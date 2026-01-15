「AI+類器官」再迎臨床轉化，晶泰科技賦能希格生科潛在First-in-class TEAD抑制劑開啟臨床申報

深圳2026年1月16日 /美通社/ -- 近日，晶泰科技（2228.HK）孵化企業希格生科（Signet Therapeutics）宣佈其與晶泰科技合作發現的第二條創新藥管線 SIGX2649 已完成臨床前研究，即將向中、美監管機構同步提交新藥臨床試驗（IND）申請，相關數據將亮相2026 年美國癌症研究協會年會（AACR Annual Meeting）。SIGX2649 是一款潛在首創新藥（first-in-class）或同類最優（best-in-class）的泛 TEAD 抑制劑，在實體瘤治療領域有廣泛的藥物市場。繼全球首款瀰漫性胃癌靶向藥 SIGX1094 進入臨床 I 期後，這是晶泰科技與希格生科合作的第二條創新藥管線開啟臨床申報。未來，晶泰科技有權獲得該管線商業化收益最高達兩位數的可觀比例分成。接連兩條管線達成里程碑，充分展現了晶泰科技平台持續產出管線資產的研發突破能力，並進一步印證了 「AI+類器官」 研發範式的臨床轉化效率。

TEAD 抑制劑作為靶向 Hippo 通路的核心靶點，在間皮瘤、肝癌、肺癌等實體瘤治療中具有廣闊前景，其研發近年來成為腫瘤治療領域的新熱點。實體瘤約佔全部腫瘤發病的90%，2024年全球市場規模達2269.7億美元，預計2032年將突破5324.8億美元。然而，TEAD蛋白家族存在四種功能與表達模式各異的亞型，其抑制劑需在強效抑制與安全性間取得平衡，全球範圍內尚無上市藥物，進展最快的 TEAD 抑制劑尚處於Ⅰ期臨床階段。 SIGX2649 是晶泰科技與希格生科基於 「AI+類器官」 合作研發的泛 TEAD 抑制劑。臨床前數據顯示，SIGX2649 能有效地抑制四種 TEAD 亞型，並促進轉錄抑制因子 VGLL4 與 TEAD 的結合，實現「雙重阻斷」。基於這一差異化的機制，SIGX2649 相較於其他 TEAD 抑制劑擁有更強的抗腫瘤活性，且腎靶向毒性顯著更低：在多種體外腫瘤模型中，SIGX2649均顯示出優異的抗增殖活性；在體內模型中，它表現出強大的抗腫瘤功效、良好的藥代動力學特性。這些優勢使 SIGX2649 有望成為 Hippo 通路領域的 first-in-class/best-in-class 靶向藥物，並有機會通過罕見腫瘤適應症的開發獲得優先評審政策支持，從而加速完成臨床試驗，為存在巨大未滿足臨床需求的特殊實體瘤患者帶來新的治療希望。此外，在與 RAS 通路抑制劑聯用時，SIGX2649 在 KRAS 突變實體瘤中引發了顯著的協同效應，展現出更廣泛的藥物聯用潛力。

在 SIGX2649 的藥物發現中，晶泰科技依托其 AI+ 機器人的智能藥物研發平台，聯合希格生科的類器官模型技術，高效協同藥物理性設計與更接近人體真實環境的藥效評估，為找到活性優越、結構新穎、臨床成功率更高的藥物分子奠定核心基礎。 項目進程中，晶泰科技首先通過其 AI 平台生成百萬量級靶向 TEAD 蛋白的活性分子庫，並借助高精度計算化學工具，對分子的活性、亞型選擇性、結構新穎性及可合成性等關鍵性質進行多維度計算評估，快速完成類藥分子庫從百萬級到百級的精準收斂。在此基礎上，結合希格生科類器官模型開展高效篩選，晶泰科技成功獲得多類針對不同亞型活性優異、分子骨架新穎的先導化合物。通過多輪物理模型與 AI 模型結合的 ADMET 性質評估及迭代優化，晶泰科技構建了活性、成藥性兼具且亞型選擇性多樣化的候選分子庫。最終經系統的體內藥效學與安全性驗證，確定泛 TEAD 抑制劑 SIGX2649 為臨床前候選化合物（PCC）。

此前，晶泰科技與希格生科合作的首個管線 SIGX1094 憑借其突破性潛力，已獲得「醫藥界諾貝爾獎」蓋倫獎（Prix Galien）提名並進入 I 期臨床。作為全球領先的 AI 藥物研發引擎，晶泰科技通過 SIGX1094、SIGX2649 等合作研發管線的連續成功，持續驗證了其 AI+ 機器人藥物研發平台的臨床轉化與商業變現能力。未來，公司將進一步發揮已獲驗證的平台優勢，廣泛參與全球創新藥的研發進程，驅動更多高潛力管線的源頭創新，助力合作夥伴加速開發具有市場潛力與差異化競爭力的創新藥物，持續為產業各方創造價值。

關於希格生科 希格生科是全球 「類器官+AI」 藥物研發模式的先行者，是深圳市專精特新企業，並獲得國家高新技術企業認定。公司最初誕生於哈佛大學校園，於 2020 年底正式落地深圳，至今已完成近 3 億元的融資及項目資助。目前公司具有四條藥物管線，首條管線開發全球首款瀰漫性胃癌靶向藥 SIGX1094，先後獲得了美國 FDA 和中國 NMPA 的 IND 批件，並獲得美國 FDA 孤兒藥資格認定及快速通道認定，已邁入一期臨床試驗階段。 希格不僅是 Signet 的音譯，而且秉承 「希冀滿懷，格物致知」 的願景，公司利用接近病人基因組學特徵的類器官疾病模型在藥效評價及新靶點發現中的關鍵作用，結合 AI 人工智能篩選、合成和優化小分子化合物，開發 first-in-class 創新靶向藥。2025 年 4 月，美國 FDA 正式發佈聲明，明確支持類器官和 AI 技術逐步替代傳統動物實驗，充分驗證了其技術佈局的前瞻性與科學性。

關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

