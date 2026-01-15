中黃與香港教育大學簽訂合作備忘錄，促進交流、展開緊密合作

廣州2026年1月15日 /美通社/ -- 2026年1月14日，廣州市中黃港澳子弟學校、佛山市中黃星瑜港澳子弟學校與香港教育大學正式簽署合作備忘錄，開展多項實質性合作：中黃將引入教大「內地中學校長推薦計畫」，並為教大優秀學生提供探訪、駐校體驗及實習機會；聯合開展入學座談會、家長互動等活動，為家長提供前沿教育指導。 香港教育大學學術副校長鄭美紅教授表示，備忘錄的簽署標誌著雙方在推動教育創新與深化交流方面邁出了重要而堅實的一步。此次合作涵蓋多個領域，既可提升學生的實踐能力，也能促進教師之間的專業交流，進一步加深兩地教育界的合作。

中黃港澳子弟學校總校長翟培琦博士表示，此次合作是一次學術與實踐的深度融合，既為中黃學子搭建了通往優質教育的快車道，為學校師資培養、教研升級注入新活力 ，也為香港教育大學優秀學子提供高端優質的職業生涯平臺，助力大灣區教育進一步融合。 本次合作基於雙方辦學理念的契合以及對彼此實力的高度認可。香港教育大學為一所政府資助的高等學府，致力透過提供師訓教育，以及社會科學和人文科學多元學術及研究課程，推動學與教的發展。教大於去年三月QS公佈的《2025 QS世界大學學科排名》教育學科中位列全球第十二位，亞洲居第四，香港名列第二；另於「QS之星大學評級」中，獲評為「5星院校」。中黃港澳子弟學校由中黃教育集團基於二十餘年的積澱，在廣州和佛山兩地創辦，現已發展成為大灣區港澳子弟教育的中堅力量。其中，廣州校區已獲得IB MYP-DP連續性授權及Cognia認證，並入選《2025胡潤百學•中國國際化學校100強》。

吳尚時先生精通英、法、德語，翻譯的《江河之水文》是中國地理學界翻譯法文專著的第一部書，發表的《白雲山東麓地形之研究》是中國最早的真正的地形學論文之一，「珠江三角洲」地理學說在他的研究下定型和成熟，發現的「七星崗古海蝕遺跡」現被列為廣州市文物重點保護單位。抗戰時期，他帶領師生徒步考察粵北山川，在烽火中堅守講堂，將家國情懷融入教育血脈。 吳尚時先生的後人多投身教育事業，這份「紮根中國、放眼世界」的教育理想被代代傳承。2003年，黃海峰先生受家族委託，從香港回到吳尚時先生求學授業之地廣州，探索新時代的中西融合教育。「中黃」之名，取「中華炎黃」之意，自創立之初便以中華文化傳承與傳播為使命，把吳尚時先生的中西融合教育情懷注入教育實踐。

二十多年來，中黃始終以課程創新為核心驅動力，構建起兼具本土根基與國際視野的融合課程體系。近年來，中黃持續推動課程迭代，將AI賦能深度融入教學環節，同時強化科創教育，與大灣區多所百年名校探索聯合培養港澳子弟拔尖創新人才。作為大灣區港澳子弟學校的「後起之秀」，2025年中黃港澳子弟學校首屆DSE畢業生的成果可謂「一鳴驚人」：廣州校區首屆DSE畢業生中，46.6%獲得港前三大學錄取，73.3%獲得港前五大學錄取，4名學生獲香港大學錄取（包含內外全科醫學、IBGM兩大王牌專業）；佛山校區的首屆DSE畢業生全部獲得港前五或內地985、211高校錄取；中黃美高部全部畢業生獲得世界排名Top100大學錄取。

中黃教育集團董事長黃海峰表示，中黃教育始於香港，在大灣區積累了23年中西融合教育的實踐經驗。此次與香港教育大學的深度合作，既是對中黃教育實踐的高度認可，也為中黃回歸香港延伸辦學提供了有力支撐。黃海峰先生提到，中黃正積極推動香港新專案「中黃書院」的落地，致力於探索具有中國特色的中西融合國際課程，培養兼具君子品格與全球勝任力的創新型人才，也期待以此為新起點，立足大灣區，面向「一帶一路」，為世界貢獻中國教育的智慧。

