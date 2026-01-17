香港貨品編碼協會歡迎港口社區系統正式推出 倡議全球數據標準 推動智慧貿易物流

香港2026年1月17日 /美通社/ -- 作為港口社區系統業界專家聯絡小組成員，香港貨品編碼協會 (「GS1 HK」) 對於由香港特別行政區政府建立的港口社區系統「Port Community System —PCS」正式推出表示全力支持。該平台提供全天候實時貨物追蹤服務，旨在革新香港的海運與物流生態系統。現時已有超過2,300家公司註冊使用，PCS 標誌著香港朝著構建一個全面整合、透明且高效的數字物流生態環境邁出了重要一步。 GS1 作為全球數據標準組織，為全球商業設定共同語言（如用來識別產品的國際通用編碼 —全球貿易貨品編碼「GTIN」），從製造、採購到零售的供應鏈數據識別、採集與共享，使不同系統能夠相互操作。在香港，GS1 HK 正積極推動將 GS1 全球註冊平台（特別是 GTIN）整合至 PCS平台，以提升貿易申報的準確性與效率，並加強貨物追溯能力，從而惠及香港物流及港口業。

此舉亦旨在促進與中國內地「單一窗口」系統的無縫跨境信息交換，因為中國海關經已要求進口貨物申報時提供 GTIN。展望未來，我們還將探討利用全球標準實現貨物及運輸追溯，以確保供應鏈全程的可視性與問責性。 GS1 HK 將繼續支持運輸及物流局與香港金融管理局「Project CargoX」的緊密合作，讓 PCS的貨運數據協助銀行進行信貸評估，使中小企業能更有效地獲得信貸融資。 香港貨品編碼協會總裁林潔貽表示：「數據是驅動經濟發展的燃料。GS1 HK 已準備就緒，全力支持 PCS 項目，提供基於全球數據標準的解決方案，以驅動信息流、貨物流及資金流，直接提升香港作為國際貿易、金融及物流樞紐的競爭力。」

關於香港貨品編碼協會 香港貨品編碼協會是GS1®環球組織的香港分會，GS1®是一家提供全球數據標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，分會遍布全球120多個經濟體。我們協助企業識別、獲取及分享實體與數碼供應鏈上的可信數據。 GS1®透過全球標準如條碼（GTIN）及以標準為基礎的不同平台，幫助企業提升效率及可視化。 在現今由人工智能帶動的經濟環境，數據質量至關重要。本會於此提供了一個準確、可搜索、可共享及可追蹤的數據基礎。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「數碼轉型 • 綠色發展」的願景。 網址：www.gs1hk.org 。