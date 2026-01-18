洛克威爾自動化發表《2025 永續報告》

洛克威爾自動化董事長兼CEO Blake Moret表示：「作為一家製造商，同時也是全球工業企業信賴的合作伙伴，洛克威爾自動化憑借獨特優勢，透過創新與永續發展引領營運轉型。我們的技術幫助客戶降低能耗、減少浪費、削減排放，同時提高生產效率與產品品質。從智慧機械、數位孿生，到先進運動控制與網絡安全解決方案，我們幫助製造商在不影響業務表現的前提下實現永續發展目標。」

該報告 展現了洛克威爾自動化的永續發展策略在整體產業上下游的深度融入，涵蓋產品設計與創新、供應鏈管理、生產製造及客戶解決方案交付等各個環節。策略圍繞三大核心領域展開： 環境 、 社會與公司治理 。

我們的行動以可量化的發展為堅韌的基礎：

洛克威爾自動化永續發展副總裁Emmanuel Guilhamon則表示：「這些努力絕非為了完成表面任務，而是為了建設更具韌性的企業並創造長期價值。永續發展是一項驅動業務成長的策略，本報告正是我們實現該策略的重要說明。」

查看洛克威爾自動化《2025 永續報告》。

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化公司（NYSE:ROK）為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力和科技的潛力，開創人類無限可能，打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市，旗下約有 26,000 名員工，致力服務遍布超過 100 國的客戶（統計截至 2025 財年）。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網（The Connected Enterprise）的相關資訊，請造訪 www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。