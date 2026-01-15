TOTALENERGIES 與 BLUENERGIES 合作，參與其在利比里亞近海哈珀盆地扇形區域的勘探活動

「粵車南下」後面向大灣區居民大型零售活動 香港2026年1月16日 /美通社/ -- 由展覽集團主辦的「年度品牌開倉節 2026」（下稱「博覽」）首度登場，一連四日（1 月 16 至 19 日，星期五至一） 假亞洲國際博覽館舉行，為本港大型購物與娛樂結合的全新年度盛事。年度品牌開倉節成為「粵車南下」政策實施後面向大灣區居民的大型零售活動之一，勢將成為內地居民赴港消費的新熱點，進一步推動兩地融合及消費市場發展。 「年度品牌開倉節 2026」開幕典禮獲商務及經濟發展局副局長陳百里、香港工業總會副主席吳慧君、亞洲國際博覽館管理有限公司銷售業務總經理黃景怡、香港電腦商會會董、上任主席許健生、香港傢俬裝飾廠商總會主席鄺錦明、香港品牌總商會會長黃毅超、香港工業專業評審局主席梁勵、MameShare總監張綺媚，交易寶有限公司業務發展、市場推廣及品牌總監盧永欣、LBuy Senior Business Development & Marketing Manager Ms. Teresa Ho以及HK Singer Channel創辦人黃文漢，聯同展覽集團主席王學譜一同主持揭幕。

首屆博覽雲集本地及海外的時尚服飾、美妝、家電、手飾、戶外運動、嬰幼兒用品、健康食品及潮流精品，為消費者打造理想的購物及消閒熱點。博覽吸引超過400個展位參與，涉及總值約一億港元的貨品，優惠低至一折起，為市民提供以超值價格提早辦年貨的絕佳機會。場內設有高達350部DGG by LBuy扭蛋Bazaar扭蛋機開倉及多個娛樂節目，包括「回憶剎音樂會」等，為市民帶來一場集超值開倉、購物娛樂於一身的消費盛會。 展覽集團主席王學譜表示：「隨著『粵車南下』政策實施，『年度品牌開倉節』希望打造成為香港及大灣區消費者每年期待的購物盛事，我們特意選址亞洲國際博覽館，充分利用其鄰近港珠澳大橋的地理優勢，方便內地訪客駕車前來參與。期望透過這個年度盛事，促進大灣區消費市場交流，為香港零售市場注入新動力。」

八大主題開倉專區 首屆活動特設八大主題開倉專區，涵蓋時尚服飾、家居電器、潮流精品、美妝護理、健康食品、珠寶鐘錶、嬰幼用品及戶外運動等多個深受市民歡迎的類別，務求為不同需求的消費者提供一站式開倉購物選擇。各大品牌提供史無前例的開倉優惠，部分貨品折扣低至一折，讓市民以超值價格搶購心頭好，提早辦年貨。 I.T MEGA冬日祭 歷來最大規模開倉 重點展商 I.T（攤位 5-C19）佔地超過6,600平方呎，現場精選超過8,000件來自歐美日韓的潮流服飾及配飾，全場折扣低至一折。市民更可享多重優惠：購買2件指定貨品全單額外9折，或購買4件指定貨品全單額外8折；凡購物淨滿$800即可全單再減$100。場內每日更設有限量福袋供應，售價僅HK$299（價值超過HK$1,000），數量有限，售完即止，先到先得。

DGG by LBuy 扭蛋Bazaar雲集 350 部扭蛋機開倉增添驚喜 DGG by LBuy 扭蛋Bazaar首度參與本博覽，現場設有350部扭蛋機開倉，提供多樣驚喜商品及精品，適合不同年齡層參與。連同會場其他扭蛋專區，合共提供超過200款扭蛋選擇，為家庭及年輕人增添購物驚喜。 超值開倉優惠 半價及一折商品琳瑯滿目 匯聚眾多知名品牌提供的開倉優惠，會場內大量商品以半價及一折超值價格發售。場內大量商品以半價及一折超值價格發售。涵蓋家電影音、傢俱寢具、美妝護理及食品飲品等多個類別，讓市民一次過選購所需。家電專區提供廚房電器、智能電視及家庭音響系統等實用產品；家居生活區則帶來優質傢俱、記憶枕及名牌床褥，部分貨品勁減數萬元；美妝護膚精華、進口葡萄酒及特色果酒等同樣以一折優惠價發售。眾多超值優惠數量有限，售完即止，讓市民以最抵價格購買心儀商品，盡享新春購物樂趣。

