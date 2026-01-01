技嘉於 CES 2026 展示面向本地 AI 應用的實用型 AI TOP Utility

尚乘指控其存在恐嚇、惡意誹謗、違反保密義務的行為，並由此造成了損失和損害 巴黎、紐約和倫敦2026年1月16日 /美通社/ -- 尚乘集團股份有限公司（「尚乘集團」）、尚乘國際（紐約證券交易所(NYSE)代碼：AMTD；新加坡證券交易所(SGX)代碼：HKB）、尚乘數科（紐約證券交易所代碼：HKD）以及The Generation Essentials Group（「TGE」，紐約證券交易所代碼：TGE；倫敦證券交易所(LSE)代碼：TGE）聯合宣布，對伊娜-巴熱諾娃(Inna Bazhenova)和格列布-易卜拉欣莫夫(Gleb Ibragimov)提起訴訟，指控其存在恐嚇、惡意誹謗、違反保密義務的行為，並由此造成了損失和損害。

儘管如此，巴熱諾娃女士和易卜拉欣莫夫先生仍於2024年12月27日在香港提起法律訴訟，就該筆交易提出若干主張。儘管有明確證據顯示，且股份獨立登記機構發函向他們確認，這些鎖定股已被登記在二人名下，但他們仍申請對鎖定股下達資產保全令。 2025年6月20日，香港高等法院(Hong Kong High Court)全面駁回其資產保全令申請，並裁定他們需要承擔77.3萬港元的訴訟費用。2025年11月21日，其全部法律訴訟被駁回，且法院裁定他們需要承擔整場訴訟的全部費用。 隨後，2026年1月，易卜拉欣莫夫先生——以其個人身份及/或代表巴熱諾娃女士——向尚乘集團發出信息，表示除非尚乘集團同意以有利於巴熱諾娃女士的方式解決與鎖定股相關的事宜，否則其准備違反協議及/或違反保密義務，向包括記者在內的第三方披露與協議相關的事項。

尚乘和《The Art Newspaper》已就上述行為和舉動向執法部門報案。受上述事件影響，尚乘集團已遭受損失和損害。 因此，根據美國吉布森律師事務所(Gibson Dunn)的建議，尚乘集團已迅速對巴熱諾娃女士和易卜拉欣莫夫先生提起法律訴訟，並承諾將盡最大可能對二人行使法律權利。 此外，尚乘集團希望重申：我們將堅持不懈、全力以赴，確保針對任何對尚乘集團及其關聯公司與個人實施惡意和恐嚇行為的犯罪者，都能伸張正義、維護公平；並將對這類惡意行為人採取一切可能的補救措施和懲處手段。

尚乘集團簡介 尚乘集團是一家綜合企業集團，其核心業務組合涵蓋媒體娛樂、教育培訓以及高端資產與酒店服務等多個領域。 尚乘國際簡介 尚乘國際（紐約證券交易所代碼：AMTD；新加坡證券交易所代碼：HKB）是一家多元化機構與數字解決方案集團，致力於為企業與投資者搭建連接全球市場的橋梁。其綜合性一站式商業服務及數字解決方案平台，可以滿足不同客戶在生命周期各階段多元化、相互關聯的業務需求與數字化要求。尚乘國際憑借獨一無二的定位，成為客戶、商業伙伴、被投企業及投資者之間的活躍超級連接者，實現東西方市場的無縫對接。如需了解更多信息，請訪問www.amtdinc.com，或在X平台（原「推特」）關注@AMTDGroup。

尚乘數科簡介 尚乘數科（紐約證券交易所代碼：HKD）是一家總部位於法國的綜合數字解決方案平台。其一站式數字解決方案平台涵蓋數字媒體、內容與營銷服務、投資以及酒店和VIP服務等關鍵業務領域。如需了解尚乘數科的公告信息，請訪問https://ir.amtdigital.net/investor-news。 The Generation Essentials Group簡介 The Generation Essentials Group（紐約證券交易所代碼：TGE；倫敦證券交易所代碼：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐約證券交易所代碼：AMTD；新加坡證券交易所代碼：HKB）和尚乘數科（紐約證券交易所代碼：HKD）共同設立，總部位於法國，專注於全球多媒體、娛樂及文化事務領域的戰略與發展，同時涉足酒店及VIP服務業務。TGE旗下涵蓋《L'Officiel》雜志、《The Art Newspaper》以及電影和娛樂項目等業務板塊，集媒體娛樂多元化業務與全球高端資產組合於一體。此外，TGE還是一家特殊目的收購公司(SPAC)發起方及管理機構，其首個SPAC項目已於2025年12月18日成功完成募資和定價。

