H.I.G. Capital 宣佈成功結束超額認購的歐洲中低市場私募股本基金

邁阿密2026年1月16日 /美通社/ -- H.I.G. Capital（「H.I.G.」或「該公司」）是一家領先的全球替代資產管理公司，擁有 740 億美元的資本管理規模，今天宣佈成功完成 H.I.G. Europe Capital Partners IV（「基金 IV」）的最終關閉，總資本承諾達到 16 億歐元。 在基金推出後六個月內，基金 IV 完成了超額認購的首次和最終關閉，顯示出來自現有及新限額合夥人的強勁需求。 基金 IV 將延續其前期基金行之有效的投資策略，專注投資於歐洲中低市場中管理不足的企業，並透過 H.I.G. 的營運價值創造策略發揮增值潛力，重點關注具挑戰性的投資情況及複雜的交易結構。 H.I.G. 在該地區擁有 19 年的營運歷史，並擁有一支由超過 150 名投資專業人士組成的團隊，該團隊分佈在倫敦、米蘭、漢堡、巴黎和馬德里等五個核心歐洲辦公室。 自 2007 年首次在歐洲進行投資以來，H.I.G. 已經完成了在該地區的 92 項私募股本平台投資，涵蓋了其中低市場及中型市場策略。

H.I.G. 的聯合創始人及聯席執行主席 Sami Mnaymneh 和 Tony Tamer 評論道：「H.I.G. 的全球平台為我們提供了規模、資源和營運能力，使我們在中型市場中脫穎而出。 憑藉在歐洲的長期經營及於複雜情況下經實證的價值創造能力，H.I.G. 已成為尋求歐洲中型企業市場差異化投資機會的有限合夥人 (LP) 之首選合作夥伴。」 H.I.G. 私募股權歐洲區執行董事總經理兼主管 Wolfgang Biedermann 表示：「我們在一個極具吸引力的時點啟動基金 IV，歐洲低中型市場目前存在大量機會，讓我們得以充分發揮差異化的投資策略。 我們專注於對營運結構複雜且管理不足的企業進行控股型投資，特別是那些能夠透過本地化案源開發、實務執行能力，以及深厚的營運專長，建立明確競爭優勢的投資情境。 過往基金年度的強勁表現及持續動能，為未來的持續成功奠定了穩固基礎。」

執行董事總經理及全球資本募集負責人 Jordan Peer Griffin 表示：「我們感謝來自全球有限合夥人的強大支持。 在高度競爭的募資環境中，他們持續的支持促使我們在緊湊的時間框架內完成超額認購，這反映了他們對我們的策略、執行能力以及歐洲中低市場強大投資機會的信心。」 基金 IV 得到了來自全球各地有限合夥人的支持，包括來自北美、歐洲、中東和亞洲的資產管理公司、公共和企業退休金、家族辦公室、捐贈基金和基金會、主權財富基金及顧問。 關於 H.I.G. Capital

H.I.G. Capital 是一家領先的全球另類投資公司，擁有 740 億美元的資本管理規模。總部位於邁阿密，並在美國的亞特蘭大、波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約、三藩市和斯坦福設有辦公室，此外，還在漢堡、倫敦、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎、波哥大、里約熱內盧、聖保羅、杜拜和香港設有國際分支機構。H.I.G. 專注於為中型市場公司提供債務和股權資本，並採用靈活且注重營運/增值的方式進行投資。 H.I.G. 的股權基金專注於投資管理層收購、資本重組及企業分拆交易，涵蓋盈利以及表現欠佳的製造業與服務業公司。

H.I.G. 的債務基金投資於高級、單一貸款及次級債務融資，涵蓋各種規模的公司，既包括主要市場（直接來源）中的投資，也包括二級市場中的投資。 H.I.G. 還管理一家公開交易的商業發展公司 (BDC)，WhiteHorse Finance。

H.I.G. 的房地產基金投資於增值型物業，這些物業可以通過改善資產管理措施來提升價值。

H.I.G. Infrastructure 專注於在基礎建設領域進行增值型及核心加強型投資。

自 1993 年成立以來，H.I.G. 已在全球投資並管理超過 400 家公司。 該公司的現有投資組合包括超過 100 家公司，這些公司的總銷售額超過 530 億美元。 欲了解更多資訊，請參閱 H.I.G. 官方網站 hig.com。 *基於 H.I.G. Capital 及其附屬機構籌集的總資本。

