MediCapture 在 VMX 2026 推出 aiScope™ 獸醫學試點計畫

AI 讓醫療更簡單——從實驗室到現場訓練與實際應用 德州切羅基2026年1月15日 /美通社/ -- 全球醫療影像系統領導級品牌 MediCapture Inc. 今日宣布推出 aiScope™，該軟體可在 MediCapture 的 MTR 系列（觸控醫療記錄儀）和特定 MVR（醫療錄影機）影像系統中隨時運用 Vision AI 模型。 aiScope™ 初次試點部署將從獸醫學領域開始。 該技術將在佛羅里達州奧蘭多的 VMX 2026 上進行現場演示，使用 MediCapture 的 VUEES™ 大學版和攜帶式 VUEES™ 行動平台。 （以下簡稱為獸醫超音波和內視鏡教育系統）。 AI 讓醫療更簡單

iScope™ 可直接在獲得醫學認證的 MediCapture MTR 和 MVR 設備上執行即時目標偵測、影像分類和 AI 輔助影片分析，不再需要於手術室或現場使用外部桌上型電腦、圖形處理器或複雜的專用系統。

MediCapture 高級產品經理 Bernd Jotzat 表示：「透過在臨床第一線設置 AI Vision，aiScope™ 解決了長期的『最後一哩路問題』問題，這個問題導致許多研究型 AI 模型難以在真實的臨床和教學環境中使用。」 為 Vision AI 資料集配備強大的資料擷取引擎

配備了 aiScope™ 的 MediCapture MTR 系列和 MVR 讓手術攝影機搖身一變，成為強大的視覺資料擷取設備，實現即時分類或偵測。 aiScope™ 使用自訂模型分析擷取影像，並自動生成邊界框和標籤。 未來軟體更新將增加自動註釋和預先註釋導出功能，以減少人工審核和標註的時間。

跨廠商與開源化

aiScope™ 允許用於他廠產品以及搭配 MTR 或 MVR，在內視鏡、顯微鏡和手術攝影系統上執行 Vision AI 應用程式， 其支援開源模型與訓練、公開化可用模型的轉換與部署，並將業內開發模型整合。 獸醫學教育領域首次部署

aiScope™ 試點計畫於 1 月 15 日在德國萊比錫歐洲獸醫展覽會（VetExpo Europe）啟動，並將於本週六（1 月 17 日）在美國奧蘭多 VMX Expo 上演示。 該計畫將在整個春季期間執行，隨後擴大為獸醫大學和研究中心的資料採集專案，直到 2026 年結束。 醫療現場的 VUEES™ Mobility 搭配醫療 AI

配備了 aiScope™ 的 MediCapture MTR 可輕易裝入隨身行李大小的箱子中。 MTR 耗能低於 20 瓦，只要使用品質精良的行動電源，aiScope 可運作 8 小時以上。 MediCapture 將於 1 月 17 日在美國奧蘭多 VMX 2026 演示 aiScope，搭配使用 VUEES Mobility™。

MediCapture 總裁暨 CEO Michael Bishop 說明該公司決定進軍獸醫學領域：

「獸醫學涉及 65,000 種以上的脊椎動物， 這是該學科的起點， 也是加速發展的途徑。 攜帶式的 aiScope™ 讓我們能夠將 AI 驅動造影技術帶往地球的每個角落。」 可用性

aiScope™ 計劃於 2026 年 3 月開始向大學試點參與者提供，並於今年夏初在特定 MediCapture 系統上提供更廣泛的商業取用。 關於 MediCapture

MediCapture Inc. 設計並製造供外科手術、內視鏡、超音波和臨床教育用途的創新造影、記錄和存檔技術。 MediCapture 專注發展跨廠商設備、手術室整合工具、智慧工作流程引擎和 Vision AI 技術，使全球人體醫療保健專業人員和獸醫專業人員能夠獲得更多影像、理解更多資訊，並傳遞更多知識。 欲取得進一步資訊，請前往 medicapture.com 或聯絡 [email protected]

