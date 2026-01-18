宴會市場現新走向 Runhotel.hk 平台指出婚禮及企業宴會需求趨向「小型化」

香港2026年1月19日 /美通社/ -- 根據 Runhotel.hk「搵酒店包場」網站過去一年的宴會查詢數據顯示，香港宴會市場正出現明顯轉變，當中以年青新人對婚禮形式的取向變化最為顯著。相比以往偏好大型傳統中式婚宴，近年查詢趨勢明顯轉向較簡約的輕婚禮形式，包括西式婚宴、Cocktail Wedding 及 Brunch Wedding 等。 Runhotel.hk 數據顯示，相關輕婚禮查詢中賓客人數普遍維持於約 20 至 50 人之間，規模較以往百人以上的婚宴明顯縮小。與此同時，新人籌備婚禮的時間亦出現變化，過去一般需提前約一年預訂場地，現時多數查詢集中於婚禮舉行前 3 至 6 個月，部分小型輕婚禮甚至於 1 至 3 個月前才開始物色合適場地。

