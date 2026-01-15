BankPro 宣布與 McLaren Endurance Racing 建立合作夥伴關係，攜手參與世界耐力錦標賽

台北2026年1月15日 /美通社/ -- 為了加速臺美在人工智慧(AI)、半導體及先進科技等新創生態系的共榮發展，國發會詹方冠副主委今(15)日主持「國發會國家新創品牌(Startup Island TAIWAN)」與美國鳳凰城市及臺美生態圈夥伴共同簽署「臺灣×鳳凰城企業創新聯盟」合作備忘錄儀式，鳳凰城市長Kate Gallego、副市長 Ann O'brian 均親自出席，台積電(TSMC)、益華電腦(Cadence)等企業亦到場支持，將以台積電在鳳凰城的發展為契機，結合臺灣科技產業實力與鳳凰城的產業聚落優勢，建立長期的創新合作夥伴關係。

詹副主委在致詞時強調，本次合作備忘錄象徵臺灣與鳳凰城地區的合作邁入一個全新的里程碑。過去幾年因台積電設廠，讓鳳凰城成為臺灣最熟悉的美國城市之一，Startup Island TAIWAN 亦與美國大鳳凰城經濟發展促進會(The Greater Phoenix Economic Council, GPEC)合作，成功協助多家臺灣生技醫療新創落地大鳳凰城地區，證明雙方具備互利互惠的合作潛力，未來雙方將建立一個長期的、更多元化產業的合作機制，將合作產業擴大到AI、半導體相關領域，期待能誕生出更多臺美合作的成功案例。 美國鳳凰城市長 Kate Gallego 表示，鳳凰城不僅是美國半導體重鎮，更是整合AI、人才與資本的創新門戶，絕對是臺灣新創進入美國市場的重要據點，更期待透過本次合作進一步放大臺灣新創的國際影響力。GPEC執行長 Christine Mackay 則指出，雙方過去已在生醫領域有合作基礎，未來可結合 SelectUSA，提供臺灣新創落地美國的機制。Tesoro 創投加速器創辦人 Andy Lombard 表示，未來5年將結合AI與半導體相關投資，及串聯台積電等產業夥伴資源，擴大培育新創。

本次合作備忘錄係在國發會詹副主委、經濟部中小及新創企業署李冠志署長及美國在台協會(AIT)商務組組長 Janée Pierre-Louis 蒞臨見證下，由國家新創品牌辦公室、財團法人工業技術研究院、鳳凰城市、Tesoro及 GPEC 共同簽署，未來希望雙方持續透過制度化合作，培育具國際競爭力的科技新創，將創新合作轉化為可衡量、可複製的產業經濟成果，深化台美長期夥伴關係。

巴哈馬拿索2026年1月15日 /美通社/ -- BankPro 欣然宣布，正式與 McLaren Racing 的世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship，簡稱 WEC）官方參賽車隊 —— McLaren United Autosports 世界耐力錦標賽 Hyper 車隊建立合作夥伴關係，攜手推動其於賽車耐力賽領域的發展目標。

是次合作匯聚卓越性能、創新精神與精準度，這些核心價值正是 BankPro 與 McLaren Racing 生態體系所共同秉持的理念。隨着 McLaren 重返耐力賽車運動巔峰，BankPro 全力支持這個將傳統精髓、尖端工程技術與勇於開拓的未來願景完美融合的項目。 勒芒傳承締造歷史，耐力賽塑造未來 McLaren 在耐力賽的歷史充滿難忘時刻，其中最經典莫過於勒芒 (Le Mans) 24 小時耐力賽，McLaren 首次參賽便取得傳奇榮耀。如今，McLaren 正邁向其下一個劃時代的篇章。 預計自 2027 年起參戰國際汽聯世界耐力錦標賽 (FIA World Endurance Championship)，這款 Hypercar 賽車標誌着 McLaren 重返全球耐力賽舞台，並秉持明確的「性能優先」理念。

McLaren Racing 聯席商務總監 Matt Dennington 表示：「隨着我們為明年的世界耐力錦標賽首戰做好準備，我們非常高興能夠歡迎 BankPro 加入成為官方合作夥伴，與其他業界領先夥伴一同合作。」 BankPro 行政總裁 Paolo Broccardo 表示：「這次合作充分體現了 BankPro 的核心理念。耐力賽講求精準、韌性，以及長時間保持最高水準的表現。這些理念指引我們構建數碼銀行解決方案的核心原則。支持 McLaren 重返耐力賽巔峰，不僅是賽道上的表現，更是支持其以創新、紀律與卓越為核心的長遠發展願景。」 BankPro 簡介

BankPro 是一家私營數碼銀行，專為個人及企業提供安全且靈活的金融解決方案。該平台提供多幣種戶口、個人支票戶口、儲蓄戶口、便捷的內部轉賬及定制銀行服務，並配備尊尚信用卡及/或扣賬卡，方便全球消費。BankPro 以先進科技及以客為本的理念為基礎，提供高效、現代化、無國界的銀行服務。 BankPro 官方網站 McLaren Racing 簡介 McLaren Racing 由賽車手 Bruce McLaren 於 1963 年創立。該車隊於 1966 年參加首場一級方程式 (Formula 1) 賽事。自此之後，McLaren 共奪得 23 場一級方程式 (Formula 1) 世界錦標賽冠軍、在超過 200 場一級方程式格蘭披治大賽 (Formula 1 Grands Prix) 中獲勝、三度奪得印第安納波利斯 500 (Indianapolis 500) 大賽冠軍，並在首次參戰勒芒 (Le Mans) 24 小時耐力賽中即取得勝利。

McLaren Racing 參與四大賽車系列的比賽。 該車隊參加國際汽聯一級方程式世界錦標賽 (FIA Formula 1 World Championship)，由 McLaren Mastercard F1 車手 Lando Norris 和 Oscar Piastri 出戰；參與 NTT 印第賽車系列賽 (NTT INDYCAR SERIES)，車手包括 Arrow McLaren 的 Pato O'Ward、Nolan Siegel 及 Christian Lundgaard；在 F1 Academy 賽事中，則由車手發展計劃成員 Ella Lloyd 和 Ella Stevens 參賽。 該車隊亦以 McLaren Shadow 之名參加 F1 模擬賽車錦標賽 (F1 Sim Racing Championship)。 McLaren 是賽車運動可持續發展的倡導者，並已簽署聯合國《體育行動應對氣候變化承諾書》(UN Sports for Climate Action Commitment)。McLaren 致力於 2040 年實現淨零排放，並推動賽車運動行業的多元與共融文化。

McLaren Racing 官方網站