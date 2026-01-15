熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-16 06:30
更新：2026-Jan-16 06:30
PR Newswire

REALTY ONE GROUP 連續第五年於《Entrepreneur》Franchise 500® 榜單中獲評為全美第一房地產特許經營品牌

分享：

加州拉古納尼格爾2026年1月16日 /美通社/ -- Realty ONE Group International，是一個現代化、具有使命驅動的生活風格品牌，也是全球增長最快的房地產特許經營商之一，再度榮登《Entrepreneur》雜誌的房地產類別榜首，位列 Franchise 500® 榜單，這是 UNBrokerage® 連續第五年榮獲此殊榮。

Realty ONE Group's Logo

這是 Realty ONE Group International 第十次上榜，並且因為其不斷創新、充滿活力的 COOLTURE 文化以及在快速變化的房地產領域中的可持續增長，每年都在排名中不斷攀升。

Realty ONE Group International 創辦人兼行政總裁 Kuba Jewgieniew 說道：「連續五年獲得這一殊榮，證明了我們的特許經營商和房地產專業人士早已知道，Realty ONE Group 不僅在增長，更在領先。 我們打造了一個以人為本、挑戰過時行業模式並賦予企業家建立終身遺產的品牌。 這些年度獎項是他們辛勤工作、忠誠以及我們全球 ONE Family 對品牌熱愛的成果。」

adblk4

根據 Entrepreneur 雜誌主編 Jason Feifer 表示：「 500 家公司代表了美國最可靠的創業途徑，每家公司都經過我們嚴格分析，確保其能夠真正推動特許經營商的成功。」

排名是根據成本和費用、規模和增長、特許經營商支持、品牌力量以及財務表現的分析來確定。

Realty ONE Group 的持續成功源於其專有的業務系統、全面的指導與支持、大膽的生活風格品牌，以及以人為本的 COOLTURE®，這使其與傳統房地產模式區分開來。 擁有超過 20,000 名房地產專業人士，遍佈 450 多個地點，涵蓋近 30 個國家和地區，這個品牌持續擴大其全球足跡，同時堅守其通過房地產改變生活的使命。

adblk5

欲了解更多資訊，請瀏覽 www.OwnAOne.com 或 www.join.realtyonegroup.com

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是全球增長最快的現代化、以使命為導向的房地產生活風格品牌之一，其 ONE Purpose（唯一使命） 是在世界各地為人們開啟一扇扇大門——一個家、一個夢想、人生只活一次。 該組織因其經驗證的商業模式、全方位服務的經紀業務、充滿活力的 COOLTURE 文化、透過 ONE 大學提供的卓越商業指導、出色的支持以及其專有技術 zONE，迅速擴展至全球近 30 個國家和地區，擁有超過 20,000 名房地產專業人士，並在 450 多個地點設有業務。 Realty ONE Group International 已連續三年被《Entrepreneur Magazine》評為房地產領域的首屈一指品牌，並繼續穩步前進，不僅為客戶開啟大門，也為房地產專業人士和特許經營商創造機會。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com

adblk6

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務