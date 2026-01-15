REALTY ONE GROUP 連續第五年於《Entrepreneur》Franchise 500® 榜單中獲評為全美第一房地產特許經營品牌

加州拉古納尼格爾2026年1月16日 /美通社/ -- Realty ONE Group International，是一個現代化、具有使命驅動的生活風格品牌，也是全球增長最快的房地產特許經營商之一，再度榮登《Entrepreneur》雜誌的房地產類別榜首，位列 Franchise 500® 榜單，這是 UNBrokerage® 連續第五年榮獲此殊榮。

這是 Realty ONE Group International 第十次上榜，並且因為其不斷創新、充滿活力的 COOLTURE 文化以及在快速變化的房地產領域中的可持續增長，每年都在排名中不斷攀升。

Realty ONE Group International 創辦人兼行政總裁 Kuba Jewgieniew 說道：「連續五年獲得這一殊榮，證明了我們的特許經營商和房地產專業人士早已知道，Realty ONE Group 不僅在增長，更在領先。 我們打造了一個以人為本、挑戰過時行業模式並賦予企業家建立終身遺產的品牌。 這些年度獎項是他們辛勤工作、忠誠以及我們全球 ONE Family 對品牌熱愛的成果。」