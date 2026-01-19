尋匯SUNRATE與國際知名旅遊技術服務商Juniper達成深度合作

倫敦2026年1月19日 /美通社/ -- 全球支付與財資管理服務商尋匯SUNRATE今日宣布，與國際知名旅遊技術服務商Juniper Travel Technology（以下簡稱「Juniper」）達成深度合作，雙方將攜手賦能全球旅遊業的未來發展，加速行業數字化升級進程。
作為本次合作的重要組成部分，Juniper將全面集成尋匯SUNRATE的跨境支付與商務卡發行能力，將其嵌入至旅遊技術生態系統中。此舉將為旅行社、在線旅遊平臺（OTA）、旅遊批發商、目的地管理公司（DMC）、床位銀行及住宿供應商等旅遊企業提供全方位支持，具體包括：
- 支持15+幣種的商務卡發行與結算服務，適配全球業務布局；
- 靈活設置消費限額，實現資金精細化管控，杜絕超支風險；
- 可自定義的多重安全防護設置，有效防範未授權交易；
- 生成實時交易報表，滿足多樣化對賬需求；
- 交易成本優化，有效應對市場波動風險；
- 支持30+幣種的全球收款，助力企業跨境資金高效流轉。
尋匯SUNRATE歐洲業務發展負責人Paul Batchelor表示：「旅遊業是全球互聯程度最高的行業之一，而國際支付往往成為影響企業發展的關鍵瓶頸。此次與Juniper攜手，我們旨在將世界級的旅遊技術與新一代跨境支付能力深度融合，助力旅遊企業無縫拓展全球業務版圖。」
Juniper合作夥伴關系總監Toni Reina表示：「我們很高興與尋匯SUNRATE達成合作，為客戶提供更高效、透明且全球化的供應商支付解決方案。將尋匯SUNRATE的前沿支付能力集成至Juniper平臺，不僅極大提升了我們為客戶創造的價值，也進一步強化了我們對數字化創新的承諾。」
這項合作的相關服務預計將逐步向客戶落地推廣，雙方計劃在2026年及未來持續推進產品與服務的叠代升級。隨著旅遊生態系統日益數字化與互聯互通，此次合作將助力尋匯SUNRATE與Juniper共同構建端到端的行業解決方案，系統提升全球預訂、供應鏈管理與跨境資金流轉的整體效能，攜手打造更智能高效的全球旅遊服務生態。
關於尋匯SUNRATE
尋匯SUNRATE創立於2016年，致力於為全球企業提供安全、高效的全球支付與財資管理解決方案。依托自主研發的強大技術引擎、廣泛的支付網絡與定製化API方案，尋匯SUNRATE助力企業在190+國家及地區開展業務。
公司的全球業務總部位於新加坡，並在香港、雅加達、倫敦和上海等多地設有辦事處。與花旗、渣打、巴克萊、摩根大通等國際頂級銀行達成合作的同時，尋匯SUNRATE也取得了Mastercard、Visa和UPI的主會員資質，持續為全球企業提供一站式數字化服務。了解更多信息，請訪問https://www.sunrate.com
關於Juniper Travel Technology
Juniper Travel Technology是全球領先的旅遊科技公司，致力於為旅行社、旅遊批發商、目的地管理公司（DMC）、在線旅遊平臺（OTA）、酒店住宿分銷商、航空公司及郵輪公司等提供卓越的在線解決方案。
深耕行業20余年，Juniper Travel Technology已贏得全球550余家客戶的信賴。公司擁有市場領先的互聯互通能力，通過超過1500個XML接口與外部服務商實現深度集成，構建起行業最全面的技術連接生態。
在Juniper，400余位來自科技與旅遊領域的專業人才緊密協作，專註於為客戶和合作夥伴提供高質量的解決方案，助力旅遊企業加速全球業務增長。
為持續引領旅遊行業的數字化變革，Juniper近年來通過收購Dome Consulting、IST Cruise Tech、Lleego、RezMagic和Vervotech等多家領先旅遊科技公司，進一步拓展全球業務布局，強化技術創新能力。
了解更多Juniper Travel Technology信息，請訪問：
官網：https://ejuniper.com
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/juniper
YouTube：@Ejuniper_en
