技嘉與 NVIDIA 深化合作 攜手推動創新的 AI 驅動遊戲與創作解決方案

台北2026年1月17日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）深化與 NVIDIA 的策略夥伴關係，2026 推出新一代基於 NVIDIA 最新平台打造的旗艦級產品陣容。此次產品線橫跨全新設計 GeForce RTX™ 5090 顯示卡、內建 NVIDIA Studio 的高效能 GeForce RTX™ 筆電，以及支援 G-SYNC Compatible 的電競螢幕，全面導入 NVIDIA 領先業界的 GPU、RTX AI 與顯示技術。技嘉亦在此基礎上疊加散熱、系統控制與顯示調校方面的獨家核心技術，為玩家與創作者帶來更全面且高效的使用體驗。

在顯示卡方面，AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 旗艦顯示卡採用 NVIDIA Blackwell 架構，完整釋放 GeForce RTX™ 50 系列於 RTX 遊戲與 AI 運算的強勁效能。為確保 GPU 長時間維持高效運作，技嘉導入 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統，結合分離式 PCB 設計、專利 Hawk Fan，以及額外配置於顯示卡中央的 Overdrive Fan，在高負載情境下提供更充裕的散熱餘裕，實現穩定且持續的巔峰效能輸出。整體設計亦展現旗艦級質感，包含環形散熱模組、壓鑄金屬背板與具指標性的 RGB Halo 燈效，兼具效能與視覺美感。