安全港聲明 本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款可能構成「前瞻性」陳述的表述。此類前瞻性陳述可以通過「將」、「預計」、「預期」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「認為」、「估算」、「可能」等術語及類似表述加以識別。凡非歷史事實的陳述，包括有關尚乘國際、尚乘數科及/或The Generation Essentials Group信念、計劃及預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述本身存在風險與不確定性。有關此類風險及其他風險的進一步信息，詳見尚乘國際、尚乘數科和The Generation Essentials Group向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。本新聞稿所載全部信息均截至發布日期，除適用法律要求外，尚乘國際、尚乘數科和The Generation Essentials Group均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

垂詢詳情，請聯繫： 面向尚乘國際：

投資者關係(IR)辦公室

尚乘國際

電郵：[email protected] 面向尚乘數科：

投資者關係辦公室

尚乘數科

電郵：[email protected] 面向The Generation Essentials Group：

投資者關係辦公室

The Generation Essentials Group

電郵：[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/the-art-newspaper---302663065.html SOURCE AMTD Digital Inc.; AMTD IDEA Group; The Generation Essentials Group

台北2026年1月16日 /美通社/ -- 隨著人工智慧持續從實驗探索走向實際應用，技嘉在CES 2026（2026年國際消費電子展）上展示了一套清晰的本地AI解決方案。技嘉AI TOP Utility突出展示了一種可在本地運行、支援實際工作流程，並能妥善保護敏感資料的AI應用路徑。在CES展會上，技嘉演示了AI如何安全且高效地從雲端轉移至實際工作發生的本地端。

技嘉在CES上展示了AI TOP系列的三款系統，包括AI TOP ATOM、AI TOP 100和AI TOP 500，為本地AI應用提供了一條可擴展的路徑。這三款系統均支援AI TOP Utility，這是技嘉自主研發的軟體平台，用於利用本地儲存的資料建立並運行AI工作流程。 本次CES展會演示聚焦於在AI TOP ATOM上運行的檢索增強生成（RAG）。雖然一般系統配置優先追求原始Token生成速度，但AI TOP ATOM憑藉128GB統一記憶體，使其特別適合處理需要超大上下文的RAG任務。這一硬體優勢在AI TOP Utility的協調下，能夠處理傳統多GPU架構難以應對的海量資料集，證明企業級AI也能在緊湊的本地系統上高效運行。

借助AI TOP Utility，企業可將數千頁未公開的研發文件轉化為安全、即時回應的內部知識庫。這種「私有大腦」模式使團隊在無需任何資料離開本地系統的情況下，即可獲得精準的營運支援。透過將資料保留於本地，此作法消除了雲端延遲與訂閱成本，將技術規格轉化為完整資料主權與即時智慧等具體優勢。 AI TOP系統以實際應用為設計核心，支援在開發與部署環境中維持一致的工作流程。旗艦機型AI TOP 500 TRX50，最高可搭載AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX處理器、GeForce RTX 5090顯示卡及768GB DDR5記憶體，提供強大運算效能，能夠穩定且可控地運行高達4050億參數規模的模型。在AI TOP Utility的管理下，這些系統可於Linux環境中與NVIDIA生態系統順暢整合，使AI模型能在相容環境中低摩擦運行。

透過聚焦本地AI運算、資料控管與易用性，技嘉展示了AI TOP Utility如何將AI從概念性能力轉化為能自然融入日常工作的實用工具。 如欲親身體驗AI TOP平台的實際運作，歡迎蒞臨CES 2026技嘉產品展示區，地點位於Venetian Expo三樓Lido 3005。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-ces-2026--ai--ai-top-utility-302663041.html SOURCE GIGABYTE