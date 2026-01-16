一場通往全球消費者的品質馬拉松！紀錄片《超級牛奶》為每一杯好奶立標尺

北京2026年1月16日 /美通社/ -- 牛奶，被譽為「最接近完美的食物」，是陪伴人類全生命周期的營養來源。但你是否想過，一杯好奶在抵達餐桌前，究竟經歷了怎樣的旅程？ 近日，由伊利集團聯合網易新聞共同出品的首部牛奶全產業鏈紀錄片《超級牛奶》正式上線。這部紀錄片將鏡頭對準了「人與自然」、「人與生活」，通過《超級牧場》《超級原料》《超級研發》《超級質檢》《超級工廠》《超級包裝》六大篇章，深度揭秘了一杯好奶背後的「品質馬拉松」。

《超級牛奶》的影像足跡遍及中國、英國、新西蘭、丹麥、荷蘭、泰國、印尼等多個國家，深入利樂、施耐德、諾和新元、GEA、SGS、FlavorActiV等全球行業頭部企業，並探訪清華大學、荷蘭瓦赫寧根大學、新西蘭林肯大學等世界知名科研機構，全景呈現從一棵草到一杯奶的品質承諾。這場品質馬拉松的每一個環節都指向同一個終點——讓消費者喝到更新鮮、更營養、更安心的好奶。 第一集《超級牧場》從「一棵草」開始，講述了」好草養好牛，好牛產好奶」的故事。在內蒙古阿魯科爾沁旗，伊利通過多年土壤改良，種出被稱為「牧草之王」的紫花苜蓿。這種牧草富含豐富的蛋白質、纖維素和維生素，易於消化，特優級苜蓿草蛋白質含量高達25%，達到世界一流水平。在敕勒川生態智慧牧場，每一頭奶牛都佩戴智能項圈，實時監測健康狀況。通過智慧化管理，伊利奶源的脂肪、蛋白質、菌落總數、體細胞等關鍵指標已優於歐盟標準。目前，伊利已在亞洲、歐洲、大洋洲構建起融合共生、多元統一的「世界牧場」，從源頭保障牛奶的高品質。

第二集《超級原料》講述了當穀物、果實、草本與益生菌與牛奶相遇，營養與風味被重新定義。在泰國，為了讓消費者吃到最純正的椰香冰淇淋，伊利選用的椰子必須在椰漿最飽滿的那幾天進行採摘；在丹麥，伊利與諾和新元強強聯合，推出全球首款常溫活性益生菌酸奶；在中國，科研人員深入牧區採集本土菌種，建立專利菌種資源庫，自主研發BL-99、K56等專利菌株，並在中國、澳大利亞構建益生菌生產基地。伊利跨越五大洲，攜手國際伙伴探索全球優質資源，不斷推動牛奶在營養與風味上的進化，只為給全球消費者提供更豐富的營養與味蕾體驗。

牛奶不僅要好喝，更要懂消費者多元的健康需求。第三集《超級研發》展示了牛奶品質背後的科研創新。母乳是嬰幼兒營養的黃金標準，伊利依托23年母乳研究建立中國企業首個母乳研究數據庫，利用AI技術深入解析母乳低聚糖（HMO）等核心成分，讓配方無限接近母乳的營養結構。針對亞洲人常見的「乳糖不耐受」問題，伊利突破多重乳糖酶解技術，推出多款零乳糖產品，讓飲奶更舒適。此外，伊利針對控糖人群研發的低GI乳品、針對養胃人群結合「藥食同源」理念開發的猴頭菇牛奶……每一個研發成果的背後，都是對消費者個性化健康需求的精準回應。

如何讓牛奶既安全又新鮮？《超級質檢》給出的答案是：用數智化手段，讓檢測跑贏時間。在生產基地，原奶智能檢測平台實現無人化作業，可7X24小時連續運轉，不僅讓檢測效率提升了30%，更意味著新鮮牛奶能更快進入生產環節，大大縮短從牧場到餐桌的時間。在實驗室，高分辨液質聯用儀擁有一雙「火眼金睛」，能精準捕捉到十億分之一濃度的物質。伊利還依托高度智能化質檢平台與國際化感官評價體系，聯合瑞士通用公證行（SGS）、英國FlavorActiV等國際權威機構，構建起從原奶到成品的全鏈條品質防線，只為守住消費者入口的每一滴安全。

在第五集《超級工廠》，觀眾會看到令人驚歎的「伊利速度」。這種速度不是為了炫技，而是為了「鎖鮮」。在液態奶智造基地，伊利與利樂合作打造的全球最快灌裝線，每小時可灌裝4萬包牛奶。這種「閃電式」灌裝，用速度完美鎖住了從牧場帶來的營養與新鮮。在奶粉工廠，46.6米高的乾燥塔能讓牛奶在15秒內瞬時蒸發水分，製成的奶粉顆粒僅0.1微米，實現「7秒速溶」，不僅最大程度保留活性營養，更讓寶寶的消化吸收變得更加輕鬆。 牛奶也是有「生命」的，光照和氧氣都會帶走它的營養。第六集《超級包裝》揭秘了守護牛奶營養的最後一道防線。為了防止牛奶在貨架期氧化變味、營養流失，科研人員歷經多年研發出一種含有特殊「母粒」的新型包裝材料。這種材料的吸氧能力提升了12倍，配合阻光率超過99.9%的阻光標籤，能像盾牌一樣守護牛奶的營養和風味，同時減少阻光劑的使用，更加綠色環保。消費者打開包裝的那一刻，品嘗到的依然是源自牧場的純淨鮮活。

從一棵草的精心培育，到最後一道包裝的嚴密守護，紀錄片《超級牛奶》讓我們看到：所謂的「超級」，其實就是把每一處與消費者息息相關的品質細節做到極致。這不僅是一條匯聚全球智慧與資源的產業鏈，更是一條滿載誠意與責任的品質鏈。伊利正用全球最優的品質，守護著億萬消費者的健康，讓每一滴奶都值得信賴。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302663488.html SOURCE 伊利集團