凱愛瑞發布《2026營養補充劑風味圖譜》：開創補充劑與運動營養品風味新時代

攜手推動港樂文化傳承，為社區注入活力 香港2026年1月16日 /美通社/ -- 香港人壽保險有限公司宣佈成為《JOOX港樂新聲2026大灣區唱將大賽》（「《JOOX港樂新聲》」）的冠名贊助機構。是次盛事由國際化音樂流媒體平台JOOX聯合森立演藝主辦，並由全民K歌及千世傳媒協辦，旨在透過音樂比賽培育新一代唱將，推廣粵語音樂文化，促進大灣區音樂文化的交流、傳播與發展。 作為扎根香港的保險企業，香港人壽一直秉持「以人為本」的理念，為市民大眾提供多元化的壽險產品，全方位迎合儲蓄、醫療、養老和傳承等多方面的需要。香港人壽亦積極投入社會公益，推動文化藝術的持續發展與傳承。透過今次贊助《JOOX港樂新聲》，香港人壽希望為大灣區熱愛音樂的人士提供舞台，讓他們展現才華，並延續港樂的獨特魅力。

香港人壽首席市務總監高卓軒表示：「香港人壽一向重視為客戶打造全面而高效的傳承方案。不論是個人家庭或是整個社會，都需要依靠跨代的傳承，將過去累積下來的資源融入新世代，才能在多元文化與時代變遷中持續發光發亮，提升生活品質。粵語流行曲是香港文化的重要象徵，承載著一代人的情感與回憶。香港人壽深信，透過今次贊助《JOOX港樂新聲》，不僅能促進港樂的傳承，推動年輕一代勇於追夢，更能凝聚社區力量，為市民大眾的生活注入更多活力與色彩，促進文化交流與互動。」

《JOOX港樂新聲》分爲線上海選、線上初賽、線下復賽、線下總決賽四大階段，專業評審團將從演唱力、感染力、表現力等維度評分，選拔前60名晉級線上初賽，再篩選晉級復賽，線下總決賽將會在香港舉辦，匯聚多位實力派專業歌手，與參加者一同於舞台上演繹經典金曲，為觀眾呈現一場兼具專業與情懷的港樂盛宴。 《JOOX港樂新聲2026大灣區唱將大賽》

線上海選：2025年12月30日至2026年1月23日

報名方式：在規定時間內，通過JOOX賽事專題頁填寫完整資訊並提交1個演唱作品即為成功參與。

立即報名：https://static.joox.com/wesing/a/third-systems/release/forest-joox/YmhJcl47tQkyj7Hn/index.html

關於香港人壽

香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）成立於2001年，致力為客戶提供全面、便捷的人壽保險及理財服務。公司主要透過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行（香港）及上海商業銀行的龐大分銷網絡，於全港設有約130個分銷點，為客戶提供貼心可靠的保險產品和服務。自2025年10月9日起，隨著越秀企業（集團）有限公司（「越秀」）成功完成對香港人壽的收購，香港人壽已正式成為越秀集團的成員。 關於越秀集團

越秀集團是廣州市資產規模位居前列的國有大型綜合企業，業務涵蓋銀行及金融、地產、交通基建和食品等多個產業。越秀集團旗下擁有越秀地產、越秀交通基建、越秀房產基金、越秀服務、越秀資本及華夏越秀高速REIT 6家上市平台。越秀亦是創興銀行有限公司及創興保險有限公司的控股公司。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/joox2026-302663293.html SOURCE 香港人壽保險有限公司

新加坡2026年1月16日 /美通社/ -- 全球風味與營養領域領軍企業凱愛瑞發布亞太及中東地區的《2026營養補充劑風味圖譜》，重點揭示了該地區消費者口味偏好的演變趨勢，以及風味創新驅動型、生活方式引領型營養補充劑與運動營養品的崛起態勢。 在亞太、中東及非洲地區，營養補充劑正日益被視為日常健康管理的一部分，而非偶發性健康輔助手段。消費者關注的功效包括改善睡眠、增強免疫力、促進消化、管理壓力、補充能量以及平衡情緒，而產品的口感與質地現已成為影響持續購買與長期使用的關鍵因素。

全球營養補充劑市場預計到2029年將達1070億美元規模，亞太、中東及非洲地區持續展現強勁增長勢頭。在健康意識提升、生活日益繁忙及個性化營養需求增長的推動下，中國、印度、東南亞及中東地區正成為市場擴張的主要驅動力。 風味創新趨勢重塑補充劑市場格局 消費者正逐漸摒棄傳統片劑形態，轉而青睞更具風味吸引力的產品形式，如果凍軟糖、咀嚼片、沖飲粉劑、速溶條及復合粉末等。在這一轉變中，風味發揮著關鍵作用：既能有效掩蓋功能性成分的苦味，又能強化情感聯結，並傳遞天然健康或功效感知。亞太及中東地區凸顯出三大核心風味趨勢：

簡約本味 消費者愈發青睞成分透明與原料本真的產品。源自天然食材、植物草本、發酵風味以及清甜微酸口感的風味設計，傳遞出純淨與營養密集的簡約理念。柑橘、柚子、生姜、姜黃、抹茶、接骨木花、發酵乳品及酸奶等風味備受追捧。這些風味與當下便捷的生活方式友好型產品形態天然契合，通過風味設計有效提升了產品的健康價值感知。 品類跨界 隨著用餐時間模糊化與生活節奏變化，消費者不再拘泥於傳統食品、飲料或補充劑的品類界限。品類跨界趨勢突顯了打破常規的混合型產品興起：鹹味能量棒、糖果靈感補充劑、咖啡風味佐劑等創新形態不斷湧現。這些混合產品通過創意劑型與非常規搭配，呼應著當代飲食方式的多元演變。

極致風味 受年輕消費群體推動，2026年極致風味趨勢占據主流 —— 他們追求層次豐富、感官沖擊力強的大膽風味組合。甜點風格、高酸強度、辛辣點綴等風味設計，以及提拉米蘇百香果、布朗尼巧克力等復合風味疊加，創造出令人印象深刻的高強度味覺體驗。這一趨勢將補充劑重塑為生活化的愉悅享受，而非功能性負擔。 在此趨勢背景下，運動營養品市場持續從專業運動員向追求功能與風味並重的活躍消費者拓展。簡約本味體現於清爽柑橘風味補水配方、草本萃取恢復飲品及天然乳源風味的高蛋白體系中；品類跨界催生出咖啡風味能量產品、蘇打靈感電解質飲料及果味能量濃縮液；極致風味則凸顯於極限酸辣口感的訓練前補劑，以及層次豐富的蛋白奶昔復合風味設計中。

凱愛瑞亞太、中東及非洲地區健康與療法業務副總裁Olivier De Salmiech表示: 「亞太、中東及非洲地區的消費者對主動健康產品提出了更高要求，不僅需要臨床實證的功效支撐，更期待令人心動的風味體驗。當產品兼具卓越口感、科學驗證的功效以及與日常生活的自然融合，它們便升華為消費者期盼的健康儀式。」 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302663292.html SOURCE Kerry Group