購物娛樂兼備 回憶殺音樂會重溫經典 除開倉購物外，博覽亦安排了多元化的舞台節目及現場體驗，包括舉辦「回憶剎音樂會」，邀請到吳大強、鮑聖光、威利、李龍基及其他知名歌手／嘉賓到現場演唱經典金曲，重溫昔日美好時光，結合懷舊與現代元素，為不同年齡層觀眾帶來難忘的音樂體驗。市民可以一邊搶購開倉優惠，一邊欣賞精彩表演，享受購物娛樂雙重樂趣。 首屆博覽結合超值開倉、購物、娛樂與親子體驗於一身，讓市民能夠以輕鬆方式一次過採購年貨，並藉此提早感受新年的節慶氣氛，務求讓每位參觀者都能樂而忘返、滿載而歸。

年度品牌開倉節 2026 日期 2026年1月16日至19日 (星期五至一) 時間 1月16至18日 (星期五至日)：上午11時至晚上8時 1月19日 (星期一)：上午11時至下午5時 地點 亞洲國際博覽館Hall 5,7,9 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/grandsale2026 關於展覽集團 展覽集團為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。 本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。

阿聯酋迪拜2026年1月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 在其Bybit Earn平台推出了全新的 XAUT 活期輕鬆理財 產品 ，在黃金價格創下超4600美元歷史新高之際，該產品能夠帶來更高的年利率(APR)。不同於投資者持有貴金屬卻無法獲得利息收益的傳統黃金存儲方式，像XAUT這類鏈上代幣化黃金，可以讓用戶在借助黃金上漲趨勢獲利的同時，還能從持有的資產中獲得收益，兼具財富保值與創收兩者的優勢。 此次更新後，符合條件的Bybit用戶持有0.05至0.1個黃金代幣XAUT即可獲得最高達11%的年利率，持有量超過0.1個XAUT的部分則適用1%的基礎年利率，該政策即刻生效。

全港最平同類駕駛培訓1 實付學費低至$5,0242

多元學車課程配合一站式代辦服務 助學員輕鬆考牌 香港2026年1月16日 /美通社/ -- 隨着近年香港學車需求持續上升，學車市場迅速擴大，惟課程資訊不透明、收費模式複雜及「補鐘文化」盛行，令不少學員在學車過程中承受不必要的經濟與心理壓力。貨櫃運輸業職工總會（課程部）一直秉持「專業、透明、實在」的教育理念，致力為市民提供公平可靠、具質素保證的駕駛培訓，悉心打造全港最實惠、最全面的「駕駛證書課程」。

貨櫃運輸業職工總會（課程部）營運主任孔潔華表示：「總會一向致力秉持收費透明及專業辦學的原則，課程部開辦的『駕駛證書課程』以嚴謹培訓質素、清晰明確的收費架構及完善的學員支援服務而備受肯定。所有課程收費均以明碼實價列明，考牌程序安排清楚，讓學員在報讀前能全面掌握課程內容及實際開支。」 孔潔華續指：「學員須先報讀（課程部）轄下駕駛課程，並由課程部一站式代辦向運輸署申請相關駕駛考試。學員完成筆試及路試後，可按實際需要於港、九、新界各區進行駕駛訓練，考取駕駛執照。學員於成功修畢本課程後一年內，可按基金規定申請資助。整個課程安排過程清晰透明，絕無隱藏收費，務求為學員提供安心、可靠的進修及考牌途徑。」

此外，消費者委員會於 11 月公布的《選擇》月刊調查指出，市民選擇駕駛課程時，最重視導師教學質素及訓練場地的便利性。貨櫃運輸業職工總會（課程部）現時擁有超過600名私人駕駛教師會員，在業界具廣泛代表性，師資力量雄厚。學員亦可與導師配合自由安排時間及地區進行路面訓練，提供高度上課彈性。在訓練質素方面，總會課程提供市場罕見的完整訓練架構，實際駕駛節數屬同類課程相對多。課程更於路試後安排兩節公共路面進階實習，進一步鞏固學員的實戰經驗，確保學員能安全、自信應對真實道路環境。同時，總會為學員提供一條龍代辦服務，涵蓋政府考試及排期申請，並於完成課程後協助辦理相關資助申請，令整個學車流程更為輕鬆、省時及安心。

貨櫃運輸業職工總會（課程部）多年來致力推動專業駕駛培訓，至今已成功協助3500名市民考取相關駕駛牌照。未來，總會將持續提升課程質素，充分發揮私人駕駛教師的專業優勢，務求以最優質的課程支援更多市民順利掌握駕駛技能，同時加深學員對本地運輸行業的認識。 查詢及報名：

