尋匯SUNRATE與國際知名旅遊技術服務商Juniper達成深度合作

倫敦2026年1月19日 /美通社/ -- 全球支付與財資管理服務商尋匯SUNRATE今日宣布，與國際知名旅遊技術服務商Juniper Travel Technology（以下簡稱「Juniper」）達成深度合作，雙方將攜手賦能全球旅遊業的未來發展，加速行業數字化升級進程。 作為本次合作的重要組成部分，Juniper將全面集成尋匯SUNRATE的跨境支付與商務卡發行能力，將其嵌入至旅遊技術生態系統中。此舉將為旅行社、在線旅遊平臺（OTA）、旅遊批發商、目的地管理公司（DMC）、床位銀行及住宿供應商等旅遊企業提供全方位支持，具體包括：

支持15+幣種的商務卡發行與結算服務，適配全球業務布局；

靈活設置消費限額，實現資金精細化管控，杜絕超支風險；

可自定義的多重安全防護設置，有效防範未授權交易；

生成實時交易報表，滿足多樣化對賬需求；

交易成本優化，有效應對市場波動風險；

支持30+幣種的全球收款，助力企業跨境資金高效流轉。 尋匯SUNRATE歐洲業務發展負責人Paul Batchelor表示：「旅遊業是全球互聯程度最高的行業之一，而國際支付往往成為影響企業發展的關鍵瓶頸。此次與Juniper攜手，我們旨在將世界級的旅遊技術與新一代跨境支付能力深度融合，助力旅遊企業無縫拓展全球業務版圖。」

Juniper合作夥伴關系總監Toni Reina表示：「我們很高興與尋匯SUNRATE達成合作，為客戶提供更高效、透明且全球化的供應商支付解決方案。將尋匯SUNRATE的前沿支付能力集成至Juniper平臺，不僅極大提升了我們為客戶創造的價值，也進一步強化了我們對數字化創新的承諾。」 這項合作的相關服務預計將逐步向客戶落地推廣，雙方計劃在2026年及未來持續推進產品與服務的叠代升級。隨著旅遊生態系統日益數字化與互聯互通，此次合作將助力尋匯SUNRATE與Juniper共同構建端到端的行業解決方案，系統提升全球預訂、供應鏈管理與跨境資金流轉的整體效能，攜手打造更智能高效的全球旅遊服務生態。

關於Juniper Travel Technology Juniper Travel Technology是全球領先的旅遊科技公司，致力於為旅行社、旅遊批發商、目的地管理公司（DMC）、在線旅遊平臺（OTA）、酒店住宿分銷商、航空公司及郵輪公司等提供卓越的在線解決方案。 深耕行業20余年，Juniper Travel Technology已贏得全球550余家客戶的信賴。公司擁有市場領先的互聯互通能力，通過超過1500個XML接口與外部服務商實現深度集成，構建起行業最全面的技術連接生態。 在Juniper，400余位來自科技與旅遊領域的專業人才緊密協作，專註於為客戶和合作夥伴提供高質量的解決方案，助力旅遊企業加速全球業務增長。

為持續引領旅遊行業的數字化變革，Juniper近年來通過收購Dome Consulting、IST Cruise Tech、Lleego、RezMagic和Vervotech等多家領先旅遊科技公司，進一步拓展全球業務布局，強化技術創新能力。 了解更多Juniper Travel Technology信息，請訪問：

官網：https://ejuniper.com

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/juniper

YouTube：@Ejuniper_en View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/sunratejuniper-302663880.html SOURCE Sunrate