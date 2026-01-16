貨櫃運輸業職工總會（課程部）開辦 持續進修基金認可駕駛證書課程

「粵車南下」後面向大灣區居民大型零售活動 香港2026年1月16日 /美通社/ -- 由展覽集團主辦的「年度品牌開倉節 2026」（下稱「博覽」）首度登場，一連四日（1 月 16 至 19 日，星期五至一） 假亞洲國際博覽館舉行，為本港大型購物與娛樂結合的全新年度盛事。年度品牌開倉節成為「粵車南下」政策實施後面向大灣區居民的大型零售活動之一，勢將成為內地居民赴港消費的新熱點，進一步推動兩地融合及消費市場發展。 「年度品牌開倉節 2026」開幕典禮獲商務及經濟發展局副局長陳百里、香港工業總會副主席吳慧君、亞洲國際博覽館管理有限公司銷售業務總經理黃景怡、香港電腦商會會董、上任主席許健生、香港傢俬裝飾廠商總會主席鄺錦明、香港品牌總商會會長黃毅超、香港工業專業評審局主席梁勵、MameShare總監張綺媚，交易寶有限公司業務發展、市場推廣及品牌總監盧永欣、LBuy Senior Business Development & Marketing Manager Ms. Teresa Ho以及HK Singer Channel創辦人黃文漢，聯同展覽集團主席王學譜一同主持揭幕。

首屆博覽雲集本地及海外的時尚服飾、美妝、家電、手飾、戶外運動、嬰幼兒用品、健康食品及潮流精品，為消費者打造理想的購物及消閒熱點。博覽吸引超過400個展位參與，涉及總值約一億港元的貨品，優惠低至一折起，為市民提供以超值價格提早辦年貨的絕佳機會。場內設有高達350部DGG by LBuy扭蛋Bazaar扭蛋機開倉及多個娛樂節目，包括「回憶剎音樂會」等，為市民帶來一場集超值開倉、購物娛樂於一身的消費盛會。 展覽集團主席王學譜表示：「隨著『粵車南下』政策實施，『年度品牌開倉節』希望打造成為香港及大灣區消費者每年期待的購物盛事，我們特意選址亞洲國際博覽館，充分利用其鄰近港珠澳大橋的地理優勢，方便內地訪客駕車前來參與。期望透過這個年度盛事，促進大灣區消費市場交流，為香港零售市場注入新動力。」

八大主題開倉專區 首屆活動特設八大主題開倉專區，涵蓋時尚服飾、家居電器、潮流精品、美妝護理、健康食品、珠寶鐘錶、嬰幼用品及戶外運動等多個深受市民歡迎的類別，務求為不同需求的消費者提供一站式開倉購物選擇。各大品牌提供史無前例的開倉優惠，部分貨品折扣低至一折，讓市民以超值價格搶購心頭好，提早辦年貨。 I.T MEGA冬日祭 歷來最大規模開倉 重點展商 I.T（攤位 5-C19）佔地超過6,600平方呎，現場精選超過8,000件來自歐美日韓的潮流服飾及配飾，全場折扣低至一折。市民更可享多重優惠：購買2件指定貨品全單額外9折，或購買4件指定貨品全單額外8折；凡購物淨滿$800即可全單再減$100。場內每日更設有限量福袋供應，售價僅HK$299（價值超過HK$1,000），數量有限，售完即止，先到先得。

DGG by LBuy 扭蛋Bazaar雲集 350 部扭蛋機開倉增添驚喜 DGG by LBuy 扭蛋Bazaar首度參與本博覽，現場設有350部扭蛋機開倉，提供多樣驚喜商品及精品，適合不同年齡層參與。連同會場其他扭蛋專區，合共提供超過200款扭蛋選擇，為家庭及年輕人增添購物驚喜。 超值開倉優惠 半價及一折商品琳瑯滿目 匯聚眾多知名品牌提供的開倉優惠，會場內大量商品以半價及一折超值價格發售。場內大量商品以半價及一折超值價格發售。涵蓋家電影音、傢俱寢具、美妝護理及食品飲品等多個類別，讓市民一次過選購所需。家電專區提供廚房電器、智能電視及家庭音響系統等實用產品；家居生活區則帶來優質傢俱、記憶枕及名牌床褥，部分貨品勁減數萬元；美妝護膚精華、進口葡萄酒及特色果酒等同樣以一折優惠價發售。眾多超值優惠數量有限，售完即止，讓市民以最抵價格購買心儀商品，盡享新春購物樂趣。

購物娛樂兼備 回憶殺音樂會重溫經典 除開倉購物外，博覽亦安排了多元化的舞台節目及現場體驗，包括舉辦「回憶剎音樂會」，邀請到吳大強、鮑聖光、威利、李龍基及其他知名歌手／嘉賓到現場演唱經典金曲，重溫昔日美好時光，結合懷舊與現代元素，為不同年齡層觀眾帶來難忘的音樂體驗。市民可以一邊搶購開倉優惠，一邊欣賞精彩表演，享受購物娛樂雙重樂趣。 首屆博覽結合超值開倉、購物、娛樂與親子體驗於一身，讓市民能夠以輕鬆方式一次過採購年貨，並藉此提早感受新年的節慶氣氛，務求讓每位參觀者都能樂而忘返、滿載而歸。

