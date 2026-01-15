Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈向 Beast Industries 投資 2 億美元

新加坡2026年1月16日 /美通社/ -- 面對瞬息萬變的客流與日益復雜的服務需求，現代商業正經歷一場深刻的運營模式演進。固定點位的效率瓶頸與移動場景的服務缺失，構成了體驗與增長的雙重挑戰。近期，全球商業物聯網解決方案領導者商米，正式發布全新產品——V3 PLUS全能手持商業終端與80掃碼打印機。這兩款產品在系統化應對商業場景中的「移動服務」 與 「高流量點位」 的協同需求，通過軟硬一體的創新，為商戶構建兼具極致敏捷與堅實可靠的下一代運營的「超級輕終端」。

01 移動核心：以集成化終端釋放空間服務潛能 現代商業效率的瓶頸，往往在於服務能力被禁錮在固定的點位。當顧客在餐廳座位呼喚點單、在貨架前希望即時結算時，傳統的折返流程便造成了體驗的斷層。商米V3 PLUS的使命，正是打破這種空間束縛，實現 「服務隨人，觸手可達」。 作為移動業務的旗艦終端，V3 PLUS將收銀、打印、掃碼、支付等核心功能高度集成於一手掌握的設備之中。其內置的專業高速熱敏打印機，打印速度高達100mm/s，確保在移動中也能即時完成票據交付，真正實現了「掃碼即打，所見即所得」的流暢閉環。

這一能力，使得一線員工化身為移動的服務節點。在就餐高峰，店員可用其穿梭於桌間完成點餐結賬，大幅提升翻台率；在零售門店，它可用於快速響應試衣間結算或長隊中的叫號、預點單，化解客流壓力。其1.2米抗跌落機身與持久續航，保障了這種移動敏捷性在任何繁忙、偶發碰撞的戶外、倉庫場景下都穩定可靠。V3 PLUS不僅是一台設備，更是一套將固定成本轉化為柔性服務能力的移動解決方案。 02 高流量點位：以一體化設計重塑大後方運營效率 在商業場景中，總有一些關鍵點位承載著最大流量與最復雜操作，如收銀主台、外賣出餐口、倉庫發貨台。這裡的核心需求是 「穩定、高效、零差錯」 。商米80掃碼打印機作為一款多功能輸入輸出一體機正是為此類高流量固定工作點位而生，通過一體化設計，將穩定處理能力推向極致，重新定義了該核心點位的處理效率。

其首創的 「掃打一體」設計，是全球商業硬件領域的一次重要革新。它終結了以往掃碼槍與打印機分立協作的繁瑣與潛在故障點，讓掃碼識別與標簽/票據打印在一瞬間、同一設備上完成。行業首創的 「一根USB線」供電通信專利，則從物理層面根絕了桌面線纜雜亂帶來的運維困擾，使得關鍵業務節點呈現出簡潔、專業且極其穩定的狀態。 此外，其支持雙機疊放的設計理念，為高峰流量提供了創新的彈性擴容方案，在寸土寸金的櫃台上，實現效率的成倍提升而非空間的成倍占用。80掃碼打印機由此成為一個強大、可靠且易於管理的業務錨點，確保了核心流程在任何情況下都能順暢運轉，是商業運營韌性的基石。

03 協同進化：構建彈性、韌性的商業運營網絡 V3 PLUS與80掃碼打印機的協同價值，在於它們共同構成了一張彈性、智能的業務處理網絡。在日常運營中，二者各司其職，覆蓋不同場景；在高峰或特殊時期，它們可靈活互補，動態調配能力以應對沖擊。 更重要的是，這一組合體現了商米解決方案的模塊化與開放性。它們並非封閉系統，而是可以作為關鍵組件，與商米更廣泛的智能硬件靈活組合，根據零售、餐飲、服務等不同行業的獨特動線，定制出更高階的自動化流程與業務閉環。

