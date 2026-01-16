廣汽能源發佈2025年充電生態服務報告：自營充電樁突破2.3萬根

廣州2026年1月17日 /美通社/ -- 近日，廣汽能源正式發佈《2025年生態服務報告》，在廣汽集團「2⁶能源行動」戰略指引下，重點展示其在超充技術、全國網絡佈局以及V2G創新等方面取得的顯著進展。到2025年底，廣汽能源已在全國31個省、211座城市佈局自營充電樁23,274根，其中直流充電樁17,577根，自營充電站1,956座，累計服務用戶892萬名，充電總電量達到14.3億度，在1000V高壓快充樁數量方面位居行業前列。

超充技術方面，廣汽能源持續強化技術與運營能力。2025年1月，其超充樁完成升級，最大充電功率提升至640 kW，單槍最高充電功率可達720 kW、800 A。5月份，智慧管理雲平台引入AI系統，實現對充電設施的實時調控與自動化運維，使設備在線率提升至99.2%。