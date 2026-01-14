Heartstream 正式成為獨立緊急醫療護理公司

前 Philips 緊急醫療護理業務成為 Emergency Care Holdings 首家平台公司，延續逾百年拯救生命的使命 華盛頓州博塞爾2026年1月16日 /美通社/ -- 由 Bridgefield Capital 成立、致力整合並發展緊急醫療產品領域中具領先地位公司的 Emergency Care Holdings (ECH) 平台，宣布 Heartstream 正式投入服務。Heartstream 為一間全新獨立公司，專注推動拯救生命的緊急醫療護理技術發展。 Heartstream 是透過 ECH 完成收購 Royal Philips 旗下的 Philips 緊急醫療護理業務而成立 (NYSE: PHG, AEX: PHIA)。 該項交易標誌着 ECH 正式啟動，並確立其長遠策略，專注投資於緊急醫療護理領域。 Heartstream 行政總裁 Ryan Landon 表示：「在 Heartstream，我們的使命是切實提升心臟驟停的存活率、改善緊急醫療環境下的臨床成效、降低醫療系統的成本，並減輕醫護人員的工作負擔。 我們在自動體外心臟去顫器 (AED)、專業除顫器及遙距病人監測設備方面，長期提供具市場領導地位的解決方案，在最需要的時間與地點帶來拯救生命的創新。 我們致力為全球的先遣急救員及合作夥伴，提供簡單、順暢而高效的合作體驗。」

Heartstream 在心臟監測領域擁有逾 100 年的深厚傳承，並在除顫器解決方案方面累積超過 40 年經驗；其現有產品組合匯集多家公司的創新成果，包括 Hewlett-Packard、Agilent Technologies、Royal Philips、Remote Diagnostic Technologies、Goldway Shenzhen，以及於 1992 年成立的原初 Heartstream 公司。 在其發展歷程中，該業務推出多項具里程碑意義、引領業界的創新，包括首個 12 導程心電圖 (ECG) 演算法、現已成為業界標準的首個雙相除顫波形，以及首款獲得美國食品及藥物管理局 (U.S. Food and Drug Administration) 核准為非處方 (OTC) 銷售的除顫器，從而擴大 AED 在心臟驟停最常發生場所的可及性。

現時，Heartstream 作為 ECH 旗下的獨立公司，延續其深厚傳承，持續製造及推廣備受信賴的緊急醫療護理解決方案，包括 HeartStart AED、Tempus 及 Intrepid 病人監測系統，以及整合式軟件解決方案。 該公司將根據一項為期多年的授權協議，獲准使用 Philips 品牌。 心臟驟停仍然是全球最迫切的公共衞生挑戰之一。 根據美國心臟協會 (American Heart Association) 的資料，近 72% 的心臟驟停事件發生於醫院以外。而美國疾病控制及預防中心 (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) 指出，其存活率不足 10%。然而，實際上只有不足 1% 的家庭能夠獲得除顫器。

在重新聚焦營運並加大專項投資的推動下，Heartstream 將優先執行旨在擴大公共場所和家庭獲得 AED 的各項措施。 該公司亦計劃透過擴大全球業務佈局、增強供應鏈韌性、現代化數碼及互聯醫療解決方案、加強與策略性分銷夥伴的合作、推動以客戶為本的創新，以及擴展支援、服務與臨床教育，全面提升緊急醫療護理水平。 Landon 補充說：「成為 Emergency Care Holdings 旗下的一員，使 Heartstream 具備引領緊急醫療護理未來發展的有利位置。 ECH 為我們帶來增強營運並持續推動重要使命所需的專注力與資本。 我們一切工作的核心，就是對依賴我們解決方案的人士抱持深切的尊重——包括病人、醫生、護士、救護員、緊急醫療技術人員 (EMT)，以及在生命攸關時刻挺身而出的普羅市民。 我們熱愛我們的工作。」

關於 Heartstream Heartstream 是全球緊急醫療護理領域的領導者，擁有逾一個世紀的創新傳承。 從早期心臟診斷技術的突破，到研發出首款現代化自動體外心臟去顫器 (AED)，Heartstream 一直率先開創拯救生命的技術，並以專業人士及大眾皆可輕鬆使用、高度可靠為設計核心。 Heartstream 前身為 Philips 的緊急醫療護理業務，現時是一家獨立營運的公司，由 Emergency Care Holdings 提供支持。 Heartstream 透過一項長期品牌授權協議，繼續以 Philips 品牌製造及推廣緊急醫療護理產品。 秉持以人為本的設計理念，Heartstream 提供涵蓋全面緊急醫療需求的產品及商業解決方案。 憑藉重新聚焦於病人、臨床人員及先遣急救員的單一核心使命，Heartstream 致力推動更可負擔、可獲取的緊急醫療護理——在最關鍵的時刻與最需要的地方發揮作用。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.heartstream.com。 關於 Emergency Care Holdings Emergency Care Holdings (ECH) 是由 Bridgefield Capital 建立的平台，旨在收購並擴展緊急醫療產品領域中具領先地位的公司。 ECH 專注於優化營運、加快創新步伐，並讓更多先遣急救員、醫療系統及全球各地社區能獲取可靠的拯救生命技術。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.emergencycareholdings.com。