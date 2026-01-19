熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Jan-19 19:18
更新：2026-Jan-19 19:18
PR Newswire

菲律賓金融科技公司GCash通過GLoan Protect為民眾提供免費健康及貸款保險服務

菲律賓馬尼拉2026年1月19日 /美通社/ -- 菲律賓領先金融科技公司GCash旗下信貸機構Fuse Financing Inc. (Fuse)攜手其數字保險平台GInsure，現為其GLoan功能用戶提供免費保險保障。

最新推出的GLoan Protect功能限時提供，借款人每獲得一筆最低金額為500菲律賓比索（合8美元）的GLoan放款，便可獲得由Oona Insurance Corporation承保的免費貸款與健康保險。

Fuse Financing, Inc.總裁兼首席執行官Tony Isidro表示：「通常情況下，菲律賓人直到為時已晚才會想到保險。通過提供免費保險，我們確保每次用戶獲得GLoan時，也能獲得一份安全保障。這是我們幫助用戶無需額外花費即能感到更安心、更有保障的方式。」

通過將保障服務融入GLoan，GCash借助Fuse和GInsure，為借款用戶提供更多安心保障，築起一道抵御人生不確定性的安全網。

在GLoan Protect保障下，免費健康保險將為所有今後使用GLoan的用戶提供住院津貼。若用戶住院至少3天，可申領最低500菲律賓比索（合8美元）或高達貸款總額10%的津貼。

貸款保險福利自客戶收到GLoan放款之日起生效，保障持續有效直至貸款期結束。若客戶身故或因意外導致永久傷殘，剩餘貸款餘額將由保險公司免除並結清。如有剩餘保險福利金，將支付給借款人的受益人或家屬。

GCash母公司Mynt的新業務集團負責人Winsley Bangit表示：「通過將信貸和保險整合到單一服務中，我們正在突破數字創新的邊界，不僅為菲律賓民眾提供資金渠道，更賦予他們應得的保障。」

GCash此次舉措得以實現，得益於和Oona Philippines Holdings Corporation (OPHC)全資子公司Oona Insurance Corporation的合作。該公司正積極拓展健康及數字化優先解決方案，以滿足當今消費者的需求。

Oona Insurance Corporation創始人兼首席執行官Abhishek Bhatia表示：「Oona的使命是讓保障成為日常生活的一部分，而非遙不可及。與Fuse和GCash合作表明，保險可以無縫融入人們已經使用的金融服務中，涵蓋從借貸到日常交易的方方面面。」

GLoan Protect現面向自2026年1月16日至3月31日的限時期間內的新GLoan交易提供。借款人須為菲律賓公民，年齡在21至65歲之間，為已完成全面驗證的GCash用戶，最低獲批和放款金額為500菲律賓比索（合8美元），且貸款期限至少為一個月。

有關GLoan及其免費保險福利的更多信息，請訪問：https://help.gcash.com

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gcashgloan-protect-302663542.html

SOURCE GCash

