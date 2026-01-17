首程控股（0697.HK）機器人投資回報顯現：明星項目已獲逾 10 倍收益

香港2026年1月17日 /美通社/ -- 在人工智能與實體經濟深度融合的浪潮下，機器人產業正成為最具顛覆性的前沿賽道之一。近日，首程控股（0697.HK）憑藉其於機器人領域的亮眼投資表現，引發市場高度關注。公司宣布將於本週日（2026 年 1 月 18 日）晚上 7 時 50 分，於抖音及視頻號同步開啟直播首秀，聚焦機器人產品銷售與市場化驗證，推動機器人由技術展示邁向消費級應用。同時，公司亦披露其機器人投資組合已實現整體逾 4 倍的絕對回報。公司董事會秘書康雨表示，其中對宇樹科技、銀河通用機器人、自變量科技等明星企業的早期投資，回報率均已超過 10 倍。

這一系列成績並非單純的財務投機，而是基於深刻產業洞察所展開的一場「生態伏擊戰」。在投資過程中，首程控股持續強調「投資賦能產業、產業反哺投資」的協同邏輯，「生態賦能」正逐步成為其增長引擎。相關賦能不僅體現在傳統投後支持層面，亦透過打通產業鏈上下游渠道與應用場景，協同推動整體產業鏈發展。在機器人產業邁向規模化商業應用的關鍵階段，該綜合策略既有助於加快融資估值提升，亦令資本回報更具穩健性。 核心投資標的回報顯著：多個項目實現逾 10 倍增長

自 2024 年佈局機器人產業以來，首程控股已投資逾 20 家機器人相關企業，涵蓋機器人本體製造、具身智能、核心控制系統及智能場景落地等全產業鏈環節。憑藉精準的賽道選擇與系統化、前瞻性的佈局，公司實現整體帳面回報逾 4 倍，市場普遍預期未來投資組合仍具進一步增值空間。 其中，具身智能領域的代表企業自變量機器人近日完成約 10 億元人民幣規模的 A++ 輪融資，吸引多家頭部機構參與。首程控股旗下基金於早期參與投資，在本輪融資中實現逾 10 倍回報，成為其機器人投資組合中具代表性的成功案例之一。

此外，首程控股亦佈局多家具全球影響力的機器人整機企業。當中，全球四足機器人領域的知名企業宇樹科技（Unitree Robotics）正推進資本市場進程，成為機器人賽道中具備明確上市預期的重要標的之一。其投資組合內其他核心企業，如銀河通用機器人等，亦展現穩健增長動能，持續支撐整體投資業績。 這些優質頭部項目的成長，不僅為首程控股帶來顯著的資本回報，亦成為其機器人生態體系建設的重要支撐。 構建機器人生態體系：由投資走向場景落地與渠道協同

首程控股的投資成果並非僅源於資本投入，而是透過構建「全產業鏈生態協同」機制，持續放大投資價值。 在全產業鏈貫通佈局方面，首程控股於產業鏈上游投資材料、零部件及核心技術供應企業；中游佈局機器人整機及智能系統製造商；下游則透過渠道整合與應用場景賦能，形成「投資＋產業＋應用」的閉環模式。 在渠道與場景層面，首程控股已與約 100 家機器人企業簽署戰略合作代理協議，透過組織全國代理網絡，促進訂單轉化與產品推廣。同時，公司旗下「機器人科技體驗店」及「機器人直播帶貨平台」積極拓展消費端應用場景，有效縮短創新成果由研發走向市場的距離。

該生態策略不僅提升被投企業的市場化能力，亦協助其獲取實際訂單與數據反饋，進一步強化估值基礎與業務成長邏輯。 隨着機器人產業逐步走過早期爆發階段，並進入企業加速成長期，康雨預期，今年將有約 4 家被投機器人企業啟動上市計劃，其中包括宇樹科技等頭部項目。上市進程被視為投資組合價值兌現的重要節點，亦有望推動整體投資回報進一步釋放。相關資本化預期，不僅反映於個別項目的成長路徑，亦顯示首程控股於機器人生態戰略上的長期佈局正逐步進入收穫期。

機器人生態成果即將於直播中亮相 本週日晚即將開播的「破壁人計劃」直播間，將成為首程控股集中展示其機器人生態建設成果的重要窗口。直播將以投資人視角，深入解讀行業發展趨勢及被投企業的戰略佈局，剖析產品背後的技術創新、品牌理念與未來發展方向，讓觀眾在了解企業核心產品的同時，亦能洞察其行業定位與長期競爭力。該形式更注重行業深度解讀與品牌價值傳遞，為企業提供直接對接消費者的有效平台。 在機器人產業由技術研發邁向規模化市場應用的關鍵階段，首程控股憑藉「資本＋產業生態＋應用場景」三位一體的戰略佈局，不僅為投資者創造可觀回報，亦為中國機器人產業生態的發展，提供了一套具備參考價值的實踐範式。