年度品牌開倉節 2026 日期 2026年1月16日至19日 (星期五至一) 時間 1月16至18日 (星期五至日)：上午11時至晚上8時 1月19日 (星期一)：上午11時至下午5時 地點 亞洲國際博覽館Hall 5,7,9 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/grandsale2026 關於展覽集團 展覽集團為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。 本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。

阿聯酋迪拜2026年1月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 在其Bybit Earn平台推出了全新的 XAUT 活期輕鬆理財 產品 ，在黃金價格創下超4600美元歷史新高之際，該產品能夠帶來更高的年利率(APR)。不同於投資者持有貴金屬卻無法獲得利息收益的傳統黃金存儲方式，像XAUT這類鏈上代幣化黃金，可以讓用戶在借助黃金上漲趨勢獲利的同時，還能從持有的資產中獲得收益，兼具財富保值與創收兩者的優勢。 此次更新後，符合條件的Bybit用戶持有0.05至0.1個黃金代幣XAUT即可獲得最高達11%的年利率，持有量超過0.1個XAUT的部分則適用1%的基礎年利率，該政策即刻生效。

全港最平同類駕駛培訓1 實付學費低至$5,0242

多元學車課程配合一站式代辦服務 助學員輕鬆考牌 香港2026年1月16日 /美通社/ -- 隨着近年香港學車需求持續上升，學車市場迅速擴大，惟課程資訊不透明、收費模式複雜及「補鐘文化」盛行，令不少學員在學車過程中承受不必要的經濟與心理壓力。貨櫃運輸業職工總會（課程部）一直秉持「專業、透明、實在」的教育理念，致力為市民提供公平可靠、具質素保證的駕駛培訓，悉心打造全港最實惠、最全面的「駕駛證書課程」。

貨櫃運輸業職工總會（課程部）營運主任孔潔華表示：「總會一向致力秉持收費透明及專業辦學的原則，課程部開辦的『駕駛證書課程』以嚴謹培訓質素、清晰明確的收費架構及完善的學員支援服務而備受肯定。所有課程收費均以明碼實價列明，考牌程序安排清楚，讓學員在報讀前能全面掌握課程內容及實際開支。」 孔潔華續指：「學員須先報讀（課程部）轄下駕駛課程，並由課程部一站式代辦向運輸署申請相關駕駛考試。學員完成筆試及路試後，可按實際需要於港、九、新界各區進行駕駛訓練，考取駕駛執照。學員於成功修畢本課程後一年內，可按基金規定申請資助。整個課程安排過程清晰透明，絕無隱藏收費，務求為學員提供安心、可靠的進修及考牌途徑。」

此外，消費者委員會於 11 月公布的《選擇》月刊調查指出，市民選擇駕駛課程時，最重視導師教學質素及訓練場地的便利性。貨櫃運輸業職工總會（課程部）現時擁有超過600名私人駕駛教師會員，在業界具廣泛代表性，師資力量雄厚。學員亦可與導師配合自由安排時間及地區進行路面訓練，提供高度上課彈性。在訓練質素方面，總會課程提供市場罕見的完整訓練架構，實際駕駛節數屬同類課程相對多。課程更於路試後安排兩節公共路面進階實習，進一步鞏固學員的實戰經驗，確保學員能安全、自信應對真實道路環境。同時，總會為學員提供一條龍代辦服務，涵蓋政府考試及排期申請，並於完成課程後協助辦理相關資助申請，令整個學車流程更為輕鬆、省時及安心。

貨櫃運輸業職工總會（課程部）多年來致力推動專業駕駛培訓，至今已成功協助3500名市民考取相關駕駛牌照。未來，總會將持續提升課程質素，充分發揮私人駕駛教師的專業優勢，務求以最優質的課程支援更多市民順利掌握駕駛技能，同時加深學員對本地運輸行業的認識。 查詢及報名：

報名熱線：+852 6141 5551

電郵：[email protected]

網站：https://www.wfsfaa.gov.hk/tc/ce/cef/overview.php 有關 CEF 持續進修基金課程

持續進修基金（Continuing Education Fund, CEF）是香港政府提供的一項資助計劃，旨在鼓勵香港居民持續學習，提升技能以適應不斷變化的勞動市場需求。計劃為年滿 18 歲的香港居民提供資助，支持持續教育及專業培訓。合資格人士在成功修畢基金課程後一年內，可多次申請資助，累積上限為港幣 25,000 元，毋須入息審查。學員須在開課時已年滿 18 歲並符合居留要求，並建議於報名前透過「課程搜尋器」查閱課程有效期。申請可經「職學戶互通」平台遞交，方便快捷。獲資助者須達最少七成出席率及取得整體分數 50% 或以上（部分課程或有更高要求），語文課程亦須符合指定語文試基準。

備註： 1. 資料來源：消費者委員會《選擇》月刊（11 月號）。根據刊載數據，貨櫃運輸業職工總會（課程部）所提供的駕駛證書課程，在同類駕駛培訓中收費屬全港最低。相關資料僅供參考，實際課程內容及收費或會因應情況而有所調整。 2. 資料來源：持續進修基金網頁https://www.wsfaa.gov.hk/tc/ce/cef/overview.php。所示學費為港幣5,024元，乃按持續進修基金（CEF）最高可獲資助金額計算得出。實際應繳學費將視乎申請結果及相關條款而定，或會有所調整，僅供參考。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302663429.html SOURCE 貨櫃運輸業職工總會（課程部）