這些設備均可接入商米統一的DMP設備管理平台，實現集中配置、狀態監控與數據分析。這使得管理者能夠從全局視角優化運營，將線下復雜的商業活動，轉化為可感知、可分析、可優化的數據智能。 商米的每一次產品進化，都精准響應商業場景的真實演進。本次發布的V3 PLUS與80掃碼打印機產品，正是對當下現代商業場景敏捷觸達與穩定樞紐雙重需求的直接回答。V3 PLUS以移動全能形態，將服務延伸至多重場景；80打印機以掃打一體設計，夯實高流量點位效率。它們代表了商米的產品哲學——為商業系統化地構建面向未來的核心運營能力。通過賦予企業「深入場景的敏捷觸達」與「錨定點位的高效穩定處理」這一雙重優勢，商米正在助力全球商戶，在體驗為王的時代，構建起兼具溫度與效率的堅實競爭力。

Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日在拉斯維加斯 Wynn Las Vegas 舉行其年度股東大會 Bitmine 獲一眾頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital，以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，以支持 Bitmine 實現其收購 ETH 5% 的目標 拉斯維加斯2026年1月16日 /美通社/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「本公司」）為全球領先的以太坊庫藏公司，宣佈對 Beast Industries 作出 2 億美元的股權投資。 Bitmine 同時為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 Bitmine 主席 Thomas 'Tom' Lee 表示：「在我們看來，MrBeast 及 Beast Industries 是我們這一代中領先的內容創作者，其在 Z 世代、Alpha 世代及千禧世代中的觸及率與參與度均無可匹敵。 Beast Industries 是全球規模最大且最具創新性的創作者平台，而我們的企業與個人價值觀亦高度一致。」

Beast Industries 行政總裁 Jeff Housenbold 表示：「我們很高興歡迎 Tom Lee 及 Bitmine 成為 Beast Industries 的新投資者，並加入我們現有的一流創投投資者行列。 他們的支持充分肯定了我們的願景、策略及增長軌跡，並為我們提供額外資本，以實現成為全球最具影響力娛樂品牌的目標。 我們期待探索進一步合作的方式，並將 DeFi 融入我們即將推出的金融服務平台。」 該項交易預期將於 2026 年 1 月 19 日當日或前後完成。 Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日舉行其年度會議，並將於 Bitmine 的 X 帳戶上進行直播：https://x.com/bitmnr 2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於以下連結查閱：https://bitminetech.io/investor-relations/

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) 是全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，該公司致力以 ETH 作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層活動加以運用。 該公司將於 2026 年第一季度推出 MAVAN (Made-in America Validator Network)，作為專為 Bitmine 資產而設的質押基建。 如欲了解更多詳情，請於 X 上關注：





關於 Beast Industries

Beast Industries 是一家多元化的娛樂、消費產品及 CPG 公司，由 YouTube 創作者、企業家兼慈善家 Jimmy Donaldson（更為人熟知的名字為 MrBeast）創立並領導。 作為全球娛樂界的強大品牌，MrBeast 是全球訂閱人數最多的 YouTube 頻道，在其所有頻道合計下擁有超過 4.5 億名訂閱者，以及每月超過 50 億次觀看。 Donaldson 曾於 2023 年獲《Forbes》Top Creators List 評選為排名第一的創作者，並入選《TIME》100 及首屆 TIME100 Climate 名單；他亦成功將 Beast Industries 打造成一個涵蓋突破性內容、破紀錄的競賽節目形式，以及包括零食品牌 Feastables 在內、屬歷來增長速度最快之一的多個 CPG 產品發佈的平台。 該公司亦透過 #TeamTrees、#TeamSeas、#TeamWater 等計劃，以及 Beast Philanthropy——一家 501(c)(3) 非牟利機構——推動大規模的社會影響；該機構至今已提供超過 2,000 萬份免費膳食，並資助全球多項關鍵基建項目。 Beast Industries 以娛樂、創新與使命為核心，致力打造具文化共鳴的 IP、領先市場的產品，以及持久而深遠的影響。

前瞻性陳述

本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本文件具體載有有關本公司於 ETH 收購及質押方面的目標進展與實現情況、以太坊的長期價值、本公司以太坊庫藏策略的持續增長與發展，以及相關措施為本公司帶來的適用效益等前瞻性陳述。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素，包括 Bitmine 能否跟上新技術及不斷變化的市場需求；Bitmine 為其現有業務、以太坊庫藏營運及擬議的未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務所處的競爭環境；以及比特幣與以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件副本可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

