，而Bauhaus、YAiCHi、德國寶、BOSCH、ELECTROLUX、SAMSUNG、SIEMENS、PHILIPS、HITACHI等人氣品牌亦會同場推出極具吸引力的開倉優惠。市民可於東涌乘坐免費接駁巴士往返會場，十分便捷。

交易寶是一間產品多元化的支付服務供應商，可因應商戶的不同業務和活動規模、性質、營運模式和目標客戶群，制定安全穩定且切合需要的支付方案，靈活配合商戶的業務發展。無論是傳統模式的卡機或靈活方便的AbbyPay手機收款方案，交易寶的專業團隊均可度身訂造，助商戶拓展商機，並減低創業及日常營運開支。交易寶將全面支援首屆品牌開倉節的現場電子支付，並透過AbbyPay傾力為夥伴、商戶和用家打造新世代的金融科技商務和零售消費體驗，構建合作共贏的營商生態圈。任何商戶和機構如想了解我們的產品服務或加入我們的生態圈，歡迎致電3905 2568或通過WhatsApp (6046 9299) 與客戶服務人員聯絡，亦可電郵至：[email protected]




adblk4

關於交易寶有限公司

交易寶有限公司（「交易寶」）是一家創新領先的支付科技公司，業務遍佈香港、新加坡及亞太地區。自 2016 年成立以來，交易寶已成為深受信任的收單機構，並擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。憑藉其一體化集團架構，交易寶提供端到端數碼支付受理、以 RESTful API 建構的金融雲支付處理，以及支付服務，為中小企帶來全面且以數據為本的支付解決方案。交易寶同時提供 SoftPOS 技術，讓個體商戶直接透過流動裝置受理感應式支付，無需依賴傳統 POS 終端；並透過其支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商推出自有品牌的 SoftPOS 服務。此外，交易寶正構建新一代穩定幣結算能力，助力商戶擁抱受監管數碼貨幣的未來。作為收單處理商，交易寶憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為支付行業提供了重要支持。根植香港、放眼全球，交易寶致力以尖端支付科技賦能商戶，推動全球支付生態系統的高質量發展。

adblk5

關於AbbyPay

AbbyPay是由亞太區領先支付科技公司交易寶有限公司（The Payment Cards Group Limited）所推出的創新支付品牌。其核心產品SoftPOS解決方案，讓商戶只需使用具NFC功能的Android裝置，即可直接受理感應式支付，無需傳統刷卡機或額外硬體，大幅降低設備購置與維護成本，簡化營運流程並提升效率。AbbyPay同時提供支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商快速開發並推出自有品牌SoftPOS服務，加速市場布局。AbbyPay願景是賦能亞太地區本地商戶，以更低門檻、更靈活的方式數碼化轉型，抓住電子支付趨勢與活動經濟帶來的商機，推動業務持續成長。

adblk6

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務