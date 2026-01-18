熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Jan-19 10:00
更新：2026-Jan-19 10:00
PR Newswire

宴會市場現新走向 Runhotel.hk 平台指出婚禮及企業宴會需求趨向「小型化」

分享：

香港2026年1月19日 /美通社/ -- 根據 Runhotel.hk「搵酒店包場」網站過去一年的宴會查詢數據顯示，香港宴會市場正出現明顯轉變，當中以年青新人對婚禮形式的取向變化最為顯著。相比以往偏好大型傳統中式婚宴，近年查詢趨勢明顯轉向較簡約的輕婚禮形式，包括西式婚宴、Cocktail Wedding 及 Brunch Wedding 等。

Runhotel.hk 數據顯示，相關輕婚禮查詢中賓客人數普遍維持於約 20 至 50 人之間，規模較以往百人以上的婚宴明顯縮小。與此同時，新人籌備婚禮的時間亦出現變化，過去一般需提前約一年預訂場地，現時多數查詢集中於婚禮舉行前 3 至 6 個月，部分小型輕婚禮甚至於 1 至 3 個月前才開始物色合適場地。

市場人士分析，年青一代更重視婚禮的氣氛與個人化體驗，傾向以簡約而具特色的形式，取代傳統繁複流程，亦令具彈性、可客製化的宴會場地需求持續上升。

宴會市場現新走向 Runhotel.hk 平台指出婚禮及企業宴會需求趨向「小型化」

另一方面，Runhotel.hk 亦留意到，隨着農曆新年臨近，近月中小企公司對春茗宴會的查詢明顯增加。相關查詢多集中於可靈活包場、規模適中的宴會場地，以配合企業精簡但重視聚餐氣氛的需求。

Runhotel.hk 表示，平台數據反映宴會市場正朝向「輕量化」及「彈性化」發展，無論是婚禮或企業聚餐，市場對具彈性安排及多元形式的宴會方案需求持續上升。

關於 Runhotel

Runhotel.hk 是全香港唯一專門發佈第一手酒店優惠、自助餐優惠及各旅遊減價消息的網站。致力幫助讀者訂到平價優惠、以及為市場提供具參考價值的行業分析及資訊。

關於 Runhotel 搵包場網站

Runhotel 「搵酒店包場」為一站式宴會及包場查詢平台，整合本地酒店及多元宴會場地資訊，致力協助新人及企業等用戶因應不同需要尋找合適場地。平台顛覆傳統搵場地的煩惱，只需填寫表格，即可聯絡各場地或餐廳。

Facebook: https://www.facebook.com/runhotel.hk

Instagram: https://www.instagram.com/runhotel.hk/

傳媒聯絡電子郵件：[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---runhotelhk--302664016.html

SOURCE Runhotel.hk

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
