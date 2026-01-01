AVer與Sennheiser合作推出更智能的攝像頭追蹤解決方案

關於Sennheiser品牌

音頻是我們的生命之源。我們滿懷熱情，致力於創造與眾不同的音頻解決方案。這份熱情引領着我們從世界頂級舞台到最安靜的聆聽空間，也使Sennheiser成為卓越音頻的代名詞，音質不僅出眾，而且真實。2025年，Sennheiser品牌慶祝成立80週年。自1945年創立以來，我們始終以打造音頻之未來為己任，不斷為客户締造非凡的聲音體驗。專業音頻解決方案，如麥克風、會議解決方案、流媒體技術和監聽系統等隸屬於Sennheiser electronic SE & Co. KG；消費設備業務，包括耳機、條形音箱和語音增強系列耳機等在Sennheiser的授權下由Sonova Holding AG運營。

