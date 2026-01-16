譚仔國際旗下三大品牌同場匯聚Clockenflap 2025國際音樂節 以「Made in Hong Kong, Made to Move」精神凝聚力量 與社會同行

銷售利潤全數捐贈 支援大埔火災重建 香港2026年1月16日 /美通社/ -- 譚仔國際旗下米線品牌—「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」及海外品牌「譚仔香港米線」首度同場匯聚於中環海濱舉辦的Clockenflap 2025音樂節，攜手演繹「Made in Hong Kong, Made to Move」的精神。譚仔國際秉承「至誠服務」的品牌承諾，將音樂節場內的銷售利潤全數捐贈予東華三院，支援大埔災後的重建工作，並為有需要的居民提供援助。 活動期間，三大品牌以一系列嶄新餐飲體驗，向全球樂迷呈獻地道港式風味，不僅展示了「譚仔」與「三哥」紮根香港的品牌奮鬥史，同時見證了「譚仔香港米線」如何融匯兩者精髓，拓展國際業務版圖。

以「 Made in Hong Kong, Made to Move 」為主題 以味道與故事連結世界

「Made in Hong Kong」凸顯譚仔源自香港的大膽創新口味、獨特個性與充滿活力的品牌體驗，透過獨創湯底及具潮流指標性的「譚仔十級辣度」，多年來堅持以匠心承傳最正宗的香港味道；而「Made to Move」則象徵品牌不斷創新、拓展國際市場，肩負起將米線文化帶到世界各地的使命，同時把這份獨一無二的「譚仔味」推上國際舞台。 「 TamJai Avenue 」 結 合食玩買於一身

場內設置品牌專區「TamJai Avenue」，以標誌性的「譚仔」綠色與「三哥」紅色為主調，營造出既親切又創新的視覺氛圍。整個區域處處可見「譚仔」、「三哥」及「譚仔香港米線」的印記。從融合經典香港元素的場景布置、新穎菜式「The Taste of Hong Kong」至互動體驗區等，皆訴說品牌的個性與故事。

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生表示：「『將譚仔味帶到全世界』從來不只是一句口號，而是我們紮根香港、一步一步走出來的堅持、信念和願景。我們源於香港，孕育出『譚仔雲南米線』、『譚仔三哥米線』與『譚仔香港米線』品牌，今次首度在香港以聯名方式亮相並進駐 Clockenflap，希望把這份代表香港的自信、創意活力和人情味帶上國際舞台，與世界各地的樂迷一同分享港人引以為傲的『譚仔味』。」 「音樂擁有連結、療癒和鼓舞人心的力量。懷著對大埔火災受影響家庭的的深切關懷，譚仔國際將是次 Clockenflap 活動的利潤全數捐贈予東華三院，支援災民渡過難關、重建家園。這正正體現了我們『至誠服務』的品牌承諾，在艱難時刻為社區送上溫暖、關愛和希望。」

「 The Taste of Hong Kong 」結 合經典與創新 融合中西風味

現場除了提供「譚仔」與「三哥」經典必食如麻辣湯米線、土匪雞翼等，更推出「炸醬酸菜」系列創意小食；包括素炸醬酸菜刈包、炸醬酸菜漢堡、炸醬酸菜粟米片、炸醬酸菜薯角等中西融合輕食。亦引入西式創意如「尖椒牛油果」，吸引眾多樂迷駐足品嚐。 「 Spiced Mixology 」調酒專區 每日迅速售罄

「譚仔」及「三哥」亦與本地氈酒（Gin）「白蘭樹下」合作，以雞尾酒重新演繹港式經典風味，推出兩款獨家限定調飲。（左）辛椒Shake: 以「白蘭樹下」氈酒作主調，融合三哥招牌麻辣香料、荔枝與香茅，再以指天椒作點綴收尾，辛香俐落。（右）Gin夠薑: 融合譚仔湯韻、「白蘭樹下」氈酒與威士忌，佐以溫潤薑香與清爽青瓜點綴，餘韻悠長。兩款調飲風味獨特，每日推出後皆迅速售罄，成為音樂節中備受追捧的亮點。

全面升級互動體驗

「TamJai Avenue」更設互動體驗區，引領樂迷沉浸於「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」及「譚仔香港米線」的世界！現場吸引數百位樂迷參與「Make Your Own Bowl」，挑選以「食材」為造型的飾物配件，自製專屬電話繩。同場加映「Spicy Soup Master」辣湯挑戰，參加者擲骰子隨機決定麻辣湯底辣度，投入全「辛」體驗。此外，「Bring TamJai Home」專區亦深受歡迎，推出多款限定商品如譚仔「攻脷兵團」毛公仔、「三哥辛勢力」盲盒及限量紀念公仔痛袋，讓樂迷帶回家中珍藏。

展望未來：邁向 2026

隨著Clockenflap圓滿落幕，譚仔國際正迎向充滿意義的一年。2026年將迎來「譚仔雲南米線」成立 30週年，標誌著品牌扎根香港、用心服務三十載的重要里程。同時，「譚仔三哥米線」亦將以其香麻辛辣風味邁向全新篇章——新分店將落戶香港與世界交匯之處。 至於身在遠方的你，「譚仔香港米線」早已跨越地域，無論身處中國內地、澳洲、馬來西亞、新加坡或日本，總有一碗熱騰騰的米線等著你。 關於譚仔國際有限公司

譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本、澳洲及馬來西亞，餐廳總數逾240間，並計劃進軍菲律賓市場。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」和國際品牌「譚仔香港米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。

憑藉高度標準化的營運流程、創新精神及追求高效的管理模式，集團致力為普羅大眾提供貼心而價格相宜的餐飲體驗，矢志把業務網絡擴展至全世界。 譚仔雲南米線簡介

「譚仔雲南米線」品牌是在香港專營米線的快速休閒連鎖餐廳，在中國內地也有業務。我們的品牌擁有接近30年歷史，「譚仔雲南米線」品牌名下的第一間餐廳在1996年於香港開設，而我們的品牌亦於2021年正式進軍中國內地市場。 譚仔三哥米線簡介 「譚仔三哥米線」品牌是在香港專營米線的快速休閒連鎖餐廳，在新加坡及日本也有業務。我們的品牌擁有17年歷史，「譚仔三哥米線」品牌名下的第一間餐廳在2008年於香港開設，而我們的品牌亦分別於2020年及2022年正式進軍新加坡及日本市場。

譚仔香港米線簡介

「譚仔香港米線」是集團成立的國際品牌，結合香港兩大旗艦品牌「譚仔雲南米線」及 「譚仔三哥米線」的精髓。首間「譚仔香港米線」餐廳於2024年11月在澳洲墨爾本開業，中國內地的餐廳亦於2024年開始轉用「譚仔香港米線」品牌。品牌亦於2025年7月正式進軍馬來西亞市場。