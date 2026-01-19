連續六年，無限極榮膺「2026中國傑出僱主」權威認證

廣州2026年1月19日 /美通社/ -- 員工是企業的根基，也是服務市場、傳遞用戶價值的關鍵紐帶。一支健康、快樂的員工隊伍，才能持續為市場和用戶提供更優質的產品與服務，幫助更多人更健康、更快樂。正是這份對員工的重視與投入，讓無限極在打造卓越職場的道路上不斷收穫認可——2026年1月15日，傑出僱主調研機構（Top Employers Institute）公佈了一年一度的傑出僱主榜單，無限極再度上榜，成功獲得「2026中國傑出僱主」認證。這是無限極連續第六年將這份殊榮捧回家。

傑出僱主調研機構首席執行官 Adrian Seligman表示：「榮獲2026年度傑出僱主認證，彰顯僱主們致力於打造卓越職場以支撐持續業務發展的決心。其人才戰略與組織目標高度契合，並持續推動改進，彰顯了變革性實踐的深遠影響。我們榮幸地表彰他們為構建更美好的職場世界所作的卓越貢獻。」 連續六年獲得來自權威機構的持續認可，源於無限極對人才的長期投入與實踐。通過秉持「永遠創業」的企業價值觀，持續打造充滿活力、不斷成長的團隊。 在本年度的認證中，以下3個方面獲得了傑出僱主調研機構的重點肯定：

1. 聽得見的對話 真誠的溝通是組織活力的源泉。人才實踐要爽活，要創新。為此無限極開展高管茶飲會與常態化全員溝通，建立了多元、開放的對話渠道。 2. 看得見的平衡 企業同樣注重健康、家庭、事業三平衡，通過組建興趣社團、完善並推動休假制度落實、持續開展健康與關懷活動等方式，為員工打造可持續的健康職場生態，支持每個人找到自己的最佳狀態。 3. 跟得上的成長 秉持「永遠創業」的企業價值觀，通過構建完善的賦能培訓體系、設立「極客大賽」鼓勵創新，提供線上線下融合的學習平台，支持員工能力的持續成長，實現個人突破與組織發展的雙向促進。

「傑出僱主」不僅是一份認可，更是一份承諾。無限極堅持以企業文化為引領，持續優化職場環境、激發團隊活力，支持每一位員工的投入與成長。這份源自組織內部的活力與溫度，也將持續融入企業的產品與服務中，把健康和快樂傳遞給更多個人和家庭！ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302664265.html SOURCE 無限極（中國）有限公司