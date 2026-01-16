ValueLabs 將以由創辦人領導的獨立公司身分，持續推進其增長歷程

印度海得拉巴2026年1月17日 /美通社/ -- ValueLabs 是一家全球數碼工程及企業級人工智能公司，今日宣佈在完成一項策略檢討後，將以獨立、由創辦人領導的組織身分繼續其增長歷程；該策略檢討包括與全球投資者及策略夥伴的討論。 在過去數個月間，ValueLabs 一直評估外部合作夥伴是否能對其長期增長提供具實質意義的支持。 經過審慎考慮，本公司已決定以獨立方式繼續前行。 此決定乃基於兩項因素作出。 首先，ValueLabs 在其以 AI 為先、以平台為主導的解決方案方面持續展現強勁動能，而這一切均以 AiDE Platform 為核心支柱。 各行各業的企業正採用 ValueLabs 以成果為導向、由 AI 驅動的轉型服務，包括 Business Process Agentic Transformation (BPAT) 及 Transformation as a Service (TaaS)。 來自市場的入站需求在規模、速度及質素方面的表現，進一步印證了 ValueLabs 差異化策略的實力。多位參與是次檢討的策略夥伴更形容該策略為「獨一無二」及「具世代意義」。

其次，ValueLabs 認為，在其發展歷程的現階段，維持由創辦人領導具有策略優勢。 在一個由 AiDE 驅動、快速轉型的時期，使本公司得以透過速度、專注力及長遠目標行事，從而為其客戶及員工提供更好的服務。 在整個策略檢討過程中，ValueLabs 的差異化優勢持續得到印證。 其以 AI 為先、以平台為主導的交付模式，結合重視承擔、關懷與創新的企業文化，持續令本公司在數碼工程及企業級人工智能領域中脫穎而出。 ValueLabs 主席兼創辦人 Arjun Rao 表示：「我們的獨立自主賦予我們以堅定信念向前引領的自由。 維持由創辦人領導，讓我們能夠以速度、專注力及長遠目標行事。 我們以 AI 為先的平台及交付模式正與企業產生強烈共鳴，而此發展路徑亦最能讓我們為客戶帶來持久成果，同時繼續為我們的團隊創造長遠機遇。」

ValueLabs 在全球擁有逾 7,000 名員工及超過 350 家企業客戶，並在強勁動能及穩健的業務儲備支持下，邁入其下一發展階段。 本公司將繼續專注於透過 AI 主導的大規模成果，協助企業重新構想並轉型其業務。 關於 ValueLabs： 成立於 1997 年，ValueLabs 是一家全球 Agentic AI 服務公司，致力協助企業重塑自身，轉型為以 AI 為核心的原生組織。 推動這一轉型的核心是 AiDE®——ValueLabs 的專有平台，亦是 Agentic 時代的企業營運系統。 AiDE® 能夠將度身打造的自主 AI 代理無縫整合至軟件工程、業務營運、分析及策略工作流程之中。 ValueLabs 在全球擁有逾 7,000 名專業人員，服務超過 350 家企業客戶，並透過 AiDE® 及創新的「軟件即服務」交付模式，釋放生產力、靈活及可持續的競爭優勢。

如欲了解更多詳情，請透過以下連結與我們聯絡：https://www.valuelabs.com/contact-us/