網站：https://www.wfsfaa.gov.hk/tc/ce/cef/overview.php 有關 CEF 持續進修基金課程

持續進修基金（Continuing Education Fund, CEF）是香港政府提供的一項資助計劃，旨在鼓勵香港居民持續學習，提升技能以適應不斷變化的勞動市場需求。計劃為年滿 18 歲的香港居民提供資助，支持持續教育及專業培訓。合資格人士在成功修畢基金課程後一年內，可多次申請資助，累積上限為港幣 25,000 元，毋須入息審查。學員須在開課時已年滿 18 歲並符合居留要求，並建議於報名前透過「課程搜尋器」查閱課程有效期。申請可經「職學戶互通」平台遞交，方便快捷。獲資助者須達最少七成出席率及取得整體分數 50% 或以上（部分課程或有更高要求），語文課程亦須符合指定語文試基準。

備註： 1. 資料來源：消費者委員會《選擇》月刊（11 月號）。根據刊載數據，貨櫃運輸業職工總會（課程部）所提供的駕駛證書課程，在同類駕駛培訓中收費屬全港最低。相關資料僅供參考，實際課程內容及收費或會因應情況而有所調整。 2. 資料來源：持續進修基金網頁https://www.wsfaa.gov.hk/tc/ce/cef/overview.php。所示學費為港幣5,024元，乃按持續進修基金（CEF）最高可獲資助金額計算得出。實際應繳學費將視乎申請結果及相關條款而定，或會有所調整，僅供參考。

中國深圳2026年1月16日 /美通社/ -- 1月16日，華為以「讓有路的地方就有高質量充電 」為主題，舉辦2026充電網絡產業十大趨勢發布會。華為智能充電網絡領域總裁王志武從產業與技術多重維度全面解讀，正式發布2026充電網絡產業十大趨勢。 王志武表示，充電網絡產業仍處於波次發展的初級階段，未來還有無限的可想象空間。我們當下正在經歷的重卡物流電動化，不僅社會價值更高，更代表一場交通能源變革，商用車場景將成為直流充電絕對的流量高地。充電網絡產業在未來十年仍然會保持高速發展態勢，充滿挑戰的同時也擁有更多機遇。

趨勢三：物流兆瓦化 重卡「以電替油」可實現商業閉環，將從封閉場景快速走向全場景。動力電池成本下降與兆瓦超充技術革新，讓物流兆瓦化勢不可擋，達成經濟價值與社會價值雙收益。 趨勢四：場站百兆瓦化 全電物流趨勢下，百兆瓦級場站將是高運力場景標配。以技術壁壘、電價差額、規模優勢等因素在所處區域形成集聚效應，使建站投資具備長期回報。 趨勢五：安全可信 商用車相比乘用車充電功率更大，場站儲能配備比例更高，安全可信將會是充電網絡的核心需求。「人、車、樁」一體的強電安全防護，與網絡安全底座構建全面防護機制。

趨勢六：超充液冷化 超充液冷化的高效散熱與防護水平才能滿足日益下沉的充電場景，傳統風冷設備無法適應高溫、高濕、高鹽霧及粉塵環境。全液冷技術未來會從充電樁側走向車樁液冷融合，支撐兆瓦超充車型高效補能、整車成本節約等優勢。 趨勢七：儲充直流化 直流儲充能夠有效實現電力增容，助力客戶用小電力實現快速、低成本建設超充站。適用於低容量舊站改造，以極小市電快速利舊或新建超充場站，最大化滿足車輛需求。 趨勢八：建站模塊化

整站模塊化解決方案協同工程施工與設備調試，靈活滿足多樣充電場景，實現低成本、易搬遷、開站快等多重優勢，為投資者實現長周期的保護。 趨勢九：園區微電網 構網型光伏和儲能與全液冷超充技術融合，與大電網可並可離，形成一站式「光儲充車雲」整體解決方案，實現電力增容，提升綠電消納，增加電價錯峰收益。 趨勢十：賦能AI化 充電網絡全面智能發展推動「雲站樁車」四層協同，消除數字化「孤島」，提升車主充電全流程極致體驗，實現物流運輸效率進一步升級。

2026年，華為將繼續攜手伙伴迎接產業變革，共建無縫覆蓋的高質量超充網絡，共贏汽車全面電動化機遇，讓有路的地方就有高質量充電。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--2026-302663426.html SOURCE Huawei Digital Power

TSXV: BLU 卑詩省溫哥華2026年1月16日 /美通社/ -- BluEnergies Ltd. (TSXV: BLU)（「BLU」或「公司」）欣然匯報，現已與 TotalEnergies SE (NYSE: TTE)（「TTE」）的利比里亞上游子公司成功簽訂行業標準的聯合研究和申請協議（「JSAA」），以進一步探索公司在利比里亞近海哈珀盆地深水扇區的潛力。 哈珀盆地所在的西非轉換邊緣盆地，以及其對應的南美邊緣盆地擁有扇形油氣藏，此地區正積極且成功地進行油氣藏的勘探、開發和生產。

