Varaha 與 Microsoft 簽署碳移除協議

二氧化碳移除 (CDR) 協議要求在三年內移除超逾 10 萬噸二氧化碳
印度古爾岡2026年1月19日 /美通社/ -- Varaha 為領先二氧化碳移除 (CDR) 項目開發商，與亞洲各地的小農戶合作。今天，Varaha 宣佈與 Microsoft 達成一項重要的承購協議，在印度進行生物炭的碳移除項目。
Varaha 將開發 18 個運行 15 年的工業氣化爐，預計在項目生命週期內的二氧化碳總移除量將超過 200 萬噸。
此項目從印度馬哈拉施特拉邦的小農戶農場採購棉花秸稈，用作生物炭生產的原料。 收成後，這些秸稈將作廢棄生物質處理，而該地區棉花帶的常見做法就是露天焚燒。 此項目為秸稈提供替代用途，透過 Varaha 的生物質氣化設施將其轉化為生物炭，並將生物碳封存數百年。
為當地產生影響
Varaha 的生物炭項目也為農民和社區帶來可衡量的益處：
- 改善空氣質素：項目緩解了棉花作物殘茬的廣泛焚燒，顯著減少導致空氣質素惡化的 PM2.5 污染物。 計劃透過提供一種經濟上可行的替代田間焚燒方法，解決了季節性空氣污染的一個主要來源。
- 促進再生農業：參與計劃的農民採用作物殘茬覆蓋和生物炭施用等再生農業實踐，改善土壤健康、保水能力和長期農業生產力。
- 改善農民生計：計劃直接改善數千名小農戶的生計，他們既因貢獻農業生物質，也因實施作物殘茬混入做法而獲得報酬。
Varaha 行政總裁 Madhur Jain 表示：「本協議表明，高度完整的碳移除可以為社區和生態系統帶來變革性的協同效益。 我們不只是在移除碳排放，我們還在為農民創造經濟激勵，以減少露天焚燒作物殘茬。」
項目的第一個氣化爐將與 Varaha 在馬哈拉施特拉邦佔地 52 英畝的棉花研究農場一起運作。Varaha 直接與當地農民合作，在真實條件下測試可持續的做法，包括將生物炭施用於土壤。 Microsoft 承諾在印度棉花種植帶資助建造多達 18 個氣化爐，其重點依然明確：快速擴大規模，同時將農民放在首位。
為亞洲碳市場奠定新標準
協議標誌著越來越人認識到該地區在優質碳移除項目方面的潛力。 生物炭可在地質時間尺度上永久儲存碳，同時支持農業系統，使其成為最有希望實現持久二氧化碳移除的途徑之一。
Microsoft 二氧化碳移除計劃總監 Phil Goodman 表示：「Varaha 的生物炭項目設計既可擴展又持久耐用，這項承購協議擴大了 Microsoft 的多元化碳移除投資組合。 這標誌著亞洲在擴大生物炭碳移除技術發展規模方面邁出了重要一步，並為農民帶來許多好處，即改善土壤、淨化空氣和共享經濟機會。」
透過 Varaha 計劃產生的碳信用符合嚴格的測量、報告和驗證標準，確保每一噸碳都代表真正、永久的碳移除。
關於 Varaha
Varaha 是亞洲領先的二氧化碳移除 (CDR) 項目開發商，其使命是擴大小農戶主導的氣候解決方案，以從大氣中移除碳並加強農村生計。 Varaha 專注於南亞的再生農業、農林業、生物炭和增強岩石風化項目。自 2022 年成立以來，一直率先採用技術和科學為本的方法進行碳項目開發。 Varaha 總部位於印度古爾岡，在印度、尼泊爾和孟加拉營運 20 個碳項目。
