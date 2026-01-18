以體育賦能文旅：橙獅體育引領「賽事度假」新趨勢

中國三亞2026年1月19日 /美通社/ -- 橙獅體育（原阿里體育）作為全球領先的體育賽事運營機構，正通過數字平台與消費服務的協同整合，重新定義大型體育賽事與旅遊產業的融合方式。在橙獅體育支持下舉辦的2025海南（三亞）馬拉松，成功呈現了「賽事即旅程(event-as-journey)」的全新體驗，在提供專業化、高品質賽事平台的同時，也為舉辦城市帶來了可量化的經濟增長。賽事期間，三亞酒店入住率攀升至92%，賽道沿線本地商戶消費額同比增長35%，為「賽事度假(racecation)」這一可複製、可規模化的創新模式奠定了良好範本。

賽事合作方橙獅體育賽事商業化總經理楊勇表示：「我們始終致力於為運動員和體育愛好者創造長期價值。我們充分調用阿里巴巴生態資源，聯動淘寶、飛豬、阿里健康、螞蟻鏈以及高德地圖，將用戶參與從比賽當天延展至賽事前後全週期。這一模式不僅吸引了來自海南本地、全國各地乃至海外的跑者，而且推動賽事相關消費提升。」

省級文旅和體育主管部門已推出2026年體育賽事專項資金激勵政策，以吸引更多國內外高規格賽事落地。橙獅體育通過對餐飲、住宿、交通、娛樂及購物等場景進行數字化整合，生動展示了大型賽事如何持續釋放經濟動能、惠及本地商戶。橙獅體育聯合淘寶推出「冬季熱身消費節」，在賽事前向跑者發放定制化優惠券和專屬福利，通過推廣糟粕醋火鍋、黎苗特色美食等區域飲食文化，將參賽體驗與消費互動緊密連接，觸達全國跑者群體。