JSAA 亮點 BLU 和 TTE 之間的 JSAA 旨在透過在 LB-26、LB-30 和 LB-31（「區塊」）內建立前景，以進一步釋放哈珀盆地區塊的潛在潛力。 在建立經濟上可行的可鑽探前景的前提下，BLU 和 TTE 計劃申請一個或多個涵蓋所需區塊的生產分享合同。 雙方共同承諾立即撥出預算，用於在未來 18 個月內執行一項工作計劃，包括利用最先進的地震數據處理技術進行更準確的儲層影像，並獲取海底數據，以便全面評估資源潛力並減少碳氫化合物風險。 這項工作計劃包括： (a) 由能源領域先進的數據和智能主要供應商 TGS ASA（奧斯陸）（「TGS」）負責重新處理原始 3D 地震數據；這此`些數據於 2013 年首次採集，涉及 6,167 平方公里（約 150 萬英畝），覆蓋了大部分區塊。 該計劃於 2025 年 11 月 28 日開始；以及 (b) 海上新海底數據採集，包括多波束/迴聲探測、熱流調查及後續的數據研究和解釋。 全新利比里亞勘探許可證

為了支持 TTE 與公司之間達成的 JSAA，BLU 和 TTE 的利比里亞子公司已經與利比里亞石油監管局（「LPRA」）簽訂了新的勘探許可證 LPRA-003（「RL-003」），覆蓋這些連片區塊，面積達 8,924平方公里（約 220 萬英畝）。 RL-003 的主要條款包括： BLU 在 RL-003 中持有 35% 的參與權益，TTE 則持有 65% 的參與權益。 BLU 和 TTE 需要開展包括最先進的 3D 地震數據再處理和全新海底數據採集的工作計劃。 RL-003 的期限延至 2027 年 6 月 30 日；新的 RL-003 將取代 BLU 現有勘探許可證 LPRA-002（「RL-002」)。 有關 RL-003 和 RL-002 的勘探支出，可在未來任何涵蓋這些區塊的生產分成合同下回收。 根據 RL-002，該工作計劃要求最低支出為 160 萬美元，BLU 實際支出了 186.2 萬美元（約 257 萬加元）。

背景 在 2024 年 10 月期間，BLU 全權持有的 RL-002 下，公司從 TGS 獲得了覆蓋大部分區塊的 6,167 平方公里2 3D 地震勘測的審查許可。 BLU對 3D 調查的解讀，確定了七個不同的大規模白堊紀盆地底扇。 在 2025 年第一季度，公司根據保密協議與多家深水營運商展開談判。 透過這些廣泛的談判，BLU 在 2025 年 7 月接受了與 TTE 建立獨家合作關係，並於 2025 年 10 月 8 日簽署了一份不具約束力的諒解備忘錄。 最終談判促使公司成功根據新的 RL-003 與 TTE 簽訂了 JSAA 協議。 關於 BluEnergies Ltd. BluEnergies Ltd. 是一家總部位於加拿大的國際石油和天然氣勘探開發公司，專注於西非地區的業務。 如需更多關於 BluEnergies Ltd. 的資訊，請瀏覽公司網站 www.blu-energies.com。

前瞻性資訊 本新聞稿包含適用證券法意義內的「前瞻性聲明」和「前瞻性資訊」（統稱為「前瞻性資訊」）。 前瞻性資訊可以透過諸如「打算」、「相信」、「估計」、「預期」、「可能」、「將」等詞以及對未來時期的類似提及來識別。 前瞻性資訊的例子包括但不限於 BLU 的未來計劃，以及本文件中與 BLU 及其商業計劃有關的資訊，包括在可能的生產分成合同框架下與 TTE 合資進行的潛在勘探及其他計劃活動。 儘管 BLU 認為，鑑於其高級管理人員和董事的經驗、當前條件及預期未來發展，以及其他已考慮適當的因素，這份前瞻性資訊中反映的預期是合理，但不應過度依賴它，因為 BLU 無法保證這些預期將會被證明是正確。 讀者請注意不要過度依賴前瞻性資訊。 實際結果和發展可能會因其他因素而與這些資訊所設想的情況有重大不同，其中包括 BLU 未來計劃可能與目前設想有所不同所帶來的風險。 其他風險包括在 Canadian Global Energy Corp. 管理資訊通報中披露的風險，該通報可在 SEDAR+ www.sedarplus.ca 的公司資料頁面查閱。 讀者請注意不要過度依賴前瞻性資訊。 除非法律另有規定，本公司沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性資訊。

TSX 創業公司交易所及其監管服務提供商（該術語在 TSX 創業公司交易所的政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。 如欲了解更多資訊，請聯絡：Craig Steinke，行政總裁，投資者關係查詢，電郵：[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/totalenergies--bluenergies--302663409.html SOURCE BluEnergies Ltd.