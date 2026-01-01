IBM 推出業界首款數碼自主軟件，應對與日俱增的技術自主需求

專為數碼自主及人工智能（AI）工作負載打造 協助企業部署安全、合規、自動化的技術環境。 香港2026年1月19日 /美通社/ -- IBM日前宣佈推出業界首個兼容AI的數碼自主軟件IBM Sovereign Core，協助企業、政府及技術服務供應商構建、部署及管理兼容AI的技術環境。面對瞬息萬變的監管要求、地緣政治複雜局勢，以及可審計的管治需求，愈來愈多企業與政府正加強對IT基礎架構的直接控制，藉此打造穩固的自主管理環境，實現營運自主。隨着AI應用日趨普及，確保數碼自主（digital sovereignty）的重要性亦與日俱增。

數碼自主並非僅限於數據存儲地域，更涵蓋技術環境的運營與控制權歸屬、數據的存取與管理方式、工作負載的執行位置，以及AI模型的管轄範疇等層面。然而，絕大多數機構均欠缺一套安全合規的統一機制，用以部署、現代化改造及重新託管應用程式，從而實現自主控制，當中尤以具備AI功能的應用程式為甚。據Gartner預測，到2030年，全球75%的企業將會制訂數碼自主戰略。 IBM軟件產品總經理Priya Srinivasan表示：「當全球下企業既要應對日益嚴峻的創新壓力，滿足不斷收緊的監管要求，同時亦須管控對敏感數據及AI工作負載的存取與操作權限。這一轉型趨勢，迫切需要一套能實現AI兼容環境的數碼自主解決方案。憑藉IBM Sovereign Core，IBM正協助客戶更快速、更有信心地邁出轉型步伐——結合開放、合規與營運自主三大優勢，既能滿足AI時代的創新需求，亦能確保企業的數碼自主權。」

將數碼自主內嵌底層架構 IBM Sovereign Core是一款企業級軟件，旨在實現可驗證的數碼自主與全面營運控制。該軟件基於紅帽的開源基礎架構打造，確保企業可在指定管轄範圍內，自主構建、部署及管理雲原生計算資源與AI工作負載。不同於將自主控制功能疊加於現有技術架構的傳統模式，Sovereign Core從源頭將自主機制內嵌於軟件本身。客戶可享有的核心效益包括： 客戶自主營運的控制平台 ：機構可對軟件操作、部署決策及系統配置維持直接操控權，無需依賴第三方供應商介入。

：機構可對軟件操作、部署決策及系統配置維持直接操控權，無需依賴第三方供應商介入。 自主邊界內的身份與密鑰管理 ：所有身份驗證、授權流程、加密密鑰及存取管理，均在客戶劃定的控制範圍內完成。

：所有身份驗證、授權流程、加密密鑰及存取管理，均在客戶劃定的控制範圍內完成。 持續合規保障及相關佐證 ：涵蓋全面營運數據、系統遙測數據及審計跟蹤記錄的生成、存儲與管理工作，均於自主邊界內完成，當中包括自動化身份管理功能。

：涵蓋全面營運數據、系統遙測數據及審計跟蹤記錄的生成、存儲與管理工作，均於自主邊界內完成，當中包括自動化身份管理功能。 AI 推理管治 ：AI模型的部署與託管、本地GPU集群運作、本地推理執行，以及智能體操作，均處於本地管控範疇，全程可追溯、可監督，無需將數據外傳至第三方供應商。

：AI模型的部署與託管、本地GPU集群運作、本地推理執行，以及智能體操作，均處於本地管控範疇，全程可追溯、可監督，無需將數據外傳至第三方供應商。 易於部署實施：內置的多租戶功能可協助客戶避免系統孤島問題，部署完成後，僅需數天即可大規模實現統一靈活的數碼自主；硬件及基礎設施均可按需靈活選配。

技術諮詢機構SanjMo負責人Sanjeev Mohan表示：「業界圍繞AI自主的討論，一直局限於數據存儲地域的層面，但這僅僅是冰山一角。IBM Sovereign Core旨在攻克更為棘手的難題：誰掌控系統的操作權，以及如何向監管機構提供佐證？IBM採用的整體解決方案，涵蓋數據、營運、技術、安全保障及持續監控等多個維度。隨着AI技術逐步走進生產應用階段，這種持續問責機制的重要性已不容妥協。」 歐亞集團地緣科技事務總監Erik Fish表示：「AI技術正推動數碼自主議題，從理論層面加速走進企業日常營運。隨着地緣政治、監管政策與數據管治的融合程度不斷加深，政府與企業必須加快行動步伐，同時證明自身對關鍵數據及基礎設施具備明確管控權。當前他們面臨的挑戰，已不再是在開放與自主之間取捨，而是如何在日益嚴苛的監管與地緣政治限制下，實現數據、存取權及基礎設施的有效管治。」

自由選配部署環境 確保客戶營運獨立性 客戶可自由選配IBM Sovereign Core的部署環境，無論是本地數據中心、可用區域內的雲端基礎設施，抑或是透過IT服務供應商部署均可。IBM目前正與全球各地的IT服務商展開合作，並聯手合作夥伴（Cegeka比利時和荷蘭團隊与 Computacenter德國團隊），率先於歐洲市場展開初步試點。這些合作旨在幫助企業實現本地營運的獨立性與合規性，同時協助IBM合作夥伴，為計劃或正在推進AI大規模應用的企業，提供與眾不同的數碼自主服務。 Cegeka雲端及數碼平台副總裁Gaetan Willems表示：「隨着各機構面對的合規與監管要求日趨複雜，他們需要強大的數碼平台與軟件，確保敏感數據處於可控與合規狀態。基於我們的本地環境，我們與IBM合作打造出預配置架構的企業級軟件解決方案，同時滿足本地的合規標準。」

Computacenter雲端業務負責人Christian Schreiner表示：「借助IBM Sovereign Core，我們可專注根據每個客戶的獨特用例配置軟件，無需耗費數月時間整合不同組件，亦無需驗證自主控制功能。這一軟件大幅加快了我們為客戶創造價值的速度，更讓我們有機會服務那些此前未曾考慮部署AI應用的客戶。」 發布時間 IBM Sovereign Core技術預覽版將於2026年2月推出，正式版則預計於2026年中發布（屆時將新增更多功能）。如欲了解更多資訊，可瀏覽相關博客，或預約線上參與將於1月27日舉辦的IBM Tech Summit。有意登記加入技術預覽版候補名單的讀者，可點擊此處提